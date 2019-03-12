

▲雲頂郵輪集團聯手台北萬豪，探索夢號吃得到頂級鐵板燒。



記者黃士原／台北報導、攝影

看準郵輪餐飲市場的龐大商機，旗下擁有水晶郵輪、星夢郵輪、麗星郵輪三大品牌的雲頂郵輪集團，12日宣布啟動餐飲聯名計畫，將台北萬豪酒店頂級鐵板燒餐廳帶上星夢郵輪的探索夢號，在6-8月則是可以在世界夢號與寶瓶星號吃到ICE MONSTER的招牌芒果冰。

這次星夢郵輪首度與台北五星級萬豪酒店合作，日式鐵板燒餐廳Mark′s Teppanyaki主廚林勤凱將登上探索夢號，於3月29日、3月31日、4月3日基隆出發3航次擔任客座主廚，並率領料理團隊打造海上頂級鐵板盛宴。





▲和牛沙朗牛排。





▲用鐵板煎過的帕瑪起司。





▲時令海鮮，羅勒，蝦湯。





▲干貝，野菇，松露奶油醬。



限定套餐保留了Mark′s Teppanyaki一貫特色，菜單中的每道菜僅標註食材名稱，套餐內容共含8道料理，主菜提供A5頂級和牛、鮮嫩羊小排等選項，並將蜜餞、仙草等台灣本土特色食材入菜，讓外國遊客品嘗濃濃的台灣味。探索夢號Mark′s Teppanyaki聯名套餐每客售價4,888元（不含服務費與稅金），每日開放限量席位提供旅客預約，入住皇宮套房以上每位旅客含一套頂級鐵板燒限定套餐，並可享優先預訂禮遇。





▲番茄，話應子，綠沙拉。





▲和牛沙朗牛肉捲，生蠔。





▲鮑魚撈飯。



另外，雲頂郵輪也將與名列CNN「世界百大甜品店」的台灣知名冰品ICE MONSTER聯名合作，自今年6月至8月起，旅客即可在麗星郵輪寶瓶星號、星夢郵輪世界夢號台灣出發航次品嚐其招牌芒果冰。



▲星夢郵輪世界夢號。（圖／星夢郵輪提供）

此外，星夢郵輪另一艘逾15萬噸「世界夢號」今夏將首度來台，除提供7月8日從基隆出發的限量航次，並宣布加碼佈局高雄，8月26日高雄首航前往那霸、石垣島。