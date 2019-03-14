

▲夏慕尼也吃得到最高等級伊比利豬，3/18~4/30期間限定。



記者黃士原／台北報導、攝影

被稱為「豬肉界勞斯萊斯」的伊比利豬，台灣在2014年開放進口，其中最高等級的Bellota黑豬，更與A5級日本和牛並列兩大肉品。夏慕尼於3月18日~4月30日推出期間限定「伊比利豬夢幻套餐」，以具血統認證的Bellota級伊比利豬肉為主餐，套餐價只要1,238元(外加10%服務費)。





▲煙燻中的伊比利豬老饕肉。





▲煙燻紅椒伊比利豬老饕肉。





▲伊比利豬小里肌佐櫻桃醬。



伊比利豬是原生於伊比利半島的珍貴豬種，而Bellota等級的黑豬，是最高等級，增肥期間會採放牧方式進食橡木子，使脂肪呈現大理石紋且富含獨特榛果香氣，並在每年的1~3月間進行宰殺。夏慕尼主廚親至西班牙產地考察，選用西班牙伊比利豬肉品前十大品牌ALJOMAR。

夏慕尼此次推出的伊比利豬夢幻套餐，從前菜、湯品到主餐多達11道菜色，以西班牙火腿拼盤展開序幕，接著湯品是伊比利火腿油封蒜洋蔥湯、伊比利臘腸華爾道夫水果沙拉、前主餐奧勒岡番茄燉鱸魚、雙主餐煙燻紅椒伊比利豬老饕肉、伊比利豬小里肌佐櫻桃醬，讓饕客一次品嚐兩種截然不同的伊比利豬風華美味。





▲西班牙火腿拼盤。





▲松露蒸蛋&時令海鮮。





▲伊比利火腿油封蒜洋蔥湯。





▲伊比利臘腸蕐爾道夫水果沙拉。





▲奧勒岡番茄燉鱸魚。







3月20日起更有「夏慕尼私廚盛宴」活動，全台北、中、南共3場限定料理秀，每場限額16名，採電話預約報名參加，將有夏慕尼首席研發主廚到場進行伊比利豬料理秀，並與VIP零距離互動，參與者更可獲得伴手禮伊比利臘腸。

此外，夏慕尼邀請來自西班牙的頂級冠軍侍肉師-Davidleocadio Corbacho Aguilar來台與廚藝團隊交流教學。





▲夏慕尼邀請來自西班牙的頂級冠軍侍肉師-Davidleocadio Corbacho Aguilar來台與廚藝團隊交流教學。





▲華麗的伊比利豬火腿擺盤。



伊比利豬夢幻套餐：

●帕馬森起司麵包

●開胃菜：西班牙火腿拼盤

●熱前菜：松露蒸蛋&時令海鮮

●湯：伊比利火腿油封蒜洋蔥湯

●沙拉：伊比利臘腸蕐爾道夫水果沙拉

●檸檬Sorbet

●前主餐：奧勒岡番茄燉鱸魚

●主餐(二選一)：煙燻紅椒伊比利豬老饕肉 & 伊比利豬小里肌佐櫻桃醬或美國1855肋眼

●櫻花蝦炒飯

●甜點：芋見浪漫

●飲品(二選一)：耶加雪菲莊園咖啡 or 台茶紅玉18號

夏慕尼私廚盛宴門店資訊：

台北南昌店：台北市中正區南昌路二段112號2樓 電話02-23680613

台中大隆店：台中市西區大隆路43號 電話04-23282918

高雄博愛店：高雄市左營區博愛三路1號 電話07-3458618(4月開幕)