秒殺底片！彰化田尾IG打卡仙人掌園　宛如走入沙漠秘境

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點評：超想去拍照！

文、圖／ NINI AND BLUE 玩樂食記

農村仙人掌園 是彰化田尾近年很夯的仙人掌IG打卡景點之一（另一個是生源仙人掌），一顆顆比人還要高的仙人掌叢林佇立在田尾農村仙人掌園內，猶如走入沙漠秘境，搭配湛藍天空很好拍照，不愧是彰化網美打卡景點。田尾花園公路還有綠果庭院、菁芳園、綠海咖啡等熱門餐廳景點。下次來田尾公路買花騎腳踏車，這些景點可安排入彰化旅遊行程中。

最近彰化田尾公路花園除了賞花騎腳踏車，又多了好多秘境景點，像是落羽松、多肉花園、玻璃屋、沙漠秘境等等，趁著連假來趟彰化偽網美之旅，農村仙人掌園在民生路一段347巷內，路口有指標，步行入內約3分鐘。

抵達一處民宅古厝後，就到了農村仙人掌園區，真的很隱密。





農村仙人掌園門票50元，可全額折抵消費、可合併使用。

園區空間不大，主要分成兩區，人潮不多的話，建議直走到底先去和巨型仙人掌拍美照。

左手邊展示各式品種之仙人掌和少部分多肉植物。

平常看似單調的仙人掌，大量擺起來也是很美麗！

可以在這挑盆自己喜歡的仙人掌回家照顧，據說仙人掌可以淨化空氣、吸收輻射線、防小人等功效，不過個人覺得還是觀賞性質居多。

園區右手邊則是有各種巨型仙人掌，越往後面走越壯觀。

仙人掌拍照熱點分成兩區，前半部有搭配鐵圍籬、後半部則是露天風情，兩區拍起來不同美感。原來仙人掌這麼好拍照啊!難怪到這邊的網美們都能直接進入相機先拍模式。

看似防禦性很強的仙人掌，其實很脆弱，要注意隨身物品傷害到它。入園區後也不要隨意奔跑，如果跌倒了，真的就兩敗俱傷。

這個角度拍照真的猶如進入沙漠仙境，一眼望去都是仙人掌和椰子樹。（檳榔樹才對）

這個季節還能看到仙人掌的花朵，想不到仙人掌的花也這麼花俏、色彩鮮艷。

農村仙人掌園區不大，適合喜歡拍照的網美們來拍IG照。可搭配附近的綠果庭院、菁芳園、窄巷古厝咖啡、輝豐園藝、酉 Succulent＆Artwork等園藝餐廳景點。田尾另外還有處生源仙人掌秘境，喜歡拍巨型仙人掌的人，也可以一同安排。

農村仙人掌園

地址： 彰化縣田尾鄉民生路一段347巷17號

電話： 04－822 3558

營業時間：08：00～17：30（周六日開放）

