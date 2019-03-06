ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

秒殺底片！彰化田尾IG打卡仙人掌園　宛如走入沙漠秘境

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：超想去拍照！
ETtoday旅遊雲

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／ NINI AND BLUE 玩樂食記

農村仙人掌園 是彰化田尾近年很夯的仙人掌IG打卡景點之一（另一個是生源仙人掌），一顆顆比人還要高的仙人掌叢林佇立在田尾農村仙人掌園內，猶如走入沙漠秘境，搭配湛藍天空很好拍照，不愧是彰化網美打卡景點。田尾花園公路還有綠果庭院、菁芳園、綠海咖啡等熱門餐廳景點。下次來田尾公路買花騎腳踏車，這些景點可安排入彰化旅遊行程中。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

最近彰化田尾公路花園除了賞花騎腳踏車，又多了好多秘境景點，像是落羽松、多肉花園、玻璃屋、沙漠秘境等等，趁著連假來趟彰化偽網美之旅，農村仙人掌園在民生路一段347巷內，路口有指標，步行入內約3分鐘。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

抵達一處民宅古厝後，就到了農村仙人掌園區，真的很隱密。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

農村仙人掌園門票50元，可全額折抵消費、可合併使用。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

園區空間不大，主要分成兩區，人潮不多的話，建議直走到底先去和巨型仙人掌拍美照。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

左手邊展示各式品種之仙人掌和少部分多肉植物。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

平常看似單調的仙人掌，大量擺起來也是很美麗！

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

可以在這挑盆自己喜歡的仙人掌回家照顧，據說仙人掌可以淨化空氣、吸收輻射線、防小人等功效，不過個人覺得還是觀賞性質居多。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

園區右手邊則是有各種巨型仙人掌，越往後面走越壯觀。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

仙人掌拍照熱點分成兩區，前半部有搭配鐵圍籬、後半部則是露天風情，兩區拍起來不同美感。原來仙人掌這麼好拍照啊!難怪到這邊的網美們都能直接進入相機先拍模式。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

看似防禦性很強的仙人掌，其實很脆弱，要注意隨身物品傷害到它。入園區後也不要隨意奔跑，如果跌倒了，真的就兩敗俱傷。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

這個角度拍照真的猶如進入沙漠仙境，一眼望去都是仙人掌和椰子樹。（檳榔樹才對）

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

這個季節還能看到仙人掌的花朵，想不到仙人掌的花也這麼花俏、色彩鮮艷。

▲▼農村仙人掌園。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

農村仙人掌園區不大，適合喜歡拍照的網美們來拍IG照。可搭配附近的綠果庭院、菁芳園、窄巷古厝咖啡、輝豐園藝、酉 Succulent＆Artwork等園藝餐廳景點。田尾另外還有處生源仙人掌秘境，喜歡拍巨型仙人掌的人，也可以一同安排。

農村仙人掌園
地址：彰化縣田尾鄉民生路一段347巷17號
電話：04－822 3558
營業時間：08：00～17：30（周六日開放）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

關鍵字： 農村仙人掌園 NINI AND BLUE 玩樂食記 達人旅遊 旅遊情報 彰化旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

藏在咖啡店的電影院！台中火車站旁老屋文藝空間有咖啡喝到飽

彰化療癒庭院秘境！乾燥花貨櫃屋、上百多肉植物包圍

森林約會！台中新社庭園餐廳　法式料理搭手沖咖啡超享受

台中文心森林公園12感官設施　木珠溜滑梯、搖搖杯讓小孩玩瘋！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

祥富水產火鍋超市插旗新竹地區

百位網紅聚澎湖2天1夜帶你玩遍菊島

南投日月潭一日遊交通套票攻略

歌詩達威尼斯號全球首航就選台灣！

超療癒巨型「史努比鐵皮屋」在台中

宜蘭首間！黑宅咖啡獲設計界奧斯卡

烏日隱藏版免費櫻花仙境

台中超浮誇「金剛肉山」等你來挑戰

熱門行程

最新新聞更多

多良火車站封閉3個月整修

台東台式豬排蓋飯+法式吐司！

澎湖海上花火節100台無人機開幕

彷彿走入仙人掌沙漠中的網美景點

台鐵推「郵輪式列車」端午遊程　3/1..

梧棲佛心地瓜球一顆只要一元！

春遊補助高鐵也參一腳！加碼內容一次看

東區人氣美食「芝心菠蘿」牽絲30cm

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366