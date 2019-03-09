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你去過幾個？盤點台中10個超夯打卡點　文青、網紅必征服！

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：我好想每個都去～
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▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

放假旅遊當然首選 台中，幾乎每個月都有新的台中景點誕生，幫大家網羅10個美到爆炸的台中 IG打卡景點，讓你拍到不要不要，文心森林公園、台中港三井outlet、台中花博、lets cafe台中旗艦店、咖波屋、吃茶三千等台中景點。台中旅遊、台中景點一篇搞定。

2019中科崴立櫻花公園

推薦原因：2019中科崴立櫻花公園 在八重櫻領軍下，粉紅風暴席捲台中。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

全家 lets cafe品牌旗艦店 台中時尚店

推薦原因：台中全家咖啡旗艦店引進泡沫機、專業機台、單品咖啡豆，並且推出甜點輕食搭配。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

2018台中世界花卉博覽會

台中花博豐原、后里、外埔懶人包

推薦原因：台中花博 台中年度盛事 3大展區9大景點完全攻略。＜全文介紹及店家資訊＞

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

大里菩薩寺

原來寺廟也可以這麼美

推薦原因：回菩薩的家，禪意融入建築，清水模建築

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

咖波屋

人氣插畫咖波台中首家實體店鋪

推薦原因：超人氣插畫－咖波，台中開咖啡館了，貓貓蟲咖波全員出沒勤美誠品中。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

台中港三井outlet

台中港最狂購物、美食商城

推薦原因：全新台中三井outlet正式啟用，60米摩天輪、數百家品牌進駐。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

CLC Mart 東南亞聯合超市旗艦店

台中第一家大型東南亞超市

推薦原因：CLC Mart集結印尼、越南、菲律賓、馬來西亞等生活雜貨。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

台中10個特色公園免費放電

推薦原因：各地公園推出去塑膠化，越來越多新的磨石子溜滑梯、沙坑、大草皮、跑酷場。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

八吋鍋

台中限定藥膳食補元蹄鍋物

推薦原因：八吋鍋 是台中大里人氣火鍋店，多款經典湯頭。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

彩虹眷村

台中彩虹童話樂園

推薦原因：彩虹眷村繽紛的顏色、俏皮搞笑的插圖，融化大家的心防。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

全家便利商店 台中情人店

台中最美便利商店

推薦原因：台中全家情人店 粉紅用餐區融入旋轉木馬、網美打卡牆。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

台中沙鹿夢想街

10萬瓶蓋拼成人生風景牆

推薦原因：台中沙鹿夢想街又有新的拍照景點。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

美村尼克咖啡 大坑微笑店

景點推薦：美村尼克咖啡 大坑微笑店，台中平價早午餐店，不限時、無低消。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

微笑多肉植物園藝

台中多肉花市

推薦原因：微笑多肉植物園藝有百款以上多肉植物，每次來都多肉心大爆發。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

台中伴手禮 阿鹿餅乾

台中在地曲奇餅乾，超人氣伴手禮

推薦原因：阿鹿餅乾只靠單產品就讓大家甘願排隊。

▲▼ 2019台中超夯十大景點總整理。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

台中超夯景點陸續誕生中，接下來還有跨年、花毯節等知名活動接力登場。住宿安排、旅遊規劃一次幫你搞定！

Nini and Blue 玩樂食記
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關鍵字： NINI AND BLUE 玩樂食記 達人旅遊 旅遊情報 台中旅遊 賞櫻旅遊 網美景點 文青景點

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