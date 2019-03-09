你去過幾個？盤點台中10個超夯打卡點　文青、網紅必征服！

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：我好想每個都去～

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

放假旅遊當然首選 台中，幾乎每個月都有新的台中景點誕生，幫大家網羅10個美到爆炸的台中 IG打卡景點，讓你拍到不要不要，文心森林公園、台中港三井outlet、台中花博、lets cafe台中旗艦店、咖波屋、吃茶三千等台中景點。台中旅遊、台中景點一篇搞定。

2019中科崴立櫻花公園

推薦原因：2019中科崴立櫻花公園 在八重櫻領軍下，粉紅風暴席捲台中。

全家 lets cafe品牌旗艦店 台中時尚店

推薦原因：台中全家咖啡旗艦店引進泡沫機、專業機台、單品咖啡豆，並且推出甜點輕食搭配。

2018台中世界花卉博覽會

台中花博豐原、后里、外埔懶人包

推薦原因：台中花博 台中年度盛事 3大展區9大景點完全攻略。＜全文介紹及店家資訊＞

大里菩薩寺

原來寺廟也可以這麼美

推薦原因：回菩薩的家，禪意融入建築，清水模建築

咖波屋

人氣插畫咖波台中首家實體店鋪

推薦原因：超人氣插畫－咖波，台中開咖啡館了，貓貓蟲咖波全員出沒勤美誠品中。

台中港三井outlet

台中港最狂購物、美食商城

推薦原因：全新台中三井outlet正式啟用，60米摩天輪、數百家品牌進駐。

CLC Mart 東南亞聯合超市旗艦店

台中第一家大型東南亞超市

推薦原因：CLC Mart集結印尼、越南、菲律賓、馬來西亞等生活雜貨。

台中10個特色公園免費放電

推薦原因：各地公園推出去塑膠化，越來越多新的磨石子溜滑梯、沙坑、大草皮、跑酷場。

八吋鍋

台中限定藥膳食補元蹄鍋物

推薦原因：八吋鍋 是台中大里人氣火鍋店，多款經典湯頭。

彩虹眷村

台中彩虹童話樂園

推薦原因：彩虹眷村繽紛的顏色、俏皮搞笑的插圖，融化大家的心防。

全家便利商店 台中情人店

台中最美便利商店

推薦原因：台中全家情人店 粉紅用餐區融入旋轉木馬、網美打卡牆。

台中沙鹿夢想街

10萬瓶蓋拼成人生風景牆

推薦原因：台中沙鹿夢想街又有新的拍照景點。

美村尼克咖啡 大坑微笑店

景點推薦：美村尼克咖啡 大坑微笑店，台中平價早午餐店，不限時、無低消。

微笑多肉植物園藝

台中多肉花市

推薦原因：微笑多肉植物園藝有百款以上多肉植物，每次來都多肉心大爆發。

台中伴手禮 阿鹿餅乾

台中在地曲奇餅乾，超人氣伴手禮

推薦原因：阿鹿餅乾只靠單產品就讓大家甘願排隊。

台中超夯景點陸續誕生中，接下來還有跨年、花毯節等知名活動接力登場。住宿安排、旅遊規劃一次幫你搞定！