大人小孩失心瘋！台中樂高積木主題餐廳　激推「秘製炸雞」

點評：我也好想玩樂高、吃美食！

文、圖／橘子狗愛吃糖

樂高積木是個跨世代都愛的玩具，對小孩來說是玩具，對大人來說是收藏品，但成長回憶中幾乎都少不了它的存在，不管幾歲看到樂高還是都讓我相當開心，在台中東興路的巷弄裡就隱藏一家樂高積木主題親子餐廳，網路上有相當不錯的評價，能在被樂高包圍的餐廳裡吃飯是多幸福的事，不要說小朋友開心，我也很期待啊！所以一路從東興路找過來，才發現這家店竟然超低調隱藏在好隱密的巷弄裡面！

台中親子餐廳很多，即便一代新人總是換舊人，但新加入的親子餐廳還是前仆後繼，不過以這家【找樂子積木咖啡】來說，樂高積木為主題應該是親子餐廳中的少見類型，網路上的評價也相當高，103則有著4.0高分相當不簡單，畢竟親子餐廳不好經營啊！





因為樂高不只是給小朋友的玩具，也是大人們的收藏品，是完全非常能親子同樂的地方，但不是隨便店裡擺滿樂高就好，收藏量不能太少，款式也要有相當代表性才不馬虎啊！

只是這家店實在太隱密，店門也好低調，我經過了還不知道我已經找到它了XD在週邊完全都是住宅區的安靜巷弄裡，其實是家人氣相當不錯的樂高主題餐廳！店內只有一層樓空間，但一進去就會被滿滿樂高包圍，不管幾歲都會瞬間自動幼稚化XD

放眼望去各種主題樂高盡在眼前，最多的就是星紀大戰系列，有整個主題玻璃櫥窗都是，樂高之於星戰兩者大概有魚幫水水幫魚加乘效果，星戰也在樂高出了不少限定版，比如店內竟然有收藏到初代版千年鷹號，超大一台完全是自己拼裝組合展示出來，現在價格已經是水漲船高，當然展示櫃把它保護得很好；另外還有限量發售的死星等等。

而幾乎全星戰的樂高公仔店內都有，就連極稀有整套只有一隻的那卜星艾米達拉女王都有，更有整大群一隻隻收集的壯觀白兵陣仗，喜歡星戰系列來到這邊應該不會失望！

像是哈利波特、神鬼奇航、魔鬼剋星等各種主題也有，完全是介紹不完啊！

另外還有個玻璃櫃裡是樂高展示街區，店家親自幫樂高大樓裝上LED燈，打亮後變成相當熱鬧的嘉年華展區，算是在所有的展示品中非常有巧思的一區。

當然除了展品以外，還有個兒童遊戲區，範圍不大，但小朋友可以在這自己親手組合樂高積木，不可以把積木帶到用餐區，食物也不能帶過來，而這裡的樂高零件也可以用二手價購買，幾乎每個小朋友看到這裡都好開心的圍整圈玩積木忘記是來吃飯的了XD

而另一邊還有一格格「樂高全新零件」，這邊是販售專用，跟二手區的零件相比價格較高。或者你只想買單一造型人物的，這裡也有個玻璃櫃有展示出售(都有標上價格)

接下來是另一個主角餐點部份，一般對親子餐廳的既定印象就是東西普通或不好吃，當然這家找樂子並非這麼完全親子屬性的餐廳，但兒童取向的比例還是不低的，但我得先說餐點口味其實還是很不錯的，主食種類並不算多，價位倒是比我預期的低些。





只有燉飯跟披薩兩樣主角，其他就是炸物、飲料跟鬆餅甜點了。4歲以上每個人有低消150元額度，其實算是蠻親切的門檻，點一杯飲料就夠了。這篇會介紹到各類別餐點各一種看看口味如何，可以讓大家點餐時有點依據參考。

【西班牙海鮮燉飯259元│現烤總匯披薩 229元（推）】



想不到這裡只賣燉飯沒有義大利麵，視覺上來說用料還是挺豐盛的，草蝦、蛤蜊、透抽、生食級干貝跟蟳味棒，擺盤沒這麼到十分精緻，份量不會太少。





海鮮品質還挺不錯，燉飯本身料理的味道是好吃的，畢竟是親子餐廳的關係，米飯就不太可能做成帶米芯的口感，軟糯不爛，入味好吃飽足感也很不錯。









另一個「現烤總匯披薩」我也挺推薦的，屬於薄脆餅皮那種，連外圈餅皮都是，看得出來起司用量非常大方實在，裡面有臘腸、洋菇、青椒跟洋蔥，每一口都吃得到配料，好吃又不用厚麵皮佔飽足空間，價位也很實惠！

【香蕉巧克力鬆餅169元│小食炸物拼盤 329元（三種）】



水滴狀鬆餅圍成圓，中間一大球香草冰淇淋佐搭上巧克力醬，再點綴香蕉切片。





鬆餅本身鬆香好吃沒有變得軟爛，份量也不會太小覺得算是便宜推薦！另外炸物拼盤也絕對是小朋友會瘋狂的美食，薯條│洋蔥圈│炸雞│花枝丸四選三。





裡面的炸雞非常優秀，是店家自己鮮切雞肉再裹粉油炸，而不是外面的半成品料理，吃起來新鮮雞肉口感就是不一樣，想不到在親子餐廳也有人對料理餐點這麼用心。

【人偶櫻花＋鳳梨凍飲│每瓶169元】



以樂高人偶為外型的飲料瓶，裝著汽泡飲料裡面是櫻花跟鳳梨口味，還有寒天凍在裡面增加口感，粉紅的櫻花口味比較漂亮一點。





喝完瓶子還能讓我們帶回家，對小朋友來說蠻大一瓶的。（上面餐點的玩具總動員跟怪獸電力公司公仔是我自己帶去的喔，不是餐點附的）

每個男人心裡都會有童稚的一面，還是喜歡玩具、還是愛打電玩欲罷不能，至少我是如此，愛看漫畫、愛打電玩、也愛買玩具公仔，心底就是有塊長不大的靈魂，講到玩具公仔，樂高我想是每個人童年或多或少都曾經喜歡過的積木玩具代表，走進這邊是個能讓大人小孩都玩成一片的小小天地，加上餐點其實也不錯吃，還蠻推薦親子聚會可以來這邊的！只是建議務盡量事先預約訂位喔！畢竟座位不多，這樣在安排座位上跟餐點製作上都會比較方便許多，簡單分享給大家！

找樂子樂高積木咖啡主題餐廳



地址： 台中市西區東興路三段114巷16號

電話：04－23200547

營業時間：12：00～20：30