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Popeyes「愛心比司吉」母親節快閃3天回歸！買還送草莓醬

▲▼Popeyes「愛心比司吉」快閃48小時開賣。（圖／記者蕭筠攝）

▲Popeyes「愛心比司吉」母親節快閃回歸。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

為迎接母親節，美國知名連鎖速食店「Popeyes」超人氣「愛心比司吉」突襲回歸，5月9日起連3天限量開賣，買還送草莓果醬搭配，各店數量有限、售完為止。

Popeyes「愛心比司吉」是把原味比司吉變身成浪漫愛心造型，以美國路易斯安那的經典私房秘製配方打造而成，口感酥鬆，內裡濕潤又富含奶香，且買就送草莓果醬，搭配吃更添鹹甜滋味，5月9日至5月11日限時72小時回歸，數量有限，期間凡購買原味私房秘製比司吉即可直接升級成愛心造型，單點售價為63元，加購價為58元。

▲▼bb.q CHICKEN推出「寵媽吃雞餐」。（圖／bb.q CHICKEN提供）

▲bb.q CHICKEN限時推出「寵媽吃雞餐」。（圖／bb.q CHICKEN提供）

韓式炸雞「bb.q CHICKEN」全門市至5月18日前則推出母親節限定「寵媽吃雞餐」，內含調味炸雞1份、去骨炸雞1份、五花肉肉包起來及88元炸物1份、汽水2罐組合，優惠價999元，較原價可享89折優惠。

期間加碼還有隱藏版活動，只要憑活動優惠券截圖至門市內用、外帶點「寵媽吃雞餐」，經店員確認後即可免費多吃「海鮮小煎餅」1份，一筆訂單限換1次，數量有限、送完為止。

▲▼bb.q CHICKEN推出母親節優惠。（圖／bb.q CHICKEN提供）

▲買bb.q CHICKEN寵媽吃雞餐且憑此畫面可免費吃海鮮小煎餅。（圖／bb.q CHICKEN提供）

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Popeyes bb.q CHICKEN

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