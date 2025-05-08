「台灣最美飯店」票選開跑！160間參賽創新高　投票抽住宿券

▲「台灣最美飯店」票選8日正式開跑。下單再抽將在9月開幕的「風華渡假飯店 墾丁館」住宿券。（圖／易遊網提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「台灣最美飯店」票選今（8日）正式開跑！由易遊網主辦的選拔邁向第7屆，業者表示今年參與飯店數量超過160間，創下歷屆新高，5月8日至19日止，凡參與投票就有機會抽到「台北時代寓所」、「蘊泉庄」、「綠舞國際觀光酒店」、「宅夏都」、「溪頭福華渡假飯店」等飯店住宿券，一共有56張。

▲淡水「蘊泉庄」大廳。（圖／記者彭懷玉攝）



本屆票選活動將從5大類別選出30間最美得主，包括「最美慢活渡假獎」、「最美都會氛圍獎」、「最美親子享樂獎」、「最美風格設計獎」及「最美房間獎」，由全民投票與25位旅遊媒體與部落客組成的「達人讚聲團」雙軌進行票選，而每獲得一位達人投票，即可獲得加權積分100票，最高可獲得2,500票的關鍵票數。

▲「最美慢活渡假獎」今年迎來H VILLA INN台南-清水漾角逐最美頭銜。（圖／易遊網提供）



其中，競爭最激烈的「最美慢活渡假獎」今年戰局再度升溫！不僅有連霸常勝軍「花蓮理想大地渡假飯店」、「瑞穗天合國際觀光酒店」、「綠舞國際觀光飯店」繼續挑戰衛冕寶座，今年更迎來新秀加入戰局，包括墾丁雙強奢華酒店「馥蘭朵墾丁-星沙灣」與「墾丁華泰瑞苑」、新開幕溫泉飯店「北投晶泉丰旅」、及擁有峇厘島風格的「H VILLA INN台南-清水漾」。

▲君品酒店。（圖／記者彭懷玉攝）



「最美都會氛圍獎」中，聚焦於融合時尚設計與便利機能的都會型飯店，去年脫穎而出的「台北時代寓所」、「君品酒店」、「禧榕軒大飯店」今年再度出戰。高口碑的日系輕奢飯店「和苑三井花園飯店台北忠孝」、創意貨櫃建築「天成逸旅－舶寓高雄」、以及質感派的本土品牌「高雄HOTEL DUA」等都有參加。

▲六福莊。（圖／六福旅遊集團提供）



「最美親子享樂獎」方面，主打親子共遊與全齡友善設施。本屆首次參賽飯店囊括：有獨棟親子館的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」、規劃專屬親子遊憩空間與童趣主題房的「嘉義福容voco酒店」、豪華露營車一泊多食的「天成逸旅-朋趣豪華露營」等。還有「福容大飯店淡水漁人碼頭」、「新悦花園酒店」、「關西六福莊生態度假旅館」、「綠舞國際觀光飯店」常勝軍來襲，從五星飯店、生態飯店到特色露營。

▲「日月潭歸璞泊旅」的歸璞Corner Luxury房型。（圖／易遊網提供）



「最美房間獎」講究空間美學與細節品味，參賽飯店拿出最具特色的房型來一較高下，像是「日月潭歸璞泊旅」的歸璞Corner Luxury房型，以疊磚與雙採光迎接晨光；「了了礁溪」的大地房打造獨特「樹洞」空間；「花蓮潔西艾美渡假酒店」尊貴環景溫泉套房；「北投麗禧溫泉酒店」端出舒淇曾住過的麗禧套房進行比拼；「墾丁凱撒大飯店」豪華花園套房則主打有專屬私人花園和露天Jacuzzi按摩浴池。

▲「北投麗禧溫泉酒店」端出舒淇曾住過的麗禧套房進行比拼。（圖／易遊網提供）



業者表示，凡完成任一類型投票，即可參加飯店住宿券抽獎；5大類別皆完成投票，還有機會一人獨得5間飯店住宿券大獎。此外，易遊網也攜手參賽飯店祭出38折起好康，以及房型免費升等、假日不加價、贈送餐飲抵用券等。