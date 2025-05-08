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金豬食堂菜單搶先看！招牌五花肉單點450元　套餐1980元起

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲金豬食堂5/13開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

連6年被選入首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」，即將於5月13日開幕，菜單與價格也同步曝光，3款豬肉單點450元至520元，套餐從雙人至5人都有，價格1980元至4750元。

「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。今年初宣布進軍台灣，第一家5月13日開幕，菜單與價格也同步曝光，初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲熟成梅花豬肉。

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲▼熟成帶骨豬五花。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

金豬食堂表示，餐廳豬肉使用台灣品牌豬「究好豬」，梅花肉軟嫩多汁、略帶嚼勁，建議搭配來自英國百年品牌的馬爾頓天然海鹽品嘗，也可選擇包飯醬或白帶魚醬增添風味。霜降肉油花如霜、口感Q彈，可搭配特製青蔥醬汁；至於最受好評的帶骨五花肉，皮Q肉嫩、肥瘦相間，可搭配微烤過的大片甜羅勒葉包裹後食用。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲金豬食堂全程由專人桌邊代烤。

金豬食堂全程由專人桌邊代烤，籌備期間，台灣團隊有4人前往韓國本店受訓半年，再來回來傳授其他員工，希望能提供最美味又道地的韓式烤肉。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲熟成霜降豬肉。

韓國的金豬食堂不開放訂位，想吃只能現場排隊，通常需要等上1至2小時，有網友就說這是該店的最大缺點。雖然台灣首店也是同樣規定，不過5月餐廳與國泰世華銀行合作，提供少部分座位給CUBE卡友專屬訂位服務，首波優先訂位在5月5日開放，200張限量票券在60秒內全數兌光，第二波將於5月13日上午10點開放CUBE卡友線上訂位（5/12公布專屬網頁）。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲烤豬皮。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲烤肉可搭配特製青蔥醬汁、包飯醬或白帶魚醬增添風味。

金豬食堂開幕當日（5月13日）營業時間為下午1點至晚間10點，採限量號碼牌制度，現場排隊用餐，從上午9點起現場發放60組號碼牌；5月14日起調整為上午11點營業至晚間10點30分（供餐至晚間9點），兩波號碼牌發放時間分為上午10點30分與下午4點整，各限量40組，依序入席。

除了一般客人排隊拿號碼牌，金豬食堂2樓屬於VIP用餐區，分別是12人座位的吧檯區與8-10人的包廂區，提供企業包場服務，整層包場低消6萬元，提供2200元客製菜單，包廂區低消2萬5000元。

▲白種元「香港飯店」台灣首店上周試營運。

另外，韓國廚神白種元旗下中華料理餐廳「香港飯店0410」台灣也吃得到，第一家店位於台北市內湖區洲子街，上周開始試營運，菜單共有10種品項，除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有炸醬飯、炒碼飯、糖醋肉、辣椒油麻雞。一般份量價格180元至350元，大份量200元至450元。

▲炸醬麵。

相較韓國菜單，台灣店沒有提供餃子、蝦餅等商品，台灣代理業者表示，與韓國團隊討論後，先把招牌的炸醬麵、炒碼麵做好，達到與韓國同樣水準、零誤差後，再來增加品項。他們也強調，醬汁都是總公司直接提供，運來台灣後再加進蔬菜、海鮮及肉類等在地食材。

金豬食堂 台灣首店
地址：台北市中山區南京東路一段29號
開幕日：2025年5月13日（下午1點開始營業）

香港飯店0410
地址：台北市內湖區洲子街112號1樓

關鍵字： 美食雲 金豬食堂 韓式烤肉

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