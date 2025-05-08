ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

六福村「媽媽免費玩」2日限定！陪同價699元至多3人

▲六福村媽媽5月10號、11號兩天免費入園;六福莊「剛果綠地房」。（圖／六福村提供）

▲六福村媽媽5月10日、11日兩天免費入園。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

本周日就是母親節，新竹關西六福村將在5月10日、11日兩天，祭出「媽媽我愛您」母親節限定優惠。活動期間，母親本人可享免費入園，同行親友最多三人，每人陪同價也只要699元，一家大小免花太多預算玩樂園，留下難忘回憶。

▲六福村媽媽5月10號、11號兩天免費入園;六福莊「剛果綠地房」。（圖／六福村提供）

▲六福莊「剛果綠地房」。（圖／六福村提供）

業者提醒，為確認媽媽身分，請記得攜帶本人身分證及戶口名簿、子女的證件或媽媽手冊等佐證資料（影本或手機拍照）皆可。

六福莊同步推出「Pink Lady住房專案」，即日起至5月31日，只要預訂兩天一夜專案（7,676元+10%），就可入住人氣「剛果綠地房」，包含六福村手環門票2張、早餐2客、非洲探險遊戲島體驗與淺山農場生態導覽，針對女性同行再加碼贈「好望角粉紅葡萄酒」2杯，以及六福村45周年限定粉紅動物娃偶1只，第3、4位入住免加價（不含專案內容）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未成年請勿飲酒。

▲龜吼魚市,麟山鼻-風稜石。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲龜吼魚市；麟山鼻-風稜石。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲龜吼魚市,麟山鼻-風稜石。（圖／新北市政府漁業處提供）

另外，位於新北市萬里區龜吼漁港旁，龜吼漁夫市集在翻新改建後重啟，提供更寬敞的用餐空間，還有2樓觀景平台，可以欣賞無敵海景。於5月10日及5月11日前往龜吼漁夫市集母親節限定拍照牆拍照打卡，並標註「龜吼與您溫馨五月天」，上傳至個人社群平台，就可現場參加抽獎，有機會抽中沐舍溫泉度假酒店住宿券、將捷鬱金香酒店餐券或星巴克咖啡券等獎項。

新北市漁業處表示，北海岸不僅有富基魚市及龜吼漁夫市集提供豐富海產，沿著台2線走訪北海岸，沿途可見北台灣最北端的「富貴角燈塔」，高聳塔身搭配黑白相間的外觀，是人氣打卡景點，鄰近的「白沙灣海水浴場」以潔白細緻的貝殼砂著稱，或是到麟山鼻欣賞風稜石的自然奇觀，迎著海風，讓母親節也可以很浪漫。

關鍵字： 六福村 六福村主題樂園 母親節活動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

推薦閱讀

白煙繚繞彷彿「地獄」！長崎溫泉仙境

白煙繚繞彷彿「地獄」！長崎溫泉仙境

六福村「媽媽免費玩」2日限定！

六福村「媽媽免費玩」2日限定！

金豬食堂菜單搶先看

金豬食堂菜單搶先看

台灣最美飯店票選開跑！160間參賽

台灣最美飯店票選開跑！160間參賽

Popeyes愛心比司吉母親節快閃回歸

Popeyes愛心比司吉母親節快閃回歸

小巨蛋難得「百元有找」咖啡廳！

小巨蛋難得「百元有找」咖啡廳！

達美樂大披薩狂殺半價母親節再加碼

達美樂大披薩狂殺半價母親節再加碼

比臉大巨無霸饅頭！藏身草屯民宅車庫

比臉大巨無霸饅頭！藏身草屯民宅車庫

日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣也有了

日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣也有了

客美多咖啡進軍淡水　暫定8月開幕

客美多咖啡進軍淡水　暫定8月開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

6家手搖飲母親節優惠

手搖飲今天西谷米奶茶買1送1

村民食堂廚窗港點新莊店試營運

比臉大巨無霸饅頭！藏身草屯民宅車庫

基隆秘境甜品！藏身巷仔內還得爬樓梯

中壢隱藏版「65折」統一麵包！

開先例！君品酒店「早餐開放到中午」

50嵐8冰綠大缺貨！官方：北區還有

嘉義梅山2日玩法　最美雲梯飽覽山景

熱門行程

最新新聞更多

白煙繚繞彷彿「地獄」！長崎溫泉仙境

六福村「媽媽免費玩」2日限定！

金豬食堂菜單搶先看

台灣最美飯店票選開跑！160間參賽

Popeyes愛心比司吉母親節快閃回歸

小巨蛋難得「百元有找」咖啡廳！

達美樂大披薩狂殺半價母親節再加碼

比臉大巨無霸饅頭！藏身草屯民宅車庫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366