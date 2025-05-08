六福村「媽媽免費玩」2日限定！陪同價699元至多3人

▲六福村媽媽5月10日、11日兩天免費入園。（圖／六福村提供）



記者彭懷玉／綜合報導

本周日就是母親節，新竹關西六福村將在5月10日、11日兩天，祭出「媽媽我愛您」母親節限定優惠。活動期間，母親本人可享免費入園，同行親友最多三人，每人陪同價也只要699元，一家大小免花太多預算玩樂園，留下難忘回憶。

▲六福莊「剛果綠地房」。（圖／六福村提供）



業者提醒，為確認媽媽身分，請記得攜帶本人身分證及戶口名簿、子女的證件或媽媽手冊等佐證資料（影本或手機拍照）皆可。

六福莊同步推出「Pink Lady住房專案」，即日起至5月31日，只要預訂兩天一夜專案（7,676元+10%），就可入住人氣「剛果綠地房」，包含六福村手環門票2張、早餐2客、非洲探險遊戲島體驗與淺山農場生態導覽，針對女性同行再加碼贈「好望角粉紅葡萄酒」2杯，以及六福村45周年限定粉紅動物娃偶1只，第3、4位入住免加價（不含專案內容）。

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▲龜吼魚市；麟山鼻-風稜石。（圖／新北市政府漁業處提供）



另外，位於新北市萬里區龜吼漁港旁，龜吼漁夫市集在翻新改建後重啟，提供更寬敞的用餐空間，還有2樓觀景平台，可以欣賞無敵海景。於5月10日及5月11日前往龜吼漁夫市集母親節限定拍照牆拍照打卡，並標註「龜吼與您溫馨五月天」，上傳至個人社群平台，就可現場參加抽獎，有機會抽中沐舍溫泉度假酒店住宿券、將捷鬱金香酒店餐券或星巴克咖啡券等獎項。

新北市漁業處表示，北海岸不僅有富基魚市及龜吼漁夫市集提供豐富海產，沿著台2線走訪北海岸，沿途可見北台灣最北端的「富貴角燈塔」，高聳塔身搭配黑白相間的外觀，是人氣打卡景點，鄰近的「白沙灣海水浴場」以潔白細緻的貝殼砂著稱，或是到麟山鼻欣賞風稜石的自然奇觀，迎著海風，讓母親節也可以很浪漫。