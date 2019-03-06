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台中「滿溢麵線」料多到快滿出來　4種配料完全蓋住麵線！

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：麵線裡滿滿的餡料超級棒！
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▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

下午肚子餓怎麼辦？來一碗大腸麵線常常都是我最好的選擇…不會吃太飽又剛好有點重口味的滿足感，但在台中好市多對面這家滿溢份量很驚人！雖然好像是去年就開店了，不過卻是今年看到其他部落客介紹我才知道這家店。雖然說大腸麵線也是到處都是，但這一年來就連大腸麵線也都變成浮誇美食的代表，假日中午11點開始營業，我們11點半過來已經是全客滿狀態，生意好得有點嚇人。

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

這家【滿溢手工麵線】剛好就在好市多正門對面的一家小店，招牌還算顯眼，店內有騎樓四組桌椅跟店內座位，沒有帶位也不限用餐時間，所以只能耐心等，我們這天來也差不多等了近15分鐘，店內相當忙碌，員工老闆感覺都很年輕。

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

上門吃麵線的其實蠻多家庭客的，當然因為看到IG或網路推薦來的年輕人也不少，店內主要以「麵線」為主，最招牌的當然是超大份量料滿滿的招牌滿溢麵線。

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

但不走其他浮誇系麵線都用一些肋排、小卷或龍蝦來撐場面，而是回歸傳統小吃路線，魚羹、雞肉羹、鮮蚵和滷大腸四種食材搭配，最便宜的清麵線30、40元起，最大碗的滿溢麵線特大碗雖然要價80元，但也足足是兩碗麵線的份量啦！（雖然是後起之秀，但網路上的GOOGLE評價82則評論還是有著4.2高分）

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

四種食材也能只點單一種，「滿溢」自然是綜合口味，還有別錯過它們家的辣椒醬，點完餐後會叫號碼牌，自己到櫃檯自取找座位喔！另外如果要拍照要先跟店家說，才會在裝碗的時候特別幫你把料慢慢擺在上面，不會沉到麵線底下去喔！另外櫃檯旁邊有個小保鮮櫃，裡面擺滿好幾道小菜自取，每盤都是40元。

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

【招牌滿溢綜合麵線│特大碗80元│約兩人份】

大概網路上的IG或部落客來這裡都必點這碗，賣相真的是很浮誇又很吸引人，有大碗跟特大碗兩種價格，但只差20元份量卻感覺差很多，當然要點特大碗啊！很像是過年擺在桌上的那種零食拼盤，四種配料各據一方塞滿整個碗看不到麵線，中間一搓香菜跟蒜泥，魚羹、雞肉羹、鮮蚵和滷大腸四種配料有兩種比較少看到。

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

首先像是「魚羹」，很像是我們台南的浮水魚羹，每個都不小塊還不錯吃，「雞肉羹」是大概可以想得到的口感，也不錯吃不會很乾柴；「鮮蚵」倒是很新鮮。

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

偏小顆鮮度還不錯，數量還算可以！「滷大腸」我蠻喜歡的，非常入味口味也重，而且處理得乾淨好吃。湯頭本身並不是重口味這點蠻特別，吃到的是清爽柴魚風味，自己加點辣椒跟蒜口味會更有層次，辣椒是很有感那種的爽快辣度，蠻推薦的！

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

【小菜│煙燻無骨雞爪 涼拌小黃瓜 花生 豆包│每盤40元】

四盤裡面除了雞爪口味重些外，其他的都是清爽的涼拌小菜，搭熱熱的麵線吃很適合，但雞爪的味道我蠻喜歡的，煙燻味不會過重，QQ滷香好吃！其他我倒是覺得口味偏淡。

▲▼滿溢手工麵線。（圖／橘子狗提供）

整碗吃完雖然是網美相當推薦的麵線，賣相也浮誇，但卻完全不會是華而不實的那種，比起傳統麵線來說算是風味不同，但用料跟美味度上算是不馬虎，還是好吃的麵線！只是說距離我有點遠，要特地跑到好市多這邊才吃得到啊，建議想吃就盡量避開假日吧！

滿溢手工麵線│南屯區

地址：台中市南屯區文心南三路306號
電話：04-24719061
營業時間：11:00Am-02:30Pm+04:30Pm-08:00Pm
消費提醒：週二、三店休，用餐時間客滿要等位置

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關鍵字： 台中美食 大腸麵線 滿溢手工麵線 達人美食 美食情報 橘子狗愛吃糖

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