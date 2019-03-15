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北港古典文藝之旅　跟著進香路線挖掘人氣美食

點評：偶爾體驗傳統文藝之旅也很棒！
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▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

歷史悠久且香火鼎盛的廟宇

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／夫子@Xuite提供，請勿任意翻攝以免侵權）

2019「南瑤宮笨港進香」活動即將於24日起駕，26日駐蹕北港朝天宮，整個進香路線橫跨彰化、雲林、嘉義三縣市。部落客「夫子@Xuite」在社團「旅遊超爽的！」搶 先要為大家介紹這次進香活動的路線中，北港好吃好玩的神秘景點！

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

因元宵節掛上的燈籠

水道頭文化園區
首先經過的「水道頭文化園區」，是北港第一個淨水廠，創辦於昭和四年（1929），引北港溪水源，經過沉澱、過濾和消毒後，供應北港地區居民使用，但於1997年停用。其中，水塔全高約18.18公尺概分三層，約在民國51年（1962）間水塔進行局部增建，封閉原本的柱腳，形成封閉空間，並在每個列面加設玻璃窗扇，目前為北港遊客中心。當初的蓄水池已無作用，但吸引鳥類和昆蟲齊聚，成為環境優美的休閒空間。

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

水道頭文化園區

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

傳統蓄水池轉變為美麗的生態園區

北港暗街
參觀完園區後，「北港暗街」也是必要參觀景點之一。朝天宮外，商店密集度高，每到假日，總是擠滿前來觀光的遊客，相當熱鬧。而中山路旁有條安和街，僅有一百公尺之常，早期民宅店家屋簷交錯有如不見天巷，因此有暗街之稱。元宵節時高掛的各式燈籠顯得非常熱鬧。

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

朝挑宮前熱鬧的街道

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

傳統手工燈籠展現出古典美

北港工藝坊
位於共和街2號的「北港工藝坊」，二層樓的建築本體原為雲林稅務局北港分局眷屬宿舍，目前是北港工藝產業據點，定期邀請在地工藝師展出作品。而「北港工藝坊旁」的「北港甕牆」為當年商行主人顏謙源將平常壓在船艙的酒甕及紅磚砌築而成，形成外觀獨特的甕牆，希望後代子孫可以藉由此牆體會先人創業維艱、勤儉持家的精神。

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

特色甕牆

北港朝天宮
到了「北港朝天宮」後，會先看到廟埕外大石獅旁的石欄杆上有四海龍王石雕像，為大正初年作品，大石獅旁還有一對造型古樸的石獅，清咸豐 2年雕製，個個精雕細琢相當漂亮，正殿內所供奉的為馬祖，主要有大小七尊神像，不僅深具歷史意義，亦富含藝術價值。

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

雕琢精細的石獅子

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

朝天宮主要供俸馬祖

一郎土魠魚羹
逛完古蹟後，當然不能錯過朝天宮後方的「一郎土魠魚羹」，開店超過６０年的歷史，是在地人激推的傳統美食，除了招牌土魠魚羹外，滷豬腳也是店內的熱門商品之一，店內菜色豐富選擇多樣！

保生堂－漢方咖啡館
另外也不能錯過「保生堂－漢方咖啡館」，外觀極似中藥行的保升堂融合古典和現代，販售咖啡茶飲及多樣手作甜點，店內擺設及古老裝潢，就像走進時光機，回到６０年前一樣，相當懷舊！

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

在地人大推的傳統美食

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

看似中藥店的咖啡店

▲▼北港朝天宮。（圖／夫子提供）

融合古典與現代之美

水道頭文化園區
地址：雲林縣北港鎮民生路1號

北港暗街
地址：雲林縣北港鎮安和街

一郎土魠魚羹
地址：雲林縣北港鎮仁和路3號
電話：05 783 2923
營業時間：18:00 - 01:30 午夜

北港保生堂 - 漢方咖啡館 (樂咖啡二店)
地址：雲林縣北港鎮中山路61號

關鍵字： 雲林旅遊 北港朝天宮 水道頭文化園區 北港暗街 一郎土魠魚羹 北港保生堂 - 漢方咖啡館 (樂咖啡二店) 夫子@Xuite

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