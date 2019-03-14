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埔里特色小吃「鹹油條」北漂台北　傳統中找到創新吃法

點評：這絕對是家鄉味！
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▲▼普里鹹油條。（圖／Irene`s 食旅．時旅提供）

埔里的傳統小吃在台北也有店面了！

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／Irene's 食旅．時旅提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「鹹油條」是南投埔里在地的傳統小吃，金黃酥脆的油條從中間剖開，放進荷包蛋和些許調味料，是埔里人的家鄉味，是許多饕客到南投旅遊時一定要品嘗的美味，這樣迷人的台式潛艇堡在台北也出現它的身影，部落客「Irene's 食旅．時旅」在社團「旅遊超爽的！」要帶大家一同特別的品嘗傳統創新美食！

▲▼普里鹹油條。（圖／Irene`s 食旅．時旅提供）

店內有多種口味可以參考

「普里鹹油條」原本不定點的在台北市場裡快閃，在市場期間就有大批粉絲的擁護，如今更設立店面，讓想吃的民眾們不用再賭運氣式的尋找，隨時都可以品嘗道地的美味小吃。店面採光極佳，以白色作為裝潢的底色，開始營業至今10年的普里油條，堅持每天新鮮製作，嚴格共管品質。店家採取半自助的方式，用完餐後將垃圾自行分類製垃圾桶，共同保持店內清潔。

▲▼普里鹹油條。（圖／Irene`s 食旅．時旅提供）

▲台式泡菜口味的鹹油條

▲▼普里鹹油條。（圖／Irene`s 食旅．時旅提供）

荷包蛋口味的鹹油條

▲▼普里鹹油條。（圖／Irene`s 食旅．時旅提供）

起司口味的鹹油條

有台式潛艇堡之稱的「鹹油條」做法相當簡單，但口味卻不平凡，「普里油條」有多種口味可以選擇，分別為適合大眾的「荷包蛋鹹油條」、起司控最愛的「起司鹹油條」和台式風味濃厚的「泡菜鹹油條」，每款油條都各有特色和各自的粉絲，但唯一相同的是好吃的讚嘆，從油條到內餡層次分明，口感清爽，不管是早餐還是消夜都相當適合！

▲▼普里鹹油條。（圖／Irene`s 食旅．時旅提供）

簡單的製作但味道卻非常特別

普里鹹油條
電話：02-2366-1116
地址：台北市中正區重慶南路三段67號

關鍵字： 台北市美食 普里鹹油條 美食情報 Irene's 食旅．時旅

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