銅管樂器迷的超級天堂　大林觀光工廠10多種樂器任你用

點評：這種樂器都超貴 能這樣體驗真的太棒了！

▲各式各樣的銅管樂器陳列在櫥窗內

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／假日農夫愛趴趴照日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近年來許多傳統老舊工廠逐漸轉型為觀光工廠，也讓我們更加認識傳統工業，除了可以親身體驗製作的過程，也能清楚明白平常使用的器具或是食品是如何產生而來。今天部落客「假日農夫愛趴趴照」在社團「旅遊超爽的！」中為大家介紹一間位於嘉義的樂器觀光工廠，體驗一日音樂家，打造一篇假日悠閒的美麗樂章！

▲非常特別的觀光工廠

2015年成立的「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」位於大林大埔美工業區，內附停車場，交通相當方便。1989年，由當時的李國安夫婦創立了賀聲樂器公司，第一把「小號」歷經了18個月的鑽研與嘗試才製作出來，後來便開始尋找訂單與貿易商，所以發展初期以代工為主，1997年遷廠至大林，2002年成立Carol品牌，並於2011年改名為CarolBrass。並在2015年通過經濟部工業局觀光工廠評鑑合格，成立卡羅爾銅管樂器觀光工廠。

▲廠內可以參觀及體驗各種樂器

到了樂器觀光工廠，使用各項樂器絕對是必要的體驗之一，也是很難得能一次使用多種樂器的絕佳機會，一旁會有專業的老師指導大家如何將銅管樂器吹出聲音，一旁也有許多樂譜以及使用說明書，許多人經過指導後對於這種較難有機會接觸的樂器都能吹出簡單旋律，是非常特別的體驗。

▲可以體驗各式各樣的銅管樂器

▲為了衛生問題，吹嘴部分要另外購買

工廠內有許多高價值的銅管樂器可以參觀，另外，廠內有安排有提供導覽解說的服務，帶大家參觀如何從無到有製作出一個完美的樂器，非常適合大小朋友一起共同參與，不但能玩樂，還能學習很多關於銅管樂器的相關知識！另外店內還有販售許多和銅管樂器的商品，其中有一個將銅管樂器製作成手機擴音器，算是店內非常特別的商品之一！

▲可以觀看生產線上的每一個步驟

▲製作過程相當細膩

▲造型非常特別的擴音器

卡羅爾銅管樂器觀光工廠

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區二十路3號

電話：05-2953688

開放時間：9:00~17:00 (周一和周二 固定休館 )

停車資訊：有免費停車場