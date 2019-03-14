ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台南鹽水傳承百年知名冬瓜茶　古法製作還能吃得到果肉

點評：有果肉的冬瓜茶也太特別吧！
ETtoday餓勢力

▲▼鹽水點心城。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

鹽水區知名的冬瓜茶店

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台南市鹽水區是台灣最古老的城鎮之一，老舊建築和鹽水蜂炮等活動，總是能吸引不少觀光客前往旅遊，而這樣古色古香的鹽水區有一間傳承北年的古早味冬瓜茶在網路上非常有名，部落客「台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊」在社團「旅遊超爽的！」裡和大家分享這間吃得到果肉的冬瓜茶！

▲▼鹽水點心城。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

滿牛車的冬瓜

熟門熟路的饕客們都知到鹽水區有一間冬瓜茶專賣店非常好喝，門口一台堆滿冬瓜的牛車是它的明顯招牌，而它的冬瓜茶也是首創能在飲料裡吃得到果肉的冬瓜茶，非常特別，相較於一般冬瓜茶，它特別解渴，不會死甜，喝完也不至於需要再喝水來解滿嘴的甜膩感。部落客特別推薦「冬瓜檸檬」這款飲料，因為酸酸甜甜的口感很舒服！

▲▼鹽水點心城。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

店內還有各式各樣跟冬瓜有關的飲品

▲▼鹽水點心城。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

鮮奶冬瓜茶也非常好喝

若是有機會到台南鹽水區遊玩，別忘了到這邊買杯清爽解渴的冬瓜茶，熱情的老闆時常還會為大家解說製造冬瓜茶時的配料及方法，並且都是遵循最古早的做法保持品持，另外店家還有單獨販賣冬瓜塊，不管是加熱水或是冰水都很適合！

▲▼鹽水點心城。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

成塊的冬瓜糖

鹽水點心城冬瓜茶
店家地址：台南市鹽水區中山路2-4號
店家電話： 06 652 4522
店家時間：08:00-18:00

關鍵字： 台南美食 冬瓜茶 台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊 台南鹽水點心城 有果肉的冬瓜茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀

柴山無敵海景景觀餐廳　遠眺夕陽西下享受徐徐海風拂面

電視劇「初戀情人」指定場景　陽明山上特色咖啡廳

東台灣神秘鐘乳石洞穴「月洞」　大自然打造出的美景

南橫公路旁的小確幸！六口溫泉免費體驗　還可以煮溫泉蛋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

果然匯4月以新店型進駐板橋遠百

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

澎湖水族館4月正式開幕

藏壽司土城金城路店4月下旬開幕

「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

新店現做蔥油餅每口都有蔥＋芝麻香

林口也有流水泰國蝦吃到飽

台中被落羽松圍繞的玻璃屋景觀餐廳

熱門行程

最新新聞更多

台南鹽水傳承百年知名冬瓜茶

2019漁光島藝術節3月30日登場

民航局：今19時起禁飛波音737 M..

晚上秒變天！中部以北「挾雨探15℃」

全台最美車站　多良火車站將封閉修繕

重南書街4/4最強大踩街重振買氣

旅遊平台公布2019「4大旅遊趨勢」

國泰航空官網促銷！西雅圖來回免2萬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366