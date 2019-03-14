台南鹽水傳承百年知名冬瓜茶　古法製作還能吃得到果肉

點評：有果肉的冬瓜茶也太特別吧！

▲鹽水區知名的冬瓜茶店

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台南市鹽水區是台灣最古老的城鎮之一，老舊建築和鹽水蜂炮等活動，總是能吸引不少觀光客前往旅遊，而這樣古色古香的鹽水區有一間傳承北年的古早味冬瓜茶在網路上非常有名，部落客「台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊」在社團「旅遊超爽的！」裡和大家分享這間吃得到果肉的冬瓜茶！

▲滿牛車的冬瓜

熟門熟路的饕客們都知到鹽水區有一間冬瓜茶專賣店非常好喝，門口一台堆滿冬瓜的牛車是它的明顯招牌，而它的冬瓜茶也是首創能在飲料裡吃得到果肉的冬瓜茶，非常特別，相較於一般冬瓜茶，它特別解渴，不會死甜，喝完也不至於需要再喝水來解滿嘴的甜膩感。部落客特別推薦「冬瓜檸檬」這款飲料，因為酸酸甜甜的口感很舒服！

▲店內還有各式各樣跟冬瓜有關的飲品

▲鮮奶冬瓜茶也非常好喝

若是有機會到台南鹽水區遊玩，別忘了到這邊買杯清爽解渴的冬瓜茶，熱情的老闆時常還會為大家解說製造冬瓜茶時的配料及方法，並且都是遵循最古早的做法保持品持，另外店家還有單獨販賣冬瓜塊，不管是加熱水或是冰水都很適合！

▲成塊的冬瓜糖

鹽水點心城冬瓜茶

店家地址：台南市鹽水區中山路2-4號

店家電話： 06 652 4522

店家時間：08:00-18:00