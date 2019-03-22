走進台北舊時光的日式洋食店　享用甜甜辣辣的雞肉咖哩吧！

點評：在這樣的小店中用餐真是舒服～





文、圖／男子的日常生活



印象裡， 這應該是自己第一次白天走在士林的大西路裡，沿街錯落著幾分有趣的傳統招牌， 讓小巷裡瀰漫著過去年代的氣息；而這些日子才新開張的日向洋食， 重新打造的懷舊風格，也有著與街坊好像的舊時光。









半開放式的料理檯前，是擺上幾張傳統的圓板凳， 一樓復古的木頭鐵柱桌與格紋布椅，也令人想起有點台式的傳統牛排店與日式喫茶店， 還有題上日向洋食的書法橫匾，這裡，是收藏了店主心裡走過的各種舊歲月。









走上二樓，這裡佈置了傳統的紅布沙發椅，還有圍繞空間一角的小吧檯與高腳椅，雖是重新打造的空間， 也頗有日本當地傳統喫茶店的味道。









目前還在試營運的日向洋食，只供應四種咖哩主餐、兩款飲品、一款甜點。店主阿諺表示，未來希望能增加更多餐點與咖啡甜點的部分。





▼日向雞肉咖哩＄220



使用5－6種香料炒製而成的雞肉咖哩醬，帶著辛香料的過癮辣勁，濃郁的咖哩醬嚐著香甜，裏頭有5塊軟嫩雞肉。還有一塊烤過的吐司片，可以沾著咖哩醬吃，喜歡雞肉咖哩醬汁獨有的甜甜辣辣味道。









點主餐均附每日例湯，今天的湯品是羅宋湯。 清爽香甜的湯頭，放了一塊紅蘿蔔與一點蔬菜，份量拿捏的蠻剛好的，不是滿滿一碗的，但又不會覺得太空虛。









▼里肌豬排咖哩＄220





細切的豬排口感吃起來挺紮實的，雖然有一點乾，但在能接受的範圍內； 沾上濃厚日式香甜咖哩醬汁一起，是點綴的堅果碎粒，也更增添口感。自己與J都喜歡雞肉咖哩醬汁多一些，不過當天煮的米飯有部分稍微硬了點，是較為可惜的地方。





▼熱水果茶＄140／可回沖



店內使用2包立頓紅茶茶包，裡頭放了新鮮的蘋果、柳橙與檸檬切丁，是簡單順口的水果酸甜風味。







▼自製奶酪＄50



香甜滑順令人喜歡。





日向洋食Hinata



地址：台北市士林區大西路35號

時間：週一公休、週二～週日：12：00～22：00



文章提供by 男子的日常生活

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