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台北極簡日式小店「歐吉桑」　鍋燒意麵配海鮮炸物！

男子的日常生活 男子的日常生活

文字 : 男子 E 。 攝影 : 男子 J 2..

ETtoday餓勢力

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

文、圖／男子的日常生活
文字 _ 男子 E 。 攝影 _ 男子 J

中午走進Ojiisan，店裡正好坐了五六位身著西裝的上班族男子，桌上一人一碗冒著熱煙的海鮮鍋燒意麵，還有零星擺了幾盤炸物和啤酒，男子們正大口大口吃著麵條，有說有笑聊著公事時，是伴隨此起彼落的簌簌聲，我想，這就是台北Ojiisan其中一個午間日常，一碗鍋燒意麵配上海鮮炸物。

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

新開的Ojiisan就位在台北知名的Untitled Workshop咖啡館旁，營業時間分為中午與晚上兩個時段，賣著鍋燒意麵主食、海鮮炸物小食與啤酒碳酸飲品。

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

喜歡小店看著格外寬敞的極簡日式木質風格，白天是照著舒服的陽光，木桌小方椅的設計，也藏了幾分古早台味，感覺晚上在店裡點上炸物喝上一杯啤酒應該也會挺有味道的。

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▼大麵包蝦 $70

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

店內目前菜單上除了鍋燒意麵外，約有十幾款海鮮炸物的選擇，我們點了大麵包蝦，一份有兩隻，炸蝦外層酥脆，咬著鮮嫩，喜歡一旁店家附贈的自製辣味美乃滋，多了甜辣的層次滋味。

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▼鍋燒意麵 $130

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

Ojiisan的鍋燒意麵，放了幾片豬肉片、蛤蠣、青菜與一顆半熟蛋，食材選擇相當家常，蝦子吃起來新鮮，湯頭帶有柴魚淡淡鮮甜味，覺得整體口味略顯平淡單調，吃完較沒有記憶點。台北 鍋燒意麵 延伸閱讀｜開一間古一小舍，我們在台北過上台南憨厚生活。

▲東區的鍋燒意麵。（圖／男子的生活日常提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 
Ojiisan
地址 : 台北市松山區八德路3段12巷52弄1號
營業時間 : 週一公休、週二 ~ 週日 : 11:30 ~ 14: 30、17:30 ~21:00
電話 : 02 2579 8679

文章提供by 男子的日常生活
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關鍵字： 鍋燒意麵 日式 啤酒 東區 ojiisan 男子的生活日常 美食情報 台北市美食

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