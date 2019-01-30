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喝咖啡還能洗衣服！台北摩登咖啡廳配限量手作甜點超愜意

男子的日常生活 男子的日常生活

文字 : 男子 E 。 攝影 : 男子 J 2..

點評：洗衣服也能很享受
ETtoday餓勢力

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

文、圖／男子的日常生活

推開門走進去 Urban Project，聽見站在吧檯裡的女子與男子正說著韓文，心裡想著原來是韓國人開的咖啡館阿，直到有機會與兩人多聊上幾句後才知道，店主女子是曾在首爾生活好一段時間的台灣人，而一旁的男子則是從首爾來幫忙的朋友（也正好在學中文），店主回國後選擇在台北迪化街裡，將三層樓的老舊公寓改造，除了一樓有提供咖啡甜點的咖啡館外，也特別設置了新穎的洗衣空間，二三樓則是供應給各國旅客的住宿空間。

文字 _ 男子 E 。 攝影 _ 男子 J

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

去年底開始營業的Urban Project 位於大同區的迪化街裡，由大橋頭站1號口步行約需8-10分鐘，以旅宿空間結合一樓咖啡館的形式，是房客下樓就能在咖啡館悠閒待上，著實也是旅行日常的一大享受。

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

一樓有提供付費的洗衣空間，也成了有趣的空間裝飾。

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

Urban Project 現代摩登的混搭風格，每一個角落有著不同的光線營造，不同形式的座位也剛好可以滿足不同需求的客人，整體空間打造更為活潑。

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

Urban Project 提供義式咖啡與非咖啡因飲品，搭配每日限量的手做甜點與現做三明治等。

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▼單片三明治 $150
目前菜單上有四種口味，選了酪梨火腿起司口味。烤得熱熱的核果吐司，是舖上兩層起司，再放上火腿、草莓與酪梨片，還有吐司也抹上一點藍莓醬，口感與口味都表現適中。

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

▼熱拿鐵 $120
是順口的咖啡香氣。若有機會來Urban Project 待到傍晚的時刻，不妨順勢走至延三夜市來一趟小吃巡禮也很不錯。

▲▼ 台北大同區Urban Project喝咖啡洗衣服。（圖／男子的日常生活 提供）

Urban Project
地址 : 台北市大同區迪化街2段149巷10號
營業時間 : 週一公休、週二 ~ 週六: 10:30 ~19:00、週日 11:00 ~18:00
電話 : 02 2586 6638
不限時、10%服務費

文章提供by 男子的日常生活
部落格：http://uncle321983.pixnet.net/blog
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關鍵字： Urban Project 台北美食 大同美食 美食情報 達人美食 男子的日常生活 咖啡廳 洗衣服

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