台北內湖升級版饅頭豆漿！　文青風店舖超過20種選擇的好滋味

點評：饅頭超過20種口味也太妙了吧

文、圖／男子的日常生活

早餐總是也喜歡在豆漿店裡，點上一顆饅頭加蛋和一杯豆漿，饅頭鬆軟有點方正，有時是圓型，豆漿通常是口感滑順，傳統的饅頭與豆漿，是簡簡單單的味道。位於台北內湖葫洲站旁的豆舖子，則是將豆漿與饅頭口感升級，使用加拿大官方認證單一品種黃豆與日本熟漿蒸煮設備在店鋪現場製漿，還有以豆漿豆渣揉製而成的饅頭與豆花，目前共推出原味、黑芝麻、堅果豆漿、20幾款口味饅頭與3種豆花。

文字 _ 男子 E 。 攝影 _ 男子 J

新開幕不久的豆舖子位於內湖葫洲站2號口旁，每日中午12點開始營業至晚上9點，寬敞店鋪裡是排列整齊中島與牆面陳列架上各種口味的饅頭，拿起購物籃，今天不逛麵包店，我們來挑上喜歡的饅頭和豆漿回去吧！將一顆顆療癒饅頭放進籃子裡時，心裡早已不禁開始期待那蒸熟後美妙滋味。

除了有可以帶回去自己加熱密封好的饅頭外，櫃檯上的蒸籠裡，還有每天供應5-6種口味現蒸的饅頭，你也能坐在店舖裡慢慢享用。

冷藏櫃裡目前則有3種口味豆漿，分為小瓶（330ML）與大瓶（820ML）兩種容量。

這次共試了原味豆漿$40（無加糖&微甜）和風味豆漿$60（芝麻&堅果）四種口味小瓶包裝，豆舖子的豆漿每日新鮮在店鋪裡蒸煮，使用非基因改造的加拿大單一品種黃豆，日本熟漿蒸煮技術，讓豆漿口感更為滑順濃稠，店家標榜不加任何消泡劑、增稠劑與防腐劑，隔著透明玻璃，就能看見製漿師傅在裏頭不停忙碌的模樣。

豆舖子的豆漿每種口味都有自己的獨特風味，無加糖的原味豆漿喝起來清爽香醇，微甜喝起來也很順口，自己也很喜歡芝麻豆漿濃郁香氣，J很喜歡的堅果豆漿，則是還有著堅果微甜香氣的渣渣口感，這裡的豆漿，口感喝起來都比一般市售的更為濃稠。

▼豆漿起士饅頭（奶素） $30

豆舖子的饅頭吃起來特別的紮實Q彈，融入魯邦種老麵和法國酵母發酵技術，裡頭還藏著鬆軟的層次，吃著豆漿起士饅頭，是以淡淡起士香氣呈現，和原本預期的濃郁口感不大一樣。

▼豆渣雜糧紫薯饅頭（奶素） $35

喜歡雜糧在嘴巴裡的豐富口感，接著是香甜微微綿密的紫薯。

▼豆渣五穀米花生包（奶素） $35

外頭是含有豆渣與五榖米製成的Q彈饅頭，內餡是以福源花生醬獨家配方秘製而成的濃郁花生餡，帶著若有似無的奶味咬著好香，整體也是這次試吃中口味最為濃郁的。

▼肉鬆芋泥包（葷食） $35

饅頭外層藏著芋頭，內餡夾上些許肉鬆，整體芋頭與肉鬆的比例都少了些，會希望餡料口感都能再多一點。

▼黑芝麻紅豆饅頭（奶素） $30

喜歡黑芝麻紅豆饅頭咬起來紮實有嚼勁，又帶著蓬鬆口感，裡頭夾上使用萬丹紅豆的綿密豆餡，芝麻香氣也很足夠，這款也是自己今天最喜歡的。

除了饅頭與豆漿外，豆舖子裡也有口感紮實的豆花。

▼豆漿豆花$45（加十元可選一種料）

選了豆漿豆花，是10度濃漿手沖豆花口感特別紮實，再淋上微甜豆漿（或無加糖豆漿），搭配上三種原味豆料（紅豆、花生與綠豆），是濃稠豆漿與紮實滑順豆花，清爽不甜膩。

豆舖子

地址 : 台北市內湖區康寧路三段20之1號 (捷運葫洲站2號出口右轉)

營業時間 : 週一 ~ 週日 : 12:00 ~ 21:00

電話 : 02-2632-1338