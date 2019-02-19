能煎出冰花的「雲林鍋貼」　脆皮蚵仔煎、酸辣湯也厲害

點評：好想吃吃看啊!





文、圖／周花花

很多在地美食都是從街邊小攤子起家，生意越來越好後，才開始有店面。《雲林鍋貼》便是新北市三重地區的代表之一，很多在地人都跟我推薦過他，直說排隊也值得一吃。不僅鍋貼厲害，據說綜合水餃、脆皮蚵仔煎、酸辣湯同樣一絕，《雲林鍋貼》餐點品項雖不多，但樣樣主打、樣樣厲害！

雲林鍋貼

推薦指數：★★★★☆ 4顆星



一句短評：三重好吃鍋貼蚵仔煎推薦，近三和夜市、天台影城、台北橋，交通超方便



店址位在三重熱鬧的重新路上，靠近大同南路、大同北路。附近大地標為三和夜市、天台影城，從捷運台北橋站出口出來，約步行500公尺7分鐘左右可抵達。

《雲林鍋貼》的營業時間比較特殊一點，午餐時段11:10–14:20、晚餐時段16:40–22:20，並非整點大家可能要特別注意一下!之前有幾次正餐時段經過，騎樓完全擠滿了內用外帶客人，生意真的好到誇張，我們這天是宵夜時間近10點才來，很順利地直接入座。

《雲林鍋貼》菜單如下，賣的餐點十分簡單。招牌鍋貼、脆皮蚵仔煎、脆皮蛋煎、綜合水餃，湯品則只有酸辣湯、爆漿魚丸湯兩種。中午時段消費滿500元即享外送服務，但只限三重地區，台北市的朋友若想訂的話，可能就得再電話與店家詢問。

小菜一盤30元，和飲料一樣擺在冰箱內。有需要的人就自己拿，結帳時再記得告知店家即可。

醬料類擺在自助區，同樣是自己取用。居然還有特調的鍋貼醬，看得出來真的是一間講究的鍋貼專賣店。

招牌鍋貼—5.5元/顆

鍋貼10個一次上桌，賣相看來十分誘人。





《雲林鍋貼》的個頭算大的，餡料包得也很飽滿，對應價格更顯實在。邊緣煎出漂亮冰花，在視覺上先是加了分數。皮兒帶有一定厚度，咀嚼時完全能嚐到箇中香氣，表面煎得酥脆這點相當加分。

內餡有網友說會爆漿，可能是我們來的時候已近打烊時段，鍋貼並非現煎。在多汁度的表現上並未特別突出，但豬肉鮮甜無異味，蔥末的辛香豐富了層次，即使不是熱騰騰還是好吃。

脆皮蚵仔煎—65元

我還是頭一次看到蚵仔煎也做冰花的，像是翅膀有趣極了!薄脆冰花油度蠻免較高，建議要趁熱吃，單吃、沾醬都不錯。

蚵仔煎本身的表現挺優秀的，蚵仔數量多、個頭又大，沒有再額外裹粉這點我很喜歡，鮮度的直球對決啊，出色！綿綿粉漿包上雞蛋、小白菜，與甜麵醬搭配極好，雖然主力商品是鍋貼非蚵仔煎，但這品的驚豔度有過之而無不及，推薦必點。

寫食記時才知道，原來《雲林鍋貼》的酸辣湯也很厲害!酸辣湯是有媒體報導、比賽得獎的那種，把遺憾留到下次再訪。選個正餐時段來排排隊，現煎出爐的鍋貼想必更加美味！