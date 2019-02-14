台北超人氣爆汁老上海生煎　還沒營業就被預訂一空

點評：上海人必吃生煎！

文、圖／周花花

我從不是個會看ig、追隨流行的人，但有些美食賣相還真是誘人，《老上海生煎》便是近期被燒到的小吃之一，誰叫我就是麵點控呢～～捷運中山站附近小店，還未開門營業，就被電話、網路預訂一空，爆漿生煎包究竟有什麼好吃魅力，如此受到ig人推薦啊！

老上海生煎

推薦指數：★★★☆☆ 3顆星

一句短評：捷運中山站人氣排隊美食，想吃請務必提前預訂

店址位在中山北路巷弄內，六條通位置，靠近天津街，從捷運中山站2號出口出來，約步行5分鐘左右可抵達；這帶單行道多、巷子又小，若是開車、騎車前往的人，要花點時間找停車位。

《老上海生煎》營業時間為中午12點至晚上9點，禮拜天固定公休，直接跟大家分享，怎麼樣才能吃到《老上海生煎》，最安全的方式就是先預約，打電話預訂、facebook粉絲團預訂都行，只要能聯絡到店家都是ok的，老闆會再告知取貨時間，事先預約的話，沒有數量限制，想買幾盒都可以。

若是跟我們一樣，臨時起意想吃，就得提前到現場排隊購買，強烈建議中午12點開店前就要來，因為每天現場供應的數量有限，我們約11:40抵達，順利拿到順位6的名額，12點以後即銷售一空，想吃就得等到晚上7:30後，早一點來比較安全啦！

《老上海生煎》菜單如下，店內只賣一種產品，就是生煎包。分成小中大三種size，分別為4顆、6顆、8顆裝，售價為一顆15元，買多也沒有比較便宜，現場購買有數量限制，一個人頭最多只能買一大盒（8顆），生意極好、管控的還蠻嚴格的。

目前只有兩個爐子在煎，產能是有限的，店家粉絲團上是這樣說的：上海稱生煎為「生煎饅頭」，習慣稱「包子」為「饅頭」。因麵皮以不發酵的方法製作，然後再騰煮過程頭下底上在煎鍋裡慢火煎著，當快起鍋前才用水灑下，再小小悶煮後就起鍋。

等待時可研究研究食用小卡，請務必照著食用，才不會被爆漿湯包噴的全身都是。

老上海生煎包—120元（大份8顆）

生煎包個頭不大，一個售價15元其實不便宜，跟普通煎包相比，最大的不同在於其中一面煎的焦焦脆脆，吃來有那麼一點炸銀絲卷的感覺。

食用方式是這樣子的，先咬個小洞、喝喝湯汁，避免大口咬下會噴濺出來，然後再加入桌上烏醋調味，最後豪邁地整顆吃掉。

最討喜部份就是那焦脆的那面皮，很酥很香，但正常的那面就較為普通，可能也跟沒發酵的製程有關，豐沛湯汁在第一顆時是美好的，但因為油度偏高，加上豬肉餡並不算鮮甜，所以後面幾顆難免膩口，我個人覺得四顆是極限。烏醋的表現有點嗆酸，適度添加可解膩沒錯，但嗆得微微搶味。

平心而論，《老上海生煎》在話題營造上十分成功，長得也好看。雖然單看單價偏高，但整體來說還是個容易入手的平民美食，不難想像為何在ig上擁有高人氣，廣受網友們推薦。電話、網路預訂得到的話，嚐鮮吃一次還OK，若要排隊或是提前來搶購的話，可能可以等到熱潮過後再試試啦！

老上海生煎

地址：台北市中山區中山北路一段105巷4-9號

電話：02 2537 5103

營業時間：週一-週六12:00–21:00 （週日公休）