泰國清邁網美風咖啡館！河邊玻璃屋＋老宅建築超好拍

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：超想去的><

文、圖／飛天璇

這次清邁之旅，我們跑了好多咖啡館，才發現原來清邁咖啡館的素質這麼高，每一間都有每一間的特色…「The Baristro」在清邁有兩間，我們這天來到位於河邊的「The Baristro at Ping River」，整個環境和餐點都很有質感，非常好拍…

「The Baristro at Ping River」位於清邁湄平河畔(The Ping River)，我們這天從尼曼區開車過來，大概是15分鐘左右的車程…這裡要搭乘大眾交通系統可能不是很方便，不過好在清邁市區到處都有雙條車，所以即使不是自駕，交通也不是什麼問題…

「The Baristro at Ping River」有兩棟主建築，一間是漂亮的玻璃屋外觀，另外一間是老宅的外觀…

如果不怕熱的話，也有戶外區可以坐…(但是我們很怕熱！XD)

我們大概是將近中午左右的時間抵達，剛開始店裡的客人還不多，不過後來陸陸續續來了幾組客人，整個空間差不多也客滿了…

店裡分成幾個座位區，運用一些簡單的原素，就讓整個環境非常清新好拍…

乳酪蛋糕

司康

紅蘿蔔蛋糕

抹茶千層蛋糕

甜點都是直接在櫃檯點的，所以不確定售價，比起飲品來說，甜點的表現就沒那麼出色，不過還是很好拍就是了…尤其這個抹茶千層蛋糕，直接讓我和Vivi懷念起之前在清萊「翠峰茶園」吃到的那款，真的非常溼潤綿密，好好吃…

熱拿鐵 - ฿80，拿鐵沒有很大杯，旁邊還附了肉桂棒，味道喝起來是很不錯的…

蜂蜜檸檬咖啡 - ฿80，不只台灣很夯西西里咖啡，現在泰國清邁也很流行，簡單說就是以黑咖啡為基底，再搭配檸檬原汁，喝起來有苦有酸也有甜…

泰式奶茶 - ฿？？元，其實在泰國，如果不知道要喝什麼的話，我的第一首選也都會是泰奶…

喝完咖啡之後，我們來到另外一棟復古式建築…

這間和剛剛那間完全是不同的氛圍，這裡是復古老宅的設計，我們頓是有"一山還有一山高"的感覺…好厲害的業者，難怪會吸引這麼多年輕人來朝聖啊！

這次從清邁回來之後，我逢人就說：清邁真是一個好地方，尤其咖啡館的水準好高，每一間都是好喝又好拍…

其實最厲害的是戶外區，後院有一大片廣場，有一種柳暗花明又一村的驚喜…

好啦！偽網霉也來一張，這裡真的很好拍哦！這次跑了這麼多間咖啡館，「The Baristro at Ping River」應該是我的最愛，就算待上整個下午都不會覺得膩…



The Baristro at Ping River

地址： 62 Pa Tan Rd Soi 5, Tambon Pa Tan, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50300泰國

時間：08:00~19:00

電話： +66 81 898 8998