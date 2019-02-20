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泰國清邁網美風咖啡館！河邊玻璃屋＋老宅建築超好拍

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：超想去的><
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▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

文、圖／飛天璇

這次清邁之旅，我們跑了好多咖啡館，才發現原來清邁咖啡館的素質這麼高，每一間都有每一間的特色…「The Baristro」在清邁有兩間，我們這天來到位於河邊的「The Baristro at Ping River」，整個環境和餐點都很有質感，非常好拍…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

「The Baristro at Ping River」位於清邁湄平河畔(The Ping River)，我們這天從尼曼區開車過來，大概是15分鐘左右的車程…這裡要搭乘大眾交通系統可能不是很方便，不過好在清邁市區到處都有雙條車，所以即使不是自駕，交通也不是什麼問題…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

「The Baristro at Ping River」有兩棟主建築，一間是漂亮的玻璃屋外觀，另外一間是老宅的外觀…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

如果不怕熱的話，也有戶外區可以坐…(但是我們很怕熱！XD)

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

我們大概是將近中午左右的時間抵達，剛開始店裡的客人還不多，不過後來陸陸續續來了幾組客人，整個空間差不多也客滿了…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

店裡分成幾個座位區，運用一些簡單的原素，就讓整個環境非常清新好拍…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

乳酪蛋糕

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

司康

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

紅蘿蔔蛋糕

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

抹茶千層蛋糕

甜點都是直接在櫃檯點的，所以不確定售價，比起飲品來說，甜點的表現就沒那麼出色，不過還是很好拍就是了…尤其這個抹茶千層蛋糕，直接讓我和Vivi懷念起之前在清萊「翠峰茶園」吃到的那款，真的非常溼潤綿密，好好吃…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

熱拿鐵 - ฿80，拿鐵沒有很大杯，旁邊還附了肉桂棒，味道喝起來是很不錯的…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

蜂蜜檸檬咖啡 - ฿80，不只台灣很夯西西里咖啡，現在泰國清邁也很流行，簡單說就是以黑咖啡為基底，再搭配檸檬原汁，喝起來有苦有酸也有甜…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

泰式奶茶 - ฿？？元，其實在泰國，如果不知道要喝什麼的話，我的第一首選也都會是泰奶…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

喝完咖啡之後，我們來到另外一棟復古式建築…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

這間和剛剛那間完全是不同的氛圍，這裡是復古老宅的設計，我們頓是有"一山還有一山高"的感覺…好厲害的業者，難怪會吸引這麼多年輕人來朝聖啊！

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

這次從清邁回來之後，我逢人就說：清邁真是一個好地方，尤其咖啡館的水準好高，每一間都是好喝又好拍…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

其實最厲害的是戶外區，後院有一大片廣場，有一種柳暗花明又一村的驚喜…

▲▼The Baristro at Ping River。（圖／飛天璇提供）

好啦！偽網霉也來一張，這裡真的很好拍哦！這次跑了這麼多間咖啡館，「The Baristro at Ping River」應該是我的最愛，就算待上整個下午都不會覺得膩…

The Baristro at Ping River
地址： 62 Pa Tan Rd Soi 5, Tambon Pa Tan, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50300泰國
時間：08:00~19:00
電話： +66 81 898 8998

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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關鍵字： The Baristro at Ping River 飛天璇 達人旅遊 旅遊情報 泰國旅遊 清邁旅遊

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