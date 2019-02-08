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朝聖米其林人氣拉麵！來自東京「銀座篝」插旗台中三井OUTLET

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：拉麵控是不是該吃一波了呢？
ETtoday餓勢力

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

文、圖／飛天璇

台中三井outlet美食：銀座篝
來自日本東京超人氣拉麵品牌「銀座篝」進駐台灣囉！「銀座篝」海外第一間分店就選在台中三井outlet，身為拉麵控的我怎麼可以不來朝聖一下…然後我發現我不但是拉麵控，我還是甜點控、燒肉控和火鍋控…（好啦！總之就是很愛吃就對了！XD）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

「銀座篝」連續兩年獲得東京米其林紅色指南推薦，不但日本人喜歡，外國人也很喜歡。台中三井outlet門市位於一樓美食街最邊邊的角落，我們這天是下午3點多來，不需要排隊就點到了…（上面這張照片是12點多拍的）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

拉麵都是現點現做，從櫥窗很難看出廚師是台灣人還是日本人，不過網路上的評價還不錯，所以應該是沒有太走味吧？

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

拉麵總共有四種：雞白湯、燒鯛、醬油和抹茶…平均售價大概是$340元~$400元。我知道一定有人嫌貴，不過既然是東京知名拉麵品牌，如果使用的食材又都是以日本為主，那自然也不可能便宜到哪裡去…

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

點完餐之後，每一種拉麵可以選兩種調味料…

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

然後DM上面還有教人食用雞白湯拉麵的正確方法…

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

點完餐之後會拿到一個震動鈴，等它震動了之後再去取餐就行了…

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

一行三個人，所以我點了六種不同的配料…DM上面有教說先吃一半再放配料，不過我從頭到尾都沒有使用，因為味道已經很濃郁了…同行的朋友有食用，他說還滿油膩的！（是他說的我不負責哦！XD）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

松露雞白湯SOBA（加松露） - $380元，這碗端過來真的是濃濃的松露味啊！我選的是「日本口味」，如果怕太濃太油太鹹的可以調整一下成「台灣口味」，對於這點，我覺得「銀座篝」拉麵還滿貼心的…我覺得湯頭真的很濃郁，喝起來非常有醇厚，我個人比較少吃到「雞白湯」，嚐試之後發現還可以接受…

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

雞白湯SOBA醬油 - $340元
醬油口味的就是以雞白湯為基底再加上醬油，視覺上好像油膩感比較低一點，同行的朋友一直唉唉唉說他吃不慣，很想端著麵去加高湯，還一直嚷嚷說他還是喜歡博多系的拉麵。

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

抹茶雞白湯SOBA - $350元
一樣是以雞白湯為基底，再加上抹茶，反而多了一股不同的香氣和風味，這碗拉麵的主人本來也是說吃不太慣，不過吃到最後又說其實還不錯…（看吧！人是需要接受挑戰的！XD）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

麵條使用的是比較類似博多系的細麵條，吃起來不會太硬也不會太軟…（不過我個人還是偏好再硬一點的口感～）

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

雞肉大方的給了4~5片，每一片都很軟嫩，雖然我個人不愛雞肉，不過卻發現是異常的好吃！

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

唐心蛋是要另外加點的，一顆是$30元，熟度掌控的很不錯。

▲▼銀座篝@台中三井店。（圖／飛天璇 提供）

大量的配菜是我很喜歡的一點，有玉米筍、蘆筍、番茄、南瓜、蓮藕、豆苗…很難得吃拉麵可以這麼營養均衡的！好～吃完我要發表個人的小小看法，我覺得「銀座篝」拉麵還滿好吃的，而且真的很日本味，但是可能不是每一個台灣人都吃的慣，而且價格的表現上應該也讓很多人人卻步，所以喜歡的會很喜歡，吃不慣的就會覺得不好吃，這樣應該很清楚吧！？

銀座篝@台中三井店
地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號
電話：無
營業時間：11:00~21:30

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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關鍵字： 銀座篝 台中三井店 台中美食 達人美食 美食情報 飛天璇 日韓風 東京拉麵

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