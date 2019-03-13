ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

藏在吳興街中的典雅木質風小店　賣的是咖哩飯、日式漢堡！

男子的日常生活 男子的日常生活

文字 : 男子 E 。 攝影 : 男子 J 2..

點評：好有氣質的漢堡店～
ETtoday餓勢力

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

文、圖／男子的日常生活

Waku Waku Burger入門的可愛立板上，是畫上了三撇頭髮、兩點圓眼、一豎小鼻子，還有微微張開的嘴巴，像是驚嘆喊著 Waku Waku 的興奮模樣。店名來自日文的「わくわく」有著期待與喜悅的含意，取名 Waku Waku 就像是小店想分享的日常精神一樣，希望來訪的客人，都能在滿滿的驚喜裡度過。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

Waku Waku Burger 位在台北吳興街裡，整條街道上形形色色的招牌很是熱鬧的感覺，讓素雅門面的Waku Waku Burger顯得特別不同。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

店裡特別植了一株樹葡萄，好似修剪過的曼妙枝葉，不禁想像春夏秋冬的變化，還有結了小果實的模樣。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

Waku Waku Burger 這裡比自己想像中來的小，以原木柱子和白布做視覺上的層次點綴，沒有一目了然空曠的視覺感，反倒擁有自成一格的迷人角落；這裡靜靜的，也有著幾分的日本懷舊氛圍。

「曾經到奈良、京都旅行時，就一直很喜歡那裡迷人的氛圍。」原來Waku Waku Burger 的日本氣息，是來自店主曾經旅行的記憶催化下。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

「你好，請問今天要點些什麼呢？」「我要一份塔塔醬唐揚雞腿堡和一份明太子塔塔炸蝦堡，謝謝。」方正的點餐窗口，看起來特別可愛，也有點像車站售票口，這裡雖然沒有通往各地的列車，但有各種店主精心製作的日本口味漢堡與咖哩飯。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▼明太子塔塔炸蝦堡＄270

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

看著令人垂涎欲滴的炸蝦漢堡，麵包夾上芝麻葉等生菜，還有金黃色澤的兩隻炸蝦與櫻花蝦，大口咬著喜歡炸蝦酥脆中帶著軟綿的口感，還有竄著香氣的櫻花蝦搭配，清爽酸甜的明太子醬，嚐起來順口，卻也覺得有一些平淡，因此會覺得整份炸蝦漢堡較沒有記憶點，是有些可惜的地方。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▼塔塔醬唐揚雞腿堡＄260

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

咬著軟嫩的唐揚雞腿塊上淋著獨家調配的塔塔醬，以日本美乃滋與台灣美乃滋去做搭配，中間還夾上切碎的水煮蛋，整體微酸香甜帶著雞肉香氣，是令人喜歡的過癮組合。

另外漢堡盤都會附上自製的番茄醬、醃漬蘿蔔與薯角，薯角沾上使用義大利番茄糊特製的番茄醬，加了些胡椒香料，也多了層次酸甜特別好吃。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

▼包種茶＄90（下圖左）&蜜香紅茶＄90（下圖右）

此次以升級套餐方式加購＄50元，可點選＄90飲品，喜歡包種茶微微甘醇的清爽口感，而蜜香紅茶也順口甜香，兩杯皆以可回沖的方式呈現，喜歡這樣小小的貼心。

這裡晚餐時段（5點過後）還有供應咖哩飯，豐富的菜單讓人期待下一次有機會再來試試看。

▲藏在吳興街中的典雅木質風小店。（圖／男子的日常生活提供）

Waku Waku Burger わくわく

地址：台北市信義區吳興街117號1樓
營業時間：週二公休、10：00～21：30
電話：0227586651

男子的日常生活
部落格InstagramFB

關鍵字： 台北市美食 吳興街美食 美食情報 達人美食 男子的日常生活 咖哩飯美食 漢堡美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

喝咖啡還能洗衣服！台北摩登咖啡廳配限量手作甜點超愜意

台北極簡日式小店「歐吉桑」　鍋燒意麵配海鮮炸物！

台北內湖升級版饅頭豆漿！　文青風店舖超過20種選擇的好滋味

詹記麻辣火鍋敦南店改採網路訂位　網：跟五月天票一樣難搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

藏壽司土城金城路店4月下旬開幕

「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅

新店現做蔥油餅每口都有蔥＋芝麻香

法鬥拿鐵超萌！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳

捷運中山站韓系史努比鬆餅

你選對了嗎？日本最新賞櫻預測出爐

全台10處海岸秘境讓你拍個夠

熱門行程

最新新聞更多

泰國6座機場航廈吸煙室已關閉

藏在吳興街中的典雅日式漢堡店

「老梅石槽」綠了！怕變禿頭勿踐踏

合歡山路段18時起「預警性封路」

10件出國前一天應該要做的事

春遊太平山坐看雲起時

杜鵑花季「自來水園區」16日免費玩

蹦出新滋味！肉燥泡麵3創新吃法曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366