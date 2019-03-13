藏在吳興街中的典雅木質風小店　賣的是咖哩飯、日式漢堡！

點評：好有氣質的漢堡店～

文、圖／男子的日常生活

Waku Waku Burger入門的可愛立板上，是畫上了三撇頭髮、兩點圓眼、一豎小鼻子，還有微微張開的嘴巴，像是驚嘆喊著 Waku Waku 的興奮模樣。店名來自日文的「わくわく」有著期待與喜悅的含意，取名 Waku Waku 就像是小店想分享的日常精神一樣，希望來訪的客人，都能在滿滿的驚喜裡度過。

Waku Waku Burger 位在台北吳興街裡，整條街道上形形色色的招牌很是熱鬧的感覺，讓素雅門面的Waku Waku Burger顯得特別不同。

店裡特別植了一株樹葡萄，好似修剪過的曼妙枝葉，不禁想像春夏秋冬的變化，還有結了小果實的模樣。

Waku Waku Burger 這裡比自己想像中來的小，以原木柱子和白布做視覺上的層次點綴，沒有一目了然空曠的視覺感，反倒擁有自成一格的迷人角落；這裡靜靜的，也有著幾分的日本懷舊氛圍。

「曾經到奈良、京都旅行時，就一直很喜歡那裡迷人的氛圍。」原來Waku Waku Burger 的日本氣息，是來自店主曾經旅行的記憶催化下。

「你好，請問今天要點些什麼呢？」「我要一份塔塔醬唐揚雞腿堡和一份明太子塔塔炸蝦堡，謝謝。」方正的點餐窗口，看起來特別可愛，也有點像車站售票口，這裡雖然沒有通往各地的列車，但有各種店主精心製作的日本口味漢堡與咖哩飯。

▼明太子塔塔炸蝦堡＄270

看著令人垂涎欲滴的炸蝦漢堡，麵包夾上芝麻葉等生菜，還有金黃色澤的兩隻炸蝦與櫻花蝦，大口咬著喜歡炸蝦酥脆中帶著軟綿的口感，還有竄著香氣的櫻花蝦搭配，清爽酸甜的明太子醬，嚐起來順口，卻也覺得有一些平淡，因此會覺得整份炸蝦漢堡較沒有記憶點，是有些可惜的地方。

▼塔塔醬唐揚雞腿堡＄260

咬著軟嫩的唐揚雞腿塊上淋著獨家調配的塔塔醬，以日本美乃滋與台灣美乃滋去做搭配，中間還夾上切碎的水煮蛋，整體微酸香甜帶著雞肉香氣，是令人喜歡的過癮組合。

另外漢堡盤都會附上自製的番茄醬、醃漬蘿蔔與薯角，薯角沾上使用義大利番茄糊特製的番茄醬，加了些胡椒香料，也多了層次酸甜特別好吃。

▼包種茶＄90（下圖左）&蜜香紅茶＄90（下圖右）

此次以升級套餐方式加購＄50元，可點選＄90飲品，喜歡包種茶微微甘醇的清爽口感，而蜜香紅茶也順口甜香，兩杯皆以可回沖的方式呈現，喜歡這樣小小的貼心。

這裡晚餐時段（5點過後）還有供應咖哩飯，豐富的菜單讓人期待下一次有機會再來試試看。

Waku Waku Burger わくわく



地址：台北市信義區吳興街117號1樓

營業時間：週二公休、10：00～21：30

電話：0227586651