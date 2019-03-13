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豆汁你敢嚐試嗎？北京道地暗黑料理　在地人的早餐

點評：真的很需要勇氣嚐試啊
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旅遊中心／綜合報導　圖、影／旅遊小編的碎碎念日記提供，請勿任意翻攝以免侵權

有人說去一個地方玩，就要品嚐當地的特色小吃，才有到此一遊的感覺，當然能不能接受就是見仁見智。有網友就分享了他去北京玩的時候，品嚐北京道地小吃「豆汁」的奇特風味。

▲北京傳統暗黑小吃。（圖／旅遊小編的碎碎念日記）

▲北京在地小吃，其中豆汁被稱為暗黑料理讓很多人不敢恭維。

北京得傳統小吃豆汁，是很多在地北京人必吃的早餐之一，灰綠的顏色，帶著特殊的氣味，很多人聞到味道就不太敢嘗試。由於製作過程中經過發酵，光聞的時候就會有一股酸味，有網友形容喝起來像酸菜味，甚至有人覺得是食物餿掉的味道，但依然有許多愛好者。通常豆汁會搭配焦圈套餐一起吃，吃起來像老油條的焦圈，沾著豆汁吃依然有酥脆口感，然後配著酸菜和豆汁，十足在地人的吃法。

▲北京傳統暗黑小吃。（圖／旅遊小編的碎碎念日記）

豆汁焦圈套餐。

▲北京傳統暗黑小吃。（圖／旅遊小編的碎碎念日記）

焦圈可以沾著豆汁吃。

除了招牌的豆汁之外，在地的老北平早餐還有麵茶，不是台灣常見的麵茶，北京的麵茶沒有嚼勁與彈性，伴隨著花生醬，吃起來像口感像是濃粥。還有豆腐腦等小吃。

▲北京傳統暗黑小吃。（圖／旅遊小編的碎碎念日記）

▲濃濃的麵茶。

▲北京傳統暗黑小吃。（圖／旅遊小編的碎碎念日記）

麵茶口感濃稠。

而這間老磁器口豆汁店就位在北京知名景點天壇旁邊，許多人都會來這邊嚐上一碗豆汁之後再去天壇遊覽，也有原味和孜然風味的燒餅和驢打滾，是一種以糯米做皮，紅豆做餡的北京著名小吃，因外觀狀似小毛驢在地上打滾渾身沾滿沙土而得名。下次如果來北京，可以來嘗試一下這些道地小吃，來看你能不能接受囉。

▲北京傳統暗黑小吃。（圖／旅遊小編的碎碎念日記）

▲燒餅和驢打滾。

老磁器口豆汁店(天壇店)
地址：中國北京市东城区祈年大街天坛

關鍵字： 豆汁 麵茶 老磁器口 暗黑料理 北京 中國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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