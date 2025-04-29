住凱撒全台8飯店3699起！送早晚餐、住滿24小時　免費玩冒險樂園

▲凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接初夏旅遊熱潮，凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案，入住全台旗下8間飯店，兩人同行、每晚3699元起，除贈送凱撒雙色印花聯名餐墊組，指定飯店更提供24小時住好住滿、早餐買一送一、免費玩冒險活動或DIY等不同優惠。

凱撒飯店集團此次推出「凱撒綠意印記旅遊趣住房專案」從即日起至7月底為止，適用入住旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、內湖凱旋、阿樹旅店、台北趣淘、台南趣淘及台東趣淘，兩人同行每晚3699元起，皆可獲限量凱撒雙色印花聯名餐墊組，每間飯店提供的專案內容也不盡相同。

▲墾丁凱撒還提供5月限定讓旅客住滿24小時。

如墾丁凱撒推出5月限定加碼優惠，預訂凱撒假期住房專案帶媽咪入住第三人免加價，含發現西餐廳自助式早餐與晚餐，並貼心提供「24小時住好住滿」服務，可於下午2點起入住，延至翌日下午兩點退房。

▲台南趣淘漫旅有許多冒險體驗設施。

台南趣淘「閃亮．燈場」專案每晚3699元起，館內也有宛如冒險樂園般的6大項冒險活動能體驗，另加贈復古煤油燈DIY材料包、龜丹溫泉湯饗券；入住「台北凱撒」則享每晚3999元起優惠，含雙人早餐、連住兩晚加贈路易莎100元商品券；4人入住「內湖凱旋酒店」每人1325元起，贈「環保大禮包」內含凱撒雙色印花聯名餐墊組外，還包括矽膠摺疊咖啡杯及環保袋，再加碼享延退禮遇至下午1點。

▲福容墾丁店。（圖／福容大飯店提供）

而福容墾丁店推出「溫馨五月天」專案，兩天一夜含早餐優惠3999 元起，加贈「船帆石 No.1000」海景咖啡廳飲品及熔岩巧克力蛋糕。福容花蓮店即日起至5月31日推出「原民饗宴」與「感恩媽咪饗福宴」兩種方案任媽咪選擇。

福容徠旅連鎖即日起至5月11日推出「揪媽咪徠放假」住房專案，有漫遊山城的「徠旅水里」雙人入住 2900 元起；都會便捷、美食血拼兼具的「徠旅林口」，雙人入住3300元起；南台灣藝術文化之都，近六合夜市的「徠旅高雄」，雙人入住4299 元起；喜歡海天一線、擁抱陽光的「徠旅墾丁」，雙人入住2500元起。