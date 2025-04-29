ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住凱撒全台8飯店3699起！送早晚餐、住滿24小時　免費玩冒險樂園

▲▼凱撒飯店集團。（圖／業者提供）

▲凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接初夏旅遊熱潮，凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案，入住全台旗下8間飯店，兩人同行、每晚3699元起，除贈送凱撒雙色印花聯名餐墊組，指定飯店更提供24小時住好住滿、早餐買一送一、免費玩冒險活動或DIY等不同優惠。

凱撒飯店集團此次推出「凱撒綠意印記旅遊趣住房專案」從即日起至7月底為止，適用入住旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、內湖凱旋、阿樹旅店、台北趣淘、台南趣淘及台東趣淘，兩人同行每晚3699元起，皆可獲限量凱撒雙色印花聯名餐墊組，每間飯店提供的專案內容也不盡相同。

▲▼凱撒飯店集團。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒還提供5月限定讓旅客住滿24小時。

如墾丁凱撒推出5月限定加碼優惠，預訂凱撒假期住房專案帶媽咪入住第三人免加價，含發現西餐廳自助式早餐與晚餐，並貼心提供「24小時住好住滿」服務，可於下午2點起入住，延至翌日下午兩點退房。

▲▼凱撒飯店集團。（圖／業者提供）

▲台南趣淘漫旅有許多冒險體驗設施。

台南趣淘「閃亮．燈場」專案每晚3699元起，館內也有宛如冒險樂園般的6大項冒險活動能體驗，另加贈復古煤油燈DIY材料包、龜丹溫泉湯饗券；入住「台北凱撒」則享每晚3999元起優惠，含雙人早餐、連住兩晚加贈路易莎100元商品券；4人入住「內湖凱旋酒店」每人1325元起，贈「環保大禮包」內含凱撒雙色印花聯名餐墊組外，還包括矽膠摺疊咖啡杯及環保袋，再加碼享延退禮遇至下午1點。

▲▼福容花蓮店,福容墾丁店。（圖／福容大飯店提供）

▲福容墾丁店。（圖／福容大飯店提供）

而福容墾丁店推出「溫馨五月天」專案，兩天一夜含早餐優惠3999 元起，加贈「船帆石 No.1000」海景咖啡廳飲品及熔岩巧克力蛋糕。福容花蓮店即日起至5月31日推出「原民饗宴」與「感恩媽咪饗福宴」兩種方案任媽咪選擇。

福容徠旅連鎖即日起至5月11日推出「揪媽咪徠放假」住房專案，有漫遊山城的「徠旅水里」雙人入住 2900 元起；都會便捷、美食血拼兼具的「徠旅林口」，雙人入住3300元起；南台灣藝術文化之都，近六合夜市的「徠旅高雄」，雙人入住4299 元起；喜歡海天一線、擁抱陽光的「徠旅墾丁」，雙人入住2500元起。

關鍵字： 台南旅遊 屏東旅遊 墾丁旅遊 台北市旅遊 台東旅遊 飯店旅館 優惠快訊 飯店優惠 住宿優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

推薦閱讀

東京、首爾機票「買1送1」免萬元

東京、首爾機票「買1送1」免萬元

台人最愛北海道賞櫻城市看粉色護城河

台人最愛北海道賞櫻城市看粉色護城河

台北40年烤鴨名店「九華樓」插旗台中

台北40年烤鴨名店「九華樓」插旗台中

超商繳稅、帳單「抽66萬黃金、日韓機票」

超商繳稅、帳單「抽66萬黃金、日韓機票」

詹記麻辣火鍋個人鍋5/5登場

詹記麻辣火鍋個人鍋5/5登場

住凱撒全台8飯店3699起享住滿24小時

住凱撒全台8飯店3699起享住滿24小時

桃園八德「麵包車」穿梭街巷飄香40年

桃園八德「麵包車」穿梭街巷飄香40年

發發晚安優格新上市！限時買1送1

發發晚安優格新上市！限時買1送1

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

台北多國料理Buffet能吃滿3.5小時！

到礁溪溫泉飯店用餐第2人半價

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

古早圓仔冰賣了近百年！彰化推薦美食

東京、首爾機票「買1送1」免萬元

台人赴日購物遭店員指少付錢　達人揭防坑3招

熱門行程

最新新聞更多

東京、首爾機票「買1送1」免萬元

台人最愛北海道賞櫻城市看粉色護城河

台北40年烤鴨名店「九華樓」插旗台中

超商繳稅、帳單「抽66萬黃金、日韓機票」

詹記麻辣火鍋個人鍋5/5登場

住凱撒全台8飯店3699起享住滿24小時

桃園八德「麵包車」穿梭街巷飄香40年

發發晚安優格新上市！限時買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366