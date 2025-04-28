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3家手搖飲「國際珍奶節」優惠！珍奶半價喝、珍珠免費加

▲▼老賴茶棧珍珠奶茶。（圖／老賴茶棧提供）

▲3家手搖飲最新珍奶節優惠一次看。（圖／老賴茶棧提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶4月30日國際珍奶日，3家手搖飲品牌「老賴茶棧」、「珍煮丹」、「可不可熟成紅茶」祭出限時優惠，不僅有珍奶第2杯半價喝，還有配料免費加等好康，即日起陸續開跑。

▲▼珍煮丹。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹祭出2大優惠。（圖／珍煮丹提供）

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶祭出「免費加料」珍奶節限定優惠，期間只要持任一可不可聯名環保杯且憑「珍奶日電子禮物券」至門市消費「任一飲品」即可享白玉、水玉任選免費加，即日起至4月30日限時開跑，輕纖穀奈茶、穀奈冷露、穀奈歐蕾、旺情水、旺春風、金蜜歐蕾、熟成歐蕾不適用加料；禮物券須至會員中心的點數兌換珍奶日限定禮物券，並點選數量進行兌換，每人不限兌換次數。

●珍煮丹
珍煮丹祭出2大珍奶節優惠活動，包括「珍珠奶茶第2杯6折（中杯、大杯皆適用；每人可領2張）」、「珍珠配料免費加（每人可領1張）」，4月29日起至5月9日限時開跑，須在你訂平台領券使用，不限自取或外送，提醒2優惠不可並用、漢神巨蛋店不適用此優惠。

●老賴茶棧
老賴茶棧全門市將於4月30日祭出「珍珠奶茶第2杯半價」優惠，每人不限購，各門市數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 老賴茶棧 珍煮丹 國際珍奶節

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