東京、首爾機票「買1送1」都免萬元！線上旅展優惠每周二開搶

▲一次玩轉東北花卷、仙台兩市，探訪日本神祕火山湖「藏王御釜」。（圖／旅天下提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

TTE夏季旅展將於5月23日登場，旅行社接連祭出優惠預熱買氣。旅天下每周二有「周周搶購」，囊括「東京計畫機票5日」買一送一免萬元、「首爾計畫機票5日」買一送一6,888元起；東南旅遊也在線上祭出「周二限定」優惠，包括網卡「買一送一」、關西交通票券「買一送一」、「韓國濟州島5日」9,520元起等折扣。

▲「沙巴5日」無購物，走訪絕美「水上清真寺」，每人16,999元起。

即日起至5月26日，旅天下於官網、全台門市舉辦「樂在當夏」旅展，祭出「清倉」、「早鳥預購最高折1萬5」、「周周搶購」三大優惠。其中，即日起至5月20日，「周周搶購」每周二上午10點起開搶，包含「東京計畫機票5日」買一送一免萬元、「東京迪士尼鎌倉5日」免20,000元、「首爾計畫機票5日」買一送一6,888元起、「首爾清州鐵道5日」及「首爾漢江遊船5日」皆免萬元、「沙巴馬慕迪浮潛5日」16,999元起，「香港跨年3日」在飯店爽看全景煙火含稅17,999元，全面售完為止，以此平衡繳稅季的支出。

▲「日本九州佐賀宮崎5日」玩兩縣市，並前往著名度假勝地「青島」朝聖青島神社。



旅天下表示，出境旅遊市場持續成長，2025年第一季出團人次較去年同期成長20%，其中以日本最受歡迎，因此再度攜手台灣虎航推出九州宮崎、大分、佐賀串飛產品；越南、泰國以得天獨厚自然景觀聞名，位居第2、3名；德國、瑞士亦展現強勁成長動能；韓國在雪季、櫻花季、韓劇帶動下，表現不俗；值得關注的是，旅客較往年更重視旅遊商品獨特性、稀缺性，故中東、南亞、非洲線快速竄起，像是埃及、肯亞、印度、斯里蘭卡、尼泊爾等，除了暑假買氣旺，訂單能見度已達第四季。

▲去埃及見證輝煌的金字塔文明，39,999元起創市場最低價。



旅天下攜手台灣虎航直飛北海道函館，觀賞洞爺湖煙火、入住三晚溫泉飯店，最低價僅需26,388元；「中越峴港6日」前往欣賞國寶級表演「魅力峴港秀」，含稅、簽證每人13,900元起。長程線部分，則推出「東澳洲全覽8日」一次玩雪梨、墨爾本、藍山國家公園69,900元起。「杜拜8日」下殺至36,999元起、「埃及金字塔10日」每人39,999元起創市場最低價。凡下單即贈JetFi eSIM，訂單滿10萬元抽價值12,800元的「義大利Crash Baggage登機箱」。

另外，雄獅旅遊即日起至5月30日推出夏季線上旅展，包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品，還有「暑期最高折3千」、「春節最高折5千」、「出國跨年最高折1萬5」等優惠，消費滿額再抽「不限航點1元機票」等好康。

▲東南旅遊即日起至5月26日祭出線上旅展，「大阪關西5日」特別安排參觀鋼彈館。（圖／東南旅遊提供，下同）

東南旅遊也從即日起至5月26日祭出線上旅展。「大阪關西5日」一次滿足大阪環球影城和大阪萬博，特別安排參觀鋼彈館。另外「精選九州5日」九州豪斯登堡於夏季推出米飛兔主題樂園，旅展期間每人加碼現省5,000元。業者也推薦「Club Med石垣島渡假村」每人最高優惠3千元；星宇直飛「越南富國島5日」限時搶購17,520元起，保證入住五星沙灘渡假村。

▲越南富國島纜車。