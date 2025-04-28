台人赴日購物遭店員指少付錢！旅遊達人揭購物、吃飯防坑3招

▲台灣人到大阪的唐吉訶德購物，付錢時卻被店員指少付錢。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

近期赴日旅遊負面新聞頻傳，繼有外國女子入住知名連鎖商務飯店APA遇到房間床下藏了一個亞洲男子後，現在也有台灣人向媒體表示，去大阪某間唐吉訶德購物總額1萬5000日圓，付現金後卻被店員堅持只收到6000日圓，造成糾紛。對此旅遊達人「妮可魯的飛行日記」也提出3點建議，不管是購物還是用餐，都要事先確認金額與明細，購物時也盡量刷卡。

近日有台灣人向媒體控訴，去大阪某間唐吉訶德購物，總金額是1萬5000日圓、他以現金付款，但店員之後卻表示只收到6000日圓，雖然要求店家調閱監視器，但店家主管說辭反覆，讓他超氣憤。

▲唐吉軻德是台灣人到日本最愛去掃貨的地方。上圖僅為示意圖，非當事店家。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊達人「妮可魯的飛行日記」則以自身經驗提醒，不只是購物要留意，在餐廳、居酒屋用餐也要確認明細。她曾在居酒屋用餐，結帳時發現金額不對，確認明細才發現被多收了10碗湯的金額，後來向店家追討成功。

▲旅遊達人建議無論是購物還是用餐，都要盯著店員結帳，也要自己心裡有數大略金額。（圖／記者蔡玟君攝）

妮可魯建議，想要避免被多收錢，或付款糾紛，首先無論是購物還是用餐，都要先大略計算金額和數量，做到心裡有數，才不會被騙；第二，購物時先自己算好大略金額，結帳時也要看著收銀員刷每項商品、避免被多刷，確認收銀台顯示的金額無誤。

第三，若想避免付現金時有付款糾紛，可刷卡的店家就刷卡，現在行動支付在日本也越來越普及，可以使用交通卡、PayPay等方式付款，降低上述台灣人發生現金付款後的糾紛。