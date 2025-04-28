ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台人赴日購物遭店員指少付錢！旅遊達人揭購物、吃飯防坑3招

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人到大阪的唐吉訶德購物，付錢時卻被店員指少付錢。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

近期赴日旅遊負面新聞頻傳，繼有外國女子入住知名連鎖商務飯店APA遇到房間床下藏了一個亞洲男子後，現在也有台灣人向媒體表示，去大阪某間唐吉訶德購物總額1萬5000日圓，付現金後卻被店員堅持只收到6000日圓，造成糾紛。對此旅遊達人「妮可魯的飛行日記」也提出3點建議，不管是購物還是用餐，都要事先確認金額與明細，購物時也盡量刷卡。

近日有台灣人向媒體控訴，去大阪某間唐吉訶德購物，總金額是1萬5000日圓、他以現金付款，但店員之後卻表示只收到6000日圓，雖然要求店家調閱監視器，但店家主管說辭反覆，讓他超氣憤。

▲▼淺草唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲唐吉軻德是台灣人到日本最愛去掃貨的地方。上圖僅為示意圖，非當事店家。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊達人「妮可魯的飛行日記」則以自身經驗提醒，不只是購物要留意，在餐廳、居酒屋用餐也要確認明細。她曾在居酒屋用餐，結帳時發現金額不對，確認明細才發現被多收了10碗湯的金額，後來向店家追討成功。

▲▼日本全家便利商店，日本全家便利商店免稅，日本便利商店自助結帳，日本便利商店免稅，日本購物，日本爆買，日本免稅，日本退稅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅遊達人建議無論是購物還是用餐，都要盯著店員結帳，也要自己心裡有數大略金額。（圖／記者蔡玟君攝）

妮可魯建議，想要避免被多收錢，或付款糾紛，首先無論是購物還是用餐，都要先大略計算金額和數量，做到心裡有數，才不會被騙；第二，購物時先自己算好大略金額，結帳時也要看著收銀員刷每項商品、避免被多刷，確認收銀台顯示的金額無誤。

第三，若想避免付現金時有付款糾紛，可刷卡的店家就刷卡，現在行動支付在日本也越來越普及，可以使用交通卡、PayPay等方式付款，降低上述台灣人發生現金付款後的糾紛。

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 唐吉訶德

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#彰化 女「直直撞」75歲嬤亡 #肇事逃逸 衝市場賣菜！

推薦閱讀

台人赴日購物遭店員指少付錢　達人揭防坑3招

台人赴日購物遭店員指少付錢　達人揭防坑3招

開箱宜蘭最新海景第一排私廚料理

開箱宜蘭最新海景第一排私廚料理

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

台北咖啡廳「放床」隨時能躺平耍廢！

台北咖啡廳「放床」隨時能躺平耍廢！

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

星宇航空台中直飛神戶　中彰投苗聯手推40攤位搶客

星宇航空台中直飛神戶　中彰投苗聯手推40攤位搶客

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

出示繳稅通知單吃Buffet現折300元

出示繳稅通知單吃Buffet現折300元

九州野生動物園「開車自駕遊」不限時

九州野生動物園「開車自駕遊」不限時

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

台北多國料理Buffet能吃滿3.5小時！

古早圓仔冰賣了近百年！彰化推薦美食

丸亀製麵周年慶優惠4/29起連推2天

高雄3個即將開幕親子新景點先收

台人赴日購物遭店員指少付錢　達人揭防坑3招

有2個「2」送A5和牛！王品向辣推身分證優惠

隱身「廢墟公寓」秘境台菜小館！

熱門行程

最新新聞更多

台人赴日購物遭店員指少付錢　達人揭防坑3招

開箱宜蘭最新海景第一排私廚料理

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

台北咖啡廳「放床」隨時能躺平耍廢！

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

星宇航空台中直飛神戶　中彰投苗聯手推40攤位搶客

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366