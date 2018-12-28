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2018金質旅遊獎掛保證！朝聖北京、加拿大追極光必跟行程

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文／七逗旅遊網　圖／shutterstock.com提供

想安排一段假期，跟著旅行團輕鬆到中國北京追宮廷劇場景，或到加拿大黃刀鎮尋找夢幻的極光嗎？面對茫茫「團海」，你可以選擇經過台灣旅遊界最高榮譽「金質旅遊獎」認證的優質行程，安心出遊去！

▲北京、加拿大追極光▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲加拿大黃刀鎮一年之中約有250個夜晚有機會欣賞美麗的極光。(圖／shutterstock.com提供)

一年一度的金質旅遊獎，由中華民國旅遊業品質保障協會主辦，透過60位產、官、學代表，以價格合理、行程透明、服務滿意等原則，評選出國民旅遊、出境旅遊、入境旅遊三大類別的優質行程。五福旅遊在2018年分別以「福氣中國～北京頂級5日」、「加拿大黃刀極光10日」行程，奪下2座金質旅遊獎，這也是五福旅遊從2015年至今第4度獲得金質旅遊獎的肯定。

▲北京、加拿大追極光▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲故宮是清宮劇迷到北京必朝聖的景點。(圖／shutterstock.com提供)

追完《延禧攻略》、《如懿傳》兩部陸劇，你是不是覺得還不過癮？那就親自到北京故宮走一趟，重溫原汁原味的宮鬥現場吧！規模龐大的北京故宮，擁有超過180萬個收藏品。受到陸劇熱潮影響，近期內，延禧宮、儲秀宮、長春宮、養心殿，都是超夯的人氣景點。除了北京故宮，五福旅遊也在金質獎行程中，安排搭三輪車悠遊北京胡同，欣賞集藝術、特效、文化於一身的紅劇場功夫秀，品嚐皇家級餐廳─白家大院的宮廷料理，以及在世界最大的烤鴨店─全聚德和平門分店品嚐香氣四溢的烤鴨大餐，每房再贈送1台Wi-Fi機，讓你拍了美食照、如古裝劇照般的美照後，就能馬上打卡上傳。

▲北京、加拿大追極光▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲露易斯湖飯店位在露易斯湖畔，冬季時，這裡看起來就像是夢幻的童話城堡。(圖／shutterstock.com提供)

想獲得一輩子的幸福嗎？追尋幸福極光，來到一年之中，約有250天可欣賞極光的加拿大黃刀鎮準沒錯！五福旅遊安排在黃刀鎮連續停留三晚，大大提升見到極光的機率。您可在當地原住民特有的TeePee帳篷中，享受溫暖的爐火及熱飲，等待極光出現。此外，還能欣賞極地才有的冰上公路，體驗極地原住民的生活，踩著大腳雪鞋在冰上漫步、玩刺激的冰雪溜滑梯、烘烤美味的棉花糖。行程中也加碼入住擁有童話般美景的露易斯湖城堡旅館，這裡可是露易斯湖畔唯一的五星級飯店，還擁有一扇可欣賞絕世美景的「世界之窗」喔！航班上，五福旅遊安排搭乘從台灣直飛加拿大，唯一提供日間直飛服務的加拿大航空，並以全新的787-9夢幻客機，帶著旅客展開一趟舒適的旅程。目前報名享有早鳥優惠，每人最多可優惠9千元。

推薦行程：
▲朝聖清宮劇場景必去▶▶►

▲加拿大遇見幸福極光▶▶►

▲更多歷年金質獎得獎行程▶▶►

更多資訊：
五福旅遊官方網站 (02)2547-1155

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關鍵字： 金質旅遊獎 中國 北京 加拿大 極光 七逗 五福旅遊

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