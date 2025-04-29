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北海道進入最美櫻花季！台人最愛5大賞櫻城市　看粉色星形護城河

▲▼函館五稜郭公園櫻花。（圖／取自Photo AC）

▲每年四月底至5月上旬是北海道的賞櫻季節。圖為函館五稜郭公園櫻花。（圖／取自Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

北海道正式進入賞櫻最美時刻，數位旅遊平台Agoda就分享北海道必去的Top 5賞櫻景點。而根據Agoda住宿搜尋數據，最喜歡去北海道的海外旅客就來自台灣，其次則為韓國。

根據平台統計，台灣旅客最愛前往的北海道景點分別是：

1. 札幌

到札幌想要賞櫻，推薦前往被指定為天然紀念物的圓山原始森林，寬敞的園區和盛開的櫻花樹，非常適合悠閒的花見野餐，除此之外附近還有大通公園和札幌電視塔等知名景點，可盡情享受春天的氛圍。

▲▼函館五稜郭公園櫻花。（圖／取自Photo AC）

▲五稜郭公園櫻花。（圖／取自Photo AC）

2. 函館

函館是一個擁有悠久歷史的城市，結合傳統的日本魅力與壯麗的景觀。五稜郭公園是櫻花季節必去的景點，星形護城河周圍的櫻花樹，營造出如畫的場所，加上從函館山俯瞰的壯麗景色，提供融合歷史和自然的美麗。

▲▼登別温泉観光道路汐見坂。（圖／取自Photo AC）

▲登別温泉観光道路汐見坂。（圖／取自Photo AC）

3. 登別

從JR登別站走到登別溫泉，有著被稱為「花之隧道」的櫻花大道，此外，登別溫泉是北海道最具代表性的溫泉之一，擁有多達9種以上的溫泉泉質，被譽為「日本十大溫泉之一」。

▲▼北海道小樽手宮公園櫻花。（圖／取自Photo AC）

▲小樽手宮公園櫻花。（圖／取自Photo AC）

4. 小樽

這座迷人的港口小鎮完美融合浪漫、歷史和大自然，小樽運河兩旁是歷史悠久的倉庫，為櫻花觀賞提供如夢的場景，粉紅色的櫻花與小鎮的古老魅力相映成趣，手宮公園更為情侶和自然愛好者提供一個理想的背景，此外還可以探索小鎮的古老商店，享受這個充滿懷舊氛圍的景點。

5.旭川

旭川是大自然愛好者的天堂，擁有如旭山動物園等綠意盎然的公園，遊客可以在寧靜的自然環境中欣賞櫻花。對於喜愛健行的旅客，附近的大雪山國立公園是觀賞櫻花的美麗背景，旅客可以欣賞旭川寧靜的環境和葱鬱的景觀，使得旭川成為與大自然親近的理想目的地。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 北海道旅遊 賞櫻旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊

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