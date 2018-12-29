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北京版西門町！漫步王府井步行還可嘗老北京小吃

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▲北京王府井步行街。（圖／台北人妻in北京提供）

▲位於北京的王府井步行街。（圖／台北人妻in北京提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近來宮廷劇盛行，許多人去北京旅遊除了一探歷代宮殿的真面目之外，就是去爬長城，但是若來北京想要逛街，就不能錯過在天安門廣場附近的王府井步行街。

▲北京王府井步行街。（圖／台北人妻in北京提供）

王府井街可說是北京的代表街道。

來到台北，必逛的可能就是西門町，去到上海一定要去南京都路步行街走一趟，而北京的代表街道大概就是王府井了步行街了，且還可以搭乘觀光車直接開進步行街內，讓你不用走路也能遊覽整條街。

▲北京王府井步行街。（圖／台北人妻in北京提供）

▲王府井步行街一景。

王府井步行街全長有1.8公里，是北京著名的商業街，更有「金街」之稱。除了許多商家、土產店跟百貨公司之外還有著名的王府井書店，且還有一條王府井小吃街，賣的很多都是老北京的小吃，甚至還有烤蠍子等特色串烤，也可以來這邊帶一點紀念品。

王府井大街建於元代，當時這一代共建造了十個王府，而以前大街上有一口水井供人飲用而得此名，這口井久而久之被湮沒後，直到一九九八年王府井大街整修改造時才又重見天日。

▲北京王府井步行街。（圖／台北人妻in北京提供）

王府井步行街的歷史痕跡。

要前往王府井步行街也不困難，只要搭乘北京地鐵一號線到王府井站就行了，且周圍也有很多高級飯店，想要在王府井接周圍住上一晚的價格也不便宜，下次如果來北京不要忘記來這邊逛逛街。

▲北京王府井步行街。（圖／台北人妻in北京提供）

▲王府井步行街百貨林立。

關鍵字： 中國旅遊 北京 王府井步行街 台北人妻in北京

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