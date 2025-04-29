發發首推「晚安優格」4門市限定上市！買就送純茶

▲發發推出全新晚安優格。（圖／發發The Far Far Farm提供）

記者蕭筠／台北報導

主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」推出全新「晚安優格」，嚴選高品質鮮乳製成，還加入芝麻素與GABA幫助睡前放鬆、保養，即日起於4門市限定販售，且可享限時買1送1優惠，線上宅配下單則可免費獲得限定周邊。

發發推出全新「晚安優格」，嚴選高品質鮮乳經過充分發酵打造細緻綿密口感，並添加芝麻素、GABA，可幫助睡前放鬆，加強夜間保養，還融合7種優質活性乳酸菌，維持消化道機能運作，960克售價388元，即日起於伊通、莊敬、港墘、南港共4門市限定販售，至6月30日前凡於門市購買晚安優格即送純茶1杯，同步開放線上下單宅配，買就送奇異鳥超萌周邊。

▲日出茶太推出全新「窨雪茶系列」 。（圖／日出茶太提供）

日出茶太近日則推出全新「窨雪茶系列」，以傳統「五窨工藝」製成，每片茶葉經過5次花香淬鍊，把茉莉芬芳鎖進茶中，一共有3款飲品，「窨雪輕乳茶」，以鮮奶與液態奶精2:1黃金比例融合調製而成；「窨雪奶茶」則喝得到濃郁奶香結合花茶香；「窨雪鹹檸茶」則選用鮮檸檬結合窨雪茉香基底，打造清爽口感。