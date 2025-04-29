詹記麻辣個人鍋5／5登場「一人也能吃」　勞動節開放線上訂位

▲一個人也能吃的「詹記算算屋」5/5登場。（圖／詹記麻辣火鍋提供）

記者黃士原／台北報導

經過一年的準備，詹記麻辣火鍋「西門大世界」限定的個人涮涮鍋席，將於5月5日跟大家見面，5月1日全面開放訂位，以後想吃詹記不用揪人了，一個人想吃就能吃。

詹記麻辣火鍋「西門大世界」限定的個人涮涮鍋席5月5日正式營運，以諧音概念並結合1990年代的台灣城市風情，將其命名為「詹記算算屋」，座位區上方設計成「大型珠算盤」，演繹在算算屋吃涮涮鍋的概念。

▲詹記算算屋僅有10席，座位區上方設計成「大型珠算盤」（圖／詹記麻辣火鍋提供）

詹記提到，規劃詹記算算屋個人鍋菜單時，特別加入「詹記好料自由配」，讓消費者可以把想吃的都吃到，招牌「麻辣滷5寶」也有單人份量。詹記算算屋僅有10席，提供2位以下預約用餐，5月1日起開放網路訂位，每次用餐時間為90分鐘，詹記表示，若未來個人鍋受到消費者好評，說不定未來有機會擴大經營。

▲詹記招牌鴨血一向很受好評，口感細緻嫩滑。（圖／記者黃士原攝）

詹記麻辣火鍋創立於1994年，原有新莊總店及敦南店，第3間店「西門大世界」去年5月開幕，選址西門町大世界商業大樓（前身為大世界戲院）的地下一樓，300坪大空間可容納至少百位客人用餐，是目前旗下空間最大的餐廳店面，除了能讓更多消費者吃到經典的鍋底鴨血與豆腐，也想藉西門町的觀光力，接觸更多國外旅客。

詹記表示，西門町是許多台北人放置青春的地方，1990年代的西門町就是酷少年集散的聖地，借鏡過往的繁華景象，作為現在西門大世界的空間靈感，像是閃亮的七彩霓虹燈招牌、餐廳裡的大山大水造景與巨石浮雕、商業大廈中會遇見的藝品店展示櫥窗，以及當時才會出現的透明電梯，都融入裝潢設計中。

▲自助餐檯上還有多種熟食吃到飽。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，小福利麻辣鍋日前公告，4月23日起調整餐期與價格，平日全時段有698元的經典澎湃、898元的頂級和牛兩種方案可選，假日全時段有898元的頂級和牛、豪華海陸兩種任選，下午餐則是多一個698元的經典澎湃方案，相較於原本平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日998元，如果選擇最低方案，民眾等於省下100元至200元。

小福利麻辣鍋主打火鍋吃到飽，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。