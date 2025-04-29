台北40年烤鴨名店插旗台中　九華樓朝富店5／1開幕

▲九華樓插旗台中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

看好台中餐飲市場，華泰飯店集團旗下40年的粵菜餐廳品牌「九華樓」正式插旗台中，5月1日正式開幕，除了招牌「華泰片皮鴨」外，還提供經典粵菜、跨菜系料理，同時也與台北春大直店同步推出多款新菜，其中包括夏季限定的「八寶冬瓜盅」。

台中朝富店延續了台北春大直店「侘寂」風格的美學語彙，整體空間以「純粹的九華味」為設計主軸，呈現內斂、沉靜的東方美學，象徵賓客從喧囂城市，走入一個靜謐且沉潛的內在空間。

▲台中朝富店延續了台北春大直店「侘寂」風格的美學語彙。（圖／九華樓提供）

九華樓以「粵式片皮鴨、道地粵菜」聞名，是台北指標性的粵菜餐廳，招牌「華泰片皮鴨」選用重達3.5公斤的宜蘭北京種鴨，以明爐烘烤約40~50分鐘，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮。烤鴨搭配麵餅、甜醬、蔥段、甜薑片，入口不僅充滿小麥香氣，更與酥脆鴨皮的口感相輔相成，而內裡的甜薑，更是九華樓獨家配菜。此外，還可以搭配跳跳糖吃法，增添驚喜口感。

▲▼九華樓招牌「華泰片皮鴨」。（圖／記者黃士原攝）

九華樓菜單上除了經典粵菜，還有不少具創新風格、跨菜系的風味組合，例如「華泰豆豉炒生腸」，生腸事先以手工順紋切花，方便客人食用，再加入豆豉、紫洋蔥、紅甜椒、青椒、辣椒一起拌炒。「百花釀油條」則是將草蝦打成漿，鑲入對半切開的油條中，下油鍋炸至油條酥脆，沾取師傅特調醬汁品嚐，醬汁以紹興酒、五賢醋、醬油、糖、乾辣椒所製成。

▲百花釀油條。（圖／記者黃士原攝）

▲八寶冬瓜盅。（圖／記者黃士原攝）

▲雙味爆炒胡椒牛舌。（圖／記者黃士原攝）

這次台中店開幕，同步與春大直店提供一系列新菜，像是夏季限定、以濃郁鴨湯為基底的「八寶冬瓜盅」，將澎湖角瓜、蟹肉、草菇、小芥菜、薑絲、冬菜、金華火腿，與去骨鴨腿一同熬成湯，再放進挖空後的冬瓜，是道口感層次豐富的功夫湯。「雙味爆炒胡椒牛舌」使用澳洲牛舌，舌尖部位切成塊狀，先滷後炸，最後用醬汁拌炒，中、後段的舌根切成薄片，以大火快炒。

▲韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕。（圖／業者提供）

另外，韓式烤肉控看過來！連6年被選入首爾必比登推介的「金豬食堂」開幕日確定了，即將於5月13日跟大家見面，該品牌是首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。