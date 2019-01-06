外灘必訪和平飯店！隱藏行程帶你穿越30年代老上海

點評：去上海必去的景點><

▲上海和平飯店。（圖片由Lucas阿嬤愛旅行提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

到了上海，外灘就是必去的景點之一，其中和平飯店更是外灘的地標，許多遊客慕名而來都會跟和平飯店拍個紀念照，但許多人不知道的是，其實和平飯店內也有提供導覽和用餐的服務！部落客Lucas阿嬤愛旅行就在社團《旅遊超爽的》分享這個和平飯店的隱藏行程！

▲以和平飯店為主題的30年代上海縮影銀版畫。

位在南京東路與外灘路口的上海和平飯店，建於1929年，分為南北兩樓，北樓的前身就是著名的華懋飯店（CathayHotel）。華懋飯店是由猶太商人Victor Sassoon所建，芝加哥學派哥特式設計風格的建築師Palmer& Turner設計，是當時上海的最高建築，樓高77米，共十二層樓。

▲電影《聽風者》拍攝後留在和平飯店的道具門。

和平飯店也是著名的電影取景地點，目前已經有四十多部電影在這裡拍攝，包括《不夜城》、《小時代3》、《聽風者》、《梅蘭芳》和《触不可及》等等。和平飯店也設計了一些特別的導覽行程，讓一般遊客也有機會一睹風采！行程依照主題有所不同，其中經典之旅是最受歡迎的選擇，經典之旅帶遊客參觀大堂、茉.莉、爵士酒吧、和平博物館、東區走廊及外灘入口、華懋閣、龍鳳廳、拉利克走廊和和平廳，用雙眼感受歷史的變遷。

▲除了基本的參觀以外，也可以選擇搭配下午茶或雞尾酒的其他額外組合。

這棟芝加哥學派哥特式的建築，以一個高達77米的綠色銅製護套屋頂為最大的特色，夜晚打上燈光，更是外灘最典雅的景色。外牆採用花崗岩石塊砌成，當從旋轉門走進大廳，可以看見大堂的地面用乳白色的大理石鋪成，而向上看，也就是整個和平飯店最氣派的八角穹頂，能看見Victor Sassoon家族的獵犬徽章，低調又奢華，當時也有「遠東第一樓」的美稱。

▲和平飯店大堂上方氣派的八角穹頂。

龍鳳廳的設計風格在古典中帶著時尚，以柔和的黃色燈光為主調，搭配蒂芬妮藍的牆面，座位則是傳統的紅黑配色，讓新舊的流行文化融合在一起，別有一番滋味。Lucas阿嬤愛旅行介紹，龍鳳廳旁還有一間具備擴音功能的半圓形回聲室，當餐廳客人需要候位，等待輪轉出的空桌時，餐廳的侍者就會在這裡傳話邀請候廳室內的貴賓入席。

▲龍鳳廳中傳統與現代交織的設計。

▲華懋閣中接待貴賓的長桌，用餐的同時還可以眺望外灘風景。

和平飯店中有九間九國特色江景房，以中國、英國、美國、法國、義大利、西班牙、日本、德國和印度為設計主題，在房間內就可以看到黃浦江的美景，但參觀的房間會依照當天的入住情況來安排，不會打擾到住房的房客。房間內除了充滿異國風情以外，也保留了許多當年的客房裝飾品，博物館內也有很多老舊的飯店用品可以欣賞。

▲早期客房的雲石燈罩，比起其他色彩強烈的風格，過去有許多設計反而用純粹的白色展現出貴族的氣息。

▲九間九國主題的江景房。

老年爵士樂隊也是上海最負盛名的爵士樂隊之一，成立於1980年，由七位年紀超過75歲的長者組織起來，每晚都會演奏一些三十、四十年代的歐美爵士流行曲，有時間的話，不妨坐下來享受愜意的夜晚時光，感受過去的復古美。

▲和平飯店老年爵士樂團。

▲北樓目前是上海和平飯店，南樓則是「斯沃琪和平飯店藝術中心」。

和平飯店

地址：上海南京東路20號

電話：021-51013030