湄公河一日遊不到400元！品嘗椰子糖、越南料理、手搖船

點評:好想去越南><

▲越南美托湄公河一日遊。(圖片由Mc on the Go提供,以下皆同,請勿任意翻攝以免侵權。)

記者謝璩安/綜合報導

越南是一個神秘又有魅力的國家,許多遊客想到越南觀光,又擔心語言不通、人生地不熟,最後都放棄了越南的選擇,這次部落客Mc on the Go就在社團《旅遊超爽的》中分享超方便的一日遊行程,有吃有玩還有專業導覽,費用不到台幣400元!

▲越南當地相當有名的旅行社,可以直接在這裡選購一日遊行程。

Mc on the Go介紹,這次參加的是在越南當地相當有名的旅行社「The Sinh Tourist 新咖啡」所舉辦的美拖一日遊,名稱叫做「MEKONG DELTA 1 DAY (MY THO – BEN TRE) 」,團費一人為299000越南盾,差不多400台幣左右,包含英文導覽和午餐,相當划算。旅行社訂好出發時間後,要再提前半小時到現場報到,換取正式的Boarding Pass,上面會寫著大巴士的車牌和座位號碼,完成以後就準備出發了!

▲一日遊白天的代步工具是大巴士,一上車會發給每人一瓶水和濕紙巾。

▲越南當地民眾在椰子糖工作坊外面販賣斗笠,夏天遮陽超實用。

首先第一個行程會帶遊客到椰子工作坊,參觀當地人製作椰子糖的過程,工作坊的門口有販售手工斗笠,用來防曬超實用。椰子糖是越南必買的伴手禮之一,因為東南亞國家大多數都盛產椰子,因此當地人會將椰子肉碎成絲,再加熱煮到融化做成椰子糖,一口咬下可以品嘗到椰子的原味和滿滿的椰香,甚至還可以吃到小塊的椰子肉,是人手一包的必買小物。

▲在工作坊參觀當地人製作椰子糖。

▲椰子糖是越南必買的伴手禮之一。

▲裝有蛇和蠍子的藥酒。

▲下午改為搭乘小船遊覽。

結束工作坊之後,會開始搭上小船代步,其中會有一些水果和米紙的製作體驗。午餐也相當豐盛,除了有炸春捲、燉豬肉、炒菜和湯品以外,還有一隻完整的炸魚,服務人員協助將炸魚分開之後,可以用米紙包著魚肉、生菜和米線一起吃,是一道特別的越南料理,不過午餐的菜色會依照旅遊的季節有些許變化,讓遊客享用到最新鮮的美食。

▲後半中會有米紙的體驗。

▲午餐有許多當季的越南料理,其中炸魚最具特色,可以用米紙包著魚肉、生菜和米線一起吃。

▲品嘗蜂蜜。

享用完美食之後,Mc on the Go表示,行程會帶大家到一個看歌舞表演的地方,讓遊客品嘗水果、蜂蜜,讓遊客選擇是否要購買,不過表演結束後會在每桌發一個小籃子,隨意地將小費投進小籃子就可以。最後就是一日遊裡的重頭戲「手搖船體驗」,四人一船,隨著小船在河道中穿梭、前行,感受越南的自然風情,吹著微風,浪漫的結束一天的疲憊。

▲消暑解渴的甘蔗檸檬汁。

▲一日遊中的重頭戲行程「手搖船體驗」。

▲悠閒的在小船上穿梭,結束一天的疲憊。

The Sinh Tourist

地址: 246 Đường Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

營業時間:06:30 AM- 10:30 PM