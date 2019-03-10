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隱身安平老街巷弄裡的咖啡店　品嚐RUBBY手作千層濃郁滋味

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：真想去放鬆一下
ETtoday餓勢力

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

文、圖／愛比妞

肆樓咖啡光聽到店名是不是會先聯想到要爬到四樓，其實肆樓咖啡在一樓啦～放心放心不用先練腳力XD隱藏在熱鬧的安平老街巷弄裡，有這麼一家咖啡店，趕快來看看吧～

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

隱身在安平老街延平街104巷裡，有些朋友可人比較少彎進來巷子內，這條巷子除了有肆樓咖啡外，還有海山館、文青小物店等。其實拐個彎進來看看寧靜的安平老街巷弄也很不錯。

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

肆樓咖啡店內不大，布置的很有意思，還有點像日式座位一樣。 感覺有許多常客會來喝咖啡，店內大約可容納7人，一下子就會客滿的感覺，有興趣的朋友建議早早前往。

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

來這裡除了可以喝喝咖啡以外，還有一大賣點就是「RUBBY手作千層」，配上一杯醇香的咖啡很剛好。

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

台南千層蛋糕RUBBY手作千層，66％ 千層＄130

這款千層蛋糕有點像是豹紋的感覺，上面有層巧克力，吃起來甜度我覺得剛剛好，有著濃郁的巧克力香，配上咖啡很棒。

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

肆樓咖啡XRUBBY手作千層，提拉米蘇千層＄150

外觀跟提拉米蘇很像吧!上面有撒上可可粉，吃起來就是有提拉米蘇的感覺，最喜歡一次切下去，那種一層一層的口感很特別。

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

安平咖啡店肆樓咖啡，拿鐵咖啡＄85

咖啡上面來有心型拉花，用這個杯子裝好溫暖。鐵咖啡喝起來有著咖啡的香氣與奶香的調和，十分的順口好喝。

▲▼肆樓咖啡。（圖／愛比妞）

肆樓咖啡

地址：台南市安平區延平街104巷21號(海山館旁)
營業時間：12：00－20：00〈週一公休〉
電話：0907441568

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 肆樓咖啡 愛比妞 達人美食 美食情報 台南美食 咖啡提案 千層蛋糕 安平老街

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