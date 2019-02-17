高雄校園小清新銅板美食　必點脆皮蛋餅、邪惡法式培根捲

點評：我只吃過蘭嶼的

文、圖／影子

東清三十三號對店家來說是家鄉的符號和記憶，家遠在蘭嶼的她，家中門牌號碼正是三十三號，在國小的時候，家裡便把多餘空間騰出來經營民宿，當時的民宿就叫「東清三十三號」。

2016年底，決定回到故鄉創業，想經營悠閒的早午餐，不過計劃總是趕不上變化，為了經營早午餐，家裡決定把民宿暫停，把空間給了老闆來經營店面，店名沿用「東清三十三號」。身為家中長女，東清三十三號代表著一種傳承和延續，想一肩扛起家裡的責任，就像小時候父母為這個家所做的努力一樣。

在蘭嶼經營早午餐的那段期間，其實就已經有想把早午餐店開來高雄打算，這個想法終於在2018年11月實現，店面就選在大昌二路巷子裡，育英醫護學校附近。

從店面的外觀來看，走小清新文青風，內部座位數不多，尤其是學生下課時，一下子就客滿。

脆皮蛋餅、法式培根捲、地瓜乳酪蛋糕是店家三大人氣商品，也是店家最自豪的產品。

燒肉脆皮蛋餅50元

老公說蛋餅的擺盤很有質感，乍看很像鑄鐵鍋，所以選對好的容器，可以為食物視覺加分不少。

蛋餅皮煎得很酥脆，裡頭包著燒肉、小黃瓜、蛋，蛋餅和蜂蜜芥末醬竟然如此搭，對我們來說這樣的組合，給了我們新鮮感。

法式培根捲(煉乳)45元

滿滿的煉乳，加上厚片法式吐司包裹著培根，原來我們常吃的東西，也能組合出這樣驚豔的餐點。

在切的時候，感受到法式吐司鬆軟，而且能夠把吐司和培根煎到這麼漂亮也不簡單。

甜鹹的滋味交錯，加上法式吐司鬆軟又包著培根肉，每樣東西看似普通，卻意外組合出令我們喜歡的料理。

地瓜乳酪蛋糕60元

把地瓜融入到乳酪蛋糕，這還是影子頭一遭嘗試。底部是威化餅乾，中間的乳酪蛋糕有地瓜的香甜和顆粒。

乳酪蛋糕質地綿密，乳酪味道又不會太厚重，地瓜平衡了乳酪的特殊味道，又帶來香甜味，整體來說給予好評。

紅茶20元、鮮奶茶30元

飲料的部分相對是店家較弱的地方，二款飲品味道偏於清淡，可能跟挑選的食材、製作過程有關。附近是學生族群居多，年輕人喜歡重口味，或許可以建議店家再做調整。





沒機會到蘭嶼吃他們的早午餐沒關係，現在不用坐船，也能在高雄吃到！雖然賣著大家熟悉的產品，不過經過他們的創意，也能變化出不同於一般傳統早餐風味，從中午營業到宵夜，任何時段想吃，都可以來，校園附近的銅板美食，大家找時間來嘗鮮看看。

東清三十三號

地址： 高雄市三民區大昌二路420巷7號

電話： 0985-811432

營業時間：11:00～14:00 16:30～23:00

