高雄工業風韓式豬骨湯專賣　湯頭濃郁、骨肉分離超軟嫩

點評：韓國的豬骨湯真的一喝就難忘！！

文、圖／影子

韓式馬鈴薯豬骨湯在台灣的韓式料理當中，並不算是最大眾化，但對滿手味料理的老闆來說，有一份特殊情感在，在因緣際會下，回到高雄開店時，便決定要以韓式馬鈴薯豬骨湯來做為主打。

用餐當時無意間聽到老闆和老外客人以流利外語交談，好奇心作崇下，才知道老闆過去在外國待了很長一段時間，在國外時，吃到印象深刻的馬鈴薯豬骨湯，當時就對這道料理情有獨鐘，能夠在高雄開一家專賣店，老闆顯得相當有自信。

整間店看不到一絲跟韓式元素有關的物品，選擇現下最流行的工業文青風設計，用極簡風格來和料理相呼應。

單賣馬鈴薯豬骨湯一味，再細分濃郁、清淡、泡菜三種選擇，鍋物本身有含一碗白飯，其餘小菜是另外要加價。

飲品有燒酒、啤酒、氣泡酒和柳橙汁這幾樣。

濃郁的豬骨湯，熬製需要數小時，無法大量供應，因此每天限定數量，賣完就只能隔天請早。

手味馬鈴薯豬骨湯(微辣)350元

略帶紅色的湯頭，冒著蒸氣白煙，熱騰騰的讓人好暖和。

主角豬大骨有數塊，並不是那種小小的排骨，而是大塊帶肉的豬骨，筷子輕輕一夾，肉和骨頭都要散開，證明是熬了非常久，而且我喜歡這樣大口吃豬骨上的肉。

微辣的湯頭就我自己的經驗而言，感覺有辣度，除了豬骨的精髓在裡頭，還有老闆自己研磨的調味香料在其中，很單純自然的美味，若裡頭的蔬菜能夠再多豐富些，我覺得整體會更加分。

純手作大醬馬鈴薯豬骨湯(不辣)380元

裡頭用到的大醬是老闆從非基改黃豆中，加入自培花蓮香米麴，經過一年和海鹽釀造下的成果，沒有其他添加物，完全天然回甘。

裡頭不僅有大塊豬骨，還有整塊的馬鈴薯，少許豆芽菜、金針菇、山茼蒿。

帶油脂的豬骨肉，吃起來最香甜，燉到軟嫩的肉，連老人或小孩都可以嘗試。

看似很簡單的馬鈴薯豬骨湯，也是花心思下去製作，從豬骨的挑選到熬煮，它的價值或許就在這裡。

韓式烘蛋200元/大

有小時候母親蒸蛋的味道，裡頭想必是加了高湯一起去料理，拿來搭配白飯挺適合的。

我們常說能夠專賣一樣的店實在很厲害，老闆或許就想專一把在國外吃到馬鈴薯豬骨湯的那種感動，感染給高雄朋友。對於喜歡吃韓式料理的朋友來說，不用飛一趟韓國，就能在高雄品嚐到在韓國相當有名的馬鈴薯豬骨湯料理，這樣也值得了。

滿手味料理 韓式馬鈴薯豬骨湯

地址：高雄市新興區仁愛一街90號

電話：07-2610610

營業時間：12：00～14：00 16：00～21：00 公休日：週四