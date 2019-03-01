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在地人都知道！高雄53年古早味紅茶　還可加整瓶高牧鮮奶

高雄美食同好會 影子

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點評：想喝喝看傳說的古早味～
ETtoday餓勢力

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

文、圖／影子

那天在吃完泳興蓮昭創意鍋燒麵之後，老公說附近大同二路上，有家老字號飲料店想帶我來嘗試。沒有正式的店名，只看招牌上面寫著前金古早味紅茶，相信在地高雄人對它一定不陌生。

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

鐵皮屋的小店，相當有復古感，阿嬤跟我們說這家店已經經營有五十三年之久，從父執輩開始經營到阿嬤，五十年的歲月不算短，能在喜新厭舊的飲料市場中屹立不搖，可見是有過人之處。

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

一邊和阿嬤話家常，一邊看著阿嬤手腳俐落地準備外帶飲料，將每日現煮的紅茶裝入瓶子裡，再用大量的碎冰塊降溫，這是許多傳統飲品老店的做法。

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

老公就像識途老馬般地，跟我介紹著這家店的過去，感嘆時間過得真快，如今再回味，已不是當年那個年輕氣盛的小伙子了。

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

銅板價格的飲品，讓我們想多帶幾杯回家！

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

外帶的飲料有紅茶、檸檬汁、青草茶，紅茶的尾勁帶有一點苦澀味，甜度不死甜；檸檬汁的酸甜比例剛剛好，也是這三款當中我們最愛的飲品；青草茶帶有青草味，味道卻不苦，甜度剛好，也不錯喝。

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

最後加點大杯紅茶牛奶現場喝，店家用的是整瓶高牧鮮奶，不管是鮮奶或紅茶比例相當，沒有誰比較突出，味道不差。

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

店家營業時間

▲前金古早味紅茶。（圖／影子提供）

這年頭大家都喜歡喝飲料，不然飲料店不會滿街都是，阿嬤和她的家人憑著單純的古早味飲料，一賣就五十年以上，成為許多世代人的回憶，用料實在的飲品，經得起市場考驗，下回有經過時，不妨停下腳步，來品嚐一杯好喝的古早味飲料。

前金古早味紅茶
地址：高雄市前金區大同二路47號
電話：07－2019458
營業時間：06：00～09：30

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關鍵字： 高雄美食 達人美食 美食情報 影子

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