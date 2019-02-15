正宗四川火鍋高雄吃得到！霸氣雙龍頭鍋器＋獨門秘製香料

點評：川味火鍋當宵夜吃最爽！

文、圖／影子

大家喜歡吃麻辣火鍋，且大多數麻辣火鍋店為迎合國人喜好口味，可能會在口味上做些許調整。高雄近期新開了一家標榜四川正宗麻辣做法的火鍋店，老闆出身於內地，跟著家人來台定居一年左右，吃遍高雄麻辣火鍋，就是找不到傳統家鄉味，於是興起自己開店念頭。

同為是美食主義者，老闆在當兵時期，認識了四川同袍，從同袍那邊學會製作四川麻辣火鍋的技術，店裡用來熬煮湯頭的香料食材全來自四川，真實還原四川火鍋精髓。

老闆特別強調，真正的四川麻辣火鍋湯頭味道是不會吸附在衣服和頭髮上，這跟湯頭裡面放的食材有關，這也給我們上了一堂美食知識課，原來我們之前所吃的麻辣火鍋，之所以味道會殘留在衣服和頭髮上，都跟湯頭熬煮的食材和工法有關。

店內的招牌和視覺，都是請專人設計，這一朵超大金色的蓮花，相當大氣美麗。

這裡的消費方式以鍋計費+食材單點，每鍋399元採鴛鴦鍋方式，麻辣鴨血和豆腐吃到飽，每鍋最低消費800元，需加收10％服務費。

目前推出的湯頭除了麻辣鍋外，還有藥膳龍骨鍋、養生蕃茄鍋、精品蔬菜鍋，店家很推薦藥膳龍骨鍋，用相同比例的牛骨和豬骨熬煮，味道更勝只單純使用豬骨湯頭，味道可惜我們不吃牛肉，改點養生蕃茄鍋。

用餐前，服務人員拿來圍裙給我們使用，原來這是店家的貼心小服務，穿淺色系衣服的朋友，若怕沾到醬汁，可以使用哦。

免費小菜二碟，左邊是滷豆干，右邊是辣蘿蔔，豆干蠻入味的，軟硬適中；辣蘿蔔清脆，可以解解膩。

一上桌大家被這雙龍頭鍋器給吸引，店家說是從內地引進，龍頭是銅製，鍋子是鑄鐵材質，直徑也比一般鍋物來得大一些，相當霸氣！

我們這次點的份量是四人可以一起吃，換算下來，一個人的預算大約落在六百多元左右，可以提供給大家參考。

鴨血和豆腐由店家自己滷製，剛下鍋的鴨血和豆腐就已經很入味，建議不要一直煮，裡頭鴨血或豆腐裡面的湯汁，反而會被釋出，反而就不好吃了。

梅花豬肉268元

帶有油花的肉片，我個人比較偏愛。

松阪豬肉298元

一頭豬只有二塊，號稱黃金六兩肉的松阪豬，期待它的口感。

大腸188元

滷製的大腸，我們選擇放入麻辣湯頭，味道挺對味的，而且大腸處理得很好，沒有騷味。

魷魚小拼盤188元

只需要涮個幾秒，魷魚口感會很嫩口。

精選肥豬蝦100元／尾

肉質緊緻的肥豬蝦，味道鮮甜。

手工花枝漿258元

大家一致好評的手工花枝漿是必點之一，帶有顆粒的花枝漿，味道鮮甜又有口感，蠻推薦的。

豆皮58元、油條58元

油條選得不錯，沒下鍋之前相當酥硬，下鍋涮個幾秒鐘，油條變軟後，反而帶有一股油炸香氣在嘴裡，即便我們吃不完，把油條帶回去，也沒有油耗味出現。

丸子拼盤298元

拼盤裡面原本有牛肉丸，因為我們不吃牛肉，店家幫我們拿掉牛肉丸，總共有特級貢丸、花枝丸、爆將金蝦蛋。

山珍拼盤258元

包含了香菇、杏鮑菇、金針菇、珊瑚菇、鴻喜菇等。

蔬菜拼盤168元

沾醬可以說是讓食材有畫龍點睛加分的效果，獨一無二的沾醬，在其他地方吃不到，裡頭除了一般的辛香料外，還放入帶有顆粒的花生醬，還有秘製的油，這一味可是讓沾醬更美味關鍵，老闆親自操刀製作，別人模仿不來。

老闆本身是美食愛好者，對食材也特別龜毛，很肯花重本找好的食材，嘴挑的朋友可以感受的到。

在四川吃火鍋，一般都不喝湯的，因此湯頭和辣油比例大約在3:7左右，店家有稍微調整湯頭和油的比例，湯頭熬煮的方式，完全比照正宗四川火鍋做法，辣度可以選擇，我們選了小辣，一般有在吃辣的人，應該可以接受。

爆將金蝦蛋吃過的人都喜歡，不管肉片或是海鮮，吃得出店家在食材方面很用心。

和別人不一樣的還有筷子，打開來是二截式，上面是正常的筷子，下方需要把竹筷過來，這樣筷子比一般還要長一些，夾火鍋料也不燙手。

店家招待的飲料是紅茶一壺，一般吃麻辣火鍋都是烏梅汁，店家有自己的想法，用了紅茶，味道中規中矩，不會太甜膩。

用心熬煮的麻辣湯頭，還有用料實在的食材，加上老闆秘製沾醬，構成美味火鍋的鐵三角。從製作到料理呈現，店家花了許多心思，相信大家吃過之後，也會對麻辣火鍋有新的見解，謝謝老闆把家鄉味火鍋帶來高雄，讓我們比較出跟台式麻辣火鍋不同之處，喜歡吃鍋的朋友，這一家值得收藏放在名單內，趕快帶家人朋友，一同嘗鮮正宗四川火鍋，推薦給大家。

川潮正宗四川火鍋

地址：高雄市鼓山區明華路298號

電話：07-5530958

營業時間：16:00～24:00

