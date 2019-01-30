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隱藏內湖日式老屋咖啡　電影《第36個故事》延伸文青空間

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：讓人不自覺地開始慵懶
ETtoday餓勢力

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

一間好的咖啡店的尋覓，總在不經意間。碰巧路過、在地人推薦，給了我們飽餐一頓後的片刻悠閒。

從前念了很久的《朵兒咖啡館》還來不及去，意外地由《朵朵開咖啡館》接續，老房改造以咖啡香賦予新生命，再加入手作甜點、不限時空間，形成內湖碧湖公園一隅絕美空間！

朵朵開咖啡館

推薦指數：★★★★☆　4顆星

一句短評：內湖不限時咖啡店推薦，安靜有沙發適合久坐讀書

地址位在內湖路二段巷內、緊鄰碧湖公園，從捷運文德站、港墘站出口出來，約是步行10分鐘內的時間可抵達，附近汽車、機車停車位不算難找，咱們一行六人四台機車，完全沒找就有位子可停。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

從門外的木造裝潢，就能感受濃濃日式老屋氛圍，戶外座位區、室內座位區呈現完全不同的感覺，初冬的涼爽夜晚，讓人不自覺地開始慵懶。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

單人座位、雙人座位、多人沙發，安靜適合讀書工作，內用提供免費插座、無線網路wifi，是間內湖不限時咖啡廳。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

一直覺得《朵朵開咖啡館》這名字很眼熟，後來才知道，原來是曾經的《朵兒咖啡館》的延伸，桂綸鎂、《第36個故事》，從民生社區到碧湖公園，繼續說著兩個女孩與客人間的故事。

捷運中山站「中山18」那間，賣熊熊造型抹茶冰、草莓冰的店，同屬《朵朵開咖啡館》，網美打卡冰店，和電影藝文風咖啡館，實在有點難以連結，但就是多角化的一環吧！

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

《朵朵開咖啡館》菜單如下，每人低消100元，吃的喝的全算在內。

飲料有義式咖啡、手沖咖啡、茶飲、冰沙、氣泡水、可可、果汁、牛奶，食物則是帕尼尼、沙拉。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

甜點擺在甜點櫃內，每天提供的品項都不太一樣，價格落在100元左右，以台北咖啡廳來說，是相當便宜的價錢。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

卡布奇諾—140元

店家表示配方豆是以七種豆混合，以中南美洲產區為主，今天點了兩杯卡布，我的奶泡薄薄偏水、朋友的厚而綿還能用湯匙挖，不確定是否為品質落差或製程差異，風味形容上只能說說我這杯，烤杏仁、檜木香、黑巧克力酸，涼了酸感較明顯，風格似老派卡布，應該要配Ｑ彈奶泡啊！

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

日式焙茶—160元

杯具挺美的，還能無限加水回沖，朋友點的我沒喝，但焙茶香氣溢滿整桌。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

生乳酪—100元

清爽酸味、口感軟綿，甜度不會太高，和底層餅乾碎呼應的不錯。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

檸檬塔—110元

檸檬塔本身酸度很高，嗜酸如我覺得相當過癮，上頭蛋白霜黏黏似棉花糖的甜，稍微中和了檸檬酸，整體還算平衡。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

巧克力布朗尼加冰淇淋—110元

布朗尼外層較乾，好在內裡保有綿密濕度，放點核桃、巧克力豆增加口感，對我來說，甜度稍微偏高，但現場女孩們都蠻喜歡的。

▲▼朵朵開咖啡。（圖／周花花提供）

雖說《朵朵開咖啡館》的咖啡並不是那麼合我胃口，但百元甜點的便宜價位，加上安靜而悠閒的空間設計，還有不限時優勢，整體來說還是間值得推薦的咖啡店啦！

朵朵開咖啡館
地址：台北市內湖區內湖路二段103巷38號
電話：02 8752 6538
營業時間：週三-週日10:00–21:00、週二13:00–18:00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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關鍵字： 朵朵開咖啡館 周花花 達人美食 美食情報 內湖美食 咖啡館

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