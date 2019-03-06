網美衝啊！粉嫩系飲品店襲捲高雄　40款果茶飲＋7種手揉珍珠

點評：好想喝喝看！

文、圖／高雄美食地圖

不只好看到冒粉紅泡泡，珍珠Q茶香濃水果鮮，一杯嘟嘟好。

如果覺得工作有些無力 ⇒ 全手作珍珠會給你Q彈能量

如果覺得生活有點單調 ⇒ 蝶豆花茶為你妝點繽紛色彩

如果覺得感情已經OOXX（？） ⇒ 那就喝果汁特調保新鮮吧！

最時尚的果茶飲 速速打卡趕流行



O Day主打時尚高質感飲品，強調主視覺的設計感，講究喝飲料時的整體感受。從店面、招牌、室內裝潢，再到杯體的外型、包裝、設計，處處可見將手搖飲料推向精品的用心。



甫開幕不久的O Day，目前推出的飲料種類不算多，6大主題共約40款，複合風味的果茶飲多落在50～60元之間，以用料和做工來說，價格算是相當實惠，單茶類甚至都只要25元，也都很有水準。所謂「有美食，手機先嚐」，好不容易等到O Day飲料的人自是不急著喝，因為實在太美必須拍照打卡分享先。



隨著國人逐漸正視健康的重要性，不少主打健康鮮果類飲品的手搖杯飲料店興起，強調以新鮮的當季蔬果為主原料。台灣人有愛喝飲料？根據統計，台灣一年大約賣上10億杯。10億杯是什麼概念？除以一年365天的話，每天要搖出270萬杯呢！不管是學生、上班族、長輩等各個年齡層，有事沒事就會想喝杯飲料，總之隨興喝上一杯就覺得滿足開心又療癒。

視覺味覺雙重享受的手搖飲料 從海外紅回台灣

如今的手搖飲料店，沒有吸睛的話題大概很難登場亮相。瞧這O Day Tea 全天茶手作珍珠，就十足十地勾引住消費者的目光。喧鬧的六合觀光夜市旁，滿眼粉嫩店裝惹人駐足觀望，一杯杯俏麗嬌嫩茶飲更是掀起一波波搶購搶拍風潮。

O Day的店名好記又可愛。聽起來就像是All Day的諧音，加上O字樣子又像珍珠，正是「吃珍珠的一天」！其實O Day在越南已經小有名氣，這會兒算是紅回來台灣的，而在越南話裡的O Day是「這裡」，也像是「珍珠在這裡」的意思呢。畢竟是位在高雄市極富盛名的六合觀光夜市旁，在O Day可以發現不少按圖索驥聞名而來的外國遊客，日韓、香港、馬來西亞都有呢。

O Day堅持好茶飲，最自豪的特色就是手揉珍珠。以好茶加上天然現打果汁的創意水果茶飲，搭配超特別的手揉果汁珍珠，繽紛漸層好看又好喝！O Day有許多特色手工珍珠，包括黑糖、玫瑰、蝶豆花、芒果、水蜜桃、草莓、抹茶等，每種口味都相當特別，而且是以果汁和特別配方調配的，口感香氣都特別好，但不是每種都有機會喝到，因為珍珠們都是手工製作、產量有限。

櫃台旁邊放的這一台機器不是做麵條的喔，而是珍珠製作機，我們吃到的QQ小可愛們，就是這樣一顆顆作出來的。快來看看有什麼火紅推薦款吧！

夢幻系同學手牽手 蝶豆花蘋果多多VS玫瑰蘋果醋

蝶豆花近年帶起漸層飲料的潮流，其實它不只是夢幻色澤吸引人，還富含抗氧化的花青素，更是備受歡迎。O Day這款蝶豆花蘋果多多，光聽名字就覺得很棒棒。蝶豆花本身其實並沒有特殊氣味，主要是顏色帶給人的愉悅。而蘋果多多的清爽酸甜正好給了它一個甜而不膩的好滋味，喝起來有一點沙瓦的口感。

蝶豆花隔壁的這一位同樣唸夢幻系的同學，它叫做玫瑰蘋果醋。有一股明顯的玫瑰香氣，由於玫瑰和蘋果的味道都是很清爽的，喝起來感覺很輕盈，非常值得細細品味慢慢喝。

中性暖色調釋放優雅 黑糖珍珠瑪奇朵VS烏龍拿鐵

左邊這款有著大地色系漸層，美得像瀑布的是黑糖珍珠瑪奇朵，O Day的最主打大招牌。黑糖是O Day眾多珍珠口味當中最受歡迎的一種，只用黑糖慢慢手炒熬煮，直到一種最完美的甜度為止，而且非常Q彈。精選國外進口濃淡最適中的鮮奶與鮮奶油，濃郁奶香搭配厚奶蓋，無須另外加糖，這完美的甜度剛剛好。不過聊天一小會兒，我手邊的這一杯黑糖珍珠瑪奇朵，不知不覺只剩一半。

烏龍拿鐵加芒果珍珠，同樣帶有舒服踏實大地色調。O Day的茶葉選自南投，光是單茶就很好喝，用烏龍搭拿鐵，能讓茶香帶股咖啡尾韻。每款飲品都能加5元就能品嘗到手作珍珠，這款烏龍拿鐵跟芒果珍珠就滿搭的。能自由的選擇與搭配其實是件很快樂的事。因為覺得像個科學家，努力調配出屬於自己最幸福的配方。

水果派對大集合 火龍果香蕉牛奶VS奇異果芭樂多多

原產於中美洲的火龍果，有著鮮豔的桃紅色外皮與有點奇怪的長相，營養價值極高，被譽為「神聖之果」，低卡又排毒，O Day自然不會錯過它。火龍果香蕉牛奶，原則上無需加糖，水果的自然甜度都足夠，口感非常濃郁，像奶昔一樣。剛剛那芒果珍珠真不錯，這杯我也要加！

白白粉粉紫紫美美的這樣一整杯，會讓人看上許久捨不得搖混它。緊貼著火龍果的紅粉，這奇異果芭樂多多的色澤也是很嫩綠動人。芭樂和奇異果都含有豐富的維生素C和葉綠素，是打造美肌的好幫手。和它的黃綠漸層色澤一樣，喝起來的口感是同樣的柔和順暢。

O Day讓手搖杯飲料的定義，從傳統的解渴轉為一種時尚潮流指標，更是一種追求精緻與美味的生活態度。

O Day Tea 全天茶手作珍珠總店

地址： 高雄市前金區六合二路91之1號

電話： 07-285-2680

營業時間：10：00～01：00

