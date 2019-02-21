高雄韓式燒烤有超大「臉盆鍋」　肉控必吃銷魂彈脆豬五花

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點評：喝酒吃肉肉一定要來這裡ㄚ

▲（影片／高雄美食地圖 提供，請勿任意翻攝以免侵權

文、圖／高雄美食地圖

不管韓流韓風怎麼吹 愛吃肉肉的人打死不退





根據我個人所做不負責任的市調結果，喜歡吃韓式烤肉的人很多。事實上在高雄要吃到韓式烤肉也不難，街上新的店一家家開。但能夠經得起市場考驗，持續受到顧客喜愛的，不簡單。位在瑞豐夜市附近的這家「I’m Gogi」 就是一例。Gogi是韓文「豬肉」的發音，所以I’m Gogi = 我是肉。這店名直白得讓人都有點不好意思呢。I’m Gogi老闆娘是韓國人，店裡用餐具烤盤的器具設備也大多從韓國原裝運來，或許是夠韓，即使已經營業3、4年時間，依然很受年輕人歡迎。

◆好品質值得信賴 歡樂氣氛讓人一來再來

▲隱身於鬧市中的二樓店面，乾淨整潔，時尚的工業風裝潢，標準的伸縮排煙抽風管，還有很舒適的排隊等候空間。

我絕不是衝著老闆娘是韓國正妹來的，絕對是因為肉品新鮮料多味美，還有免費提供搭配的小菜與調料，當然啦，桌邊服務親切的比重也占了一點。韓式烤肉有個要角，沒有它還真烤不好。是個直徑約有40公分的圓型多分隔大烤盤，大圓心烤肉、弧形凹槽煎蛋熱菜，相信吃過正宗韓式烤肉的朋友都見過。

◆牛豬雞拼盤4人套餐 6品肉6配料加1大鍋 直接飽到天靈蓋

只能說這牛豬雞拼盤實在太澎湃。肉類共有特選帶骨牛小排1份、LA帶骨牛小排1份、豬肉任選2種(超過250元需補差額)、雞肉任選2種，這樣共6種的肉肉。

高雄配上鍋邊烤蛋、起司烤玉米、生菜和菇類拼盤、無限續點綜合小菜(共泡菜、涼拌蔥絲、涼拌洋蔥、釜山魚板4種)、單點類的煎餅或飯糰任選2種，這樣總共再6樣的配餐。還沒完。再來個臉盆大的大醬鍋或海鮮鍋，以上全部4人套餐2,213元，要是平日的午餐來點，還只要1,992元呢，超划算的。

◆US Choice特選級牛肉 搭什麼都對味

I’m Gogi的牛肉用的是US Choice特選級，水準有夠。不論是帶骨牛小排或LA帶骨牛小排，其原味或預醃都各有不同風味。漂亮的大理石油花分布均勻，在店員巧手炙烤的桌邊服務過程中，不斷散發出逼人香氣。烤好了還會仔細分剪成好入口的大小，連骨頭邊邊那些QQ的肉也都吃得到，內嫩邊焦，吃得到牛肉的嫩度與多汁口感，一種令人回味無窮的好吃。

▲韓式烤肉有趣的點之一，就是口味可以自由搭配。在剛烤好的牛肉塊上點上些許涼拌蔥絲兒，真的很對味。性子烈的還可以加顆新鮮生蒜，保證嗆辣過癮。

▲剛剛那一口搭的是蔥絲，這一口來配清爽脆的涼拌洋蔥絲好了。

老闆娘說，其實在韓國平常人家裡，牛肉是要在很特別的節日才能吃得到的，這風土民情跟咱們台灣也挺像的。在台灣，最受歡迎的肉品，應該還是豬肉肉吧〜

◆原味厚切最彈脆 豬五花的完美不吃會後悔

很多人每次來I’m Gogi都一定要點這款厚切豬五花。最佳口感的厚度，肥瘦比例與油花色澤都漂亮，原味更能吃出它的新鮮脆彈。

店員一樣會貼心的幫忙烤、幫忙翻面、幫忙分切，我們就負責吃跟聊天。還有獨門醃肉醬，是加了打成泥的水梨，不僅能軟化肉質，能增加果香，慢醃48小時後的口感，那種溫潤的甜辣實是絕妙。其實醃料是好吃的關鍵。以前以為韓式料理店裡紅紅稠稠的醬體都是辣醬，在I’m Gogi才知道原來樣子雖像，但醬汁口味竟能有十多種不一樣。醃豬醃雞的不一樣，用來沾跟用來煮的也不一樣，或甜或鹹或酸，竟能有這麼多巧妙變化。

原味鮮嫩腿雞肉，大大塊的，不醃，讓你吃到肉鮮彈嫩，烤到表面焦香酥脆，些許的雞肉油脂滲出香氣，還很有咬勁。

隱藏版吃法，烤泡菜，沒錯，就是烤泡菜，竟意外的好吃。然後把兩個加在一起吃，更好吃。

◆ 鍋邊雙烤 蛋香起司濃





隨套餐同上的鍋邊雙烤，分別是鍋邊烤蛋與鍋邊起司烤玉米。真的是在大圓鐵盤的邊邊那一圈烤，一格圓弧倒入黃澄蛋液，一格圓弧鋪滿玉米與起司。在等候肉肉們炙熟的時候，它們倆搶先完工來侍候。

▲熱呼呼的起司密密包裹著玉米顆粒，滿嘴甜滋滋的，取一肉塊捲覆些起司再一起送入口，又是另一番美味。

◆ 鮪魚沙拉拳頭飯糰 DIY最有趣

這樣倆小鍋的樣子好俏皮，像孩子扮家家酒的玩具，裝的是鮪魚沙拉拳頭飯糰。很明顯的，黑色是韓式海苔、淺棕色是鮪魚，正中間一小坨的醬，紅色的是辣醬，白色是美乃滋。

不要直接拿湯匙舀著吃喔，要用手，像這樣 ⇓⇓⇓。

戴上手套，把飯菜料都充分拌勻，之所以叫拳頭飯糰，或許就是捏成拳頭形狀大小吧，好吃又好玩呢。

直接吃或是放到烤盤上稍稍烤一下，會有石鍋拌飯那種些許焦焦脆脆的口感。

▲鬆軟帶酥的海鮮煎餅，薄薄的不油膩，整面上不會切，可不要以為是廚房忘記切給退回喔。

▲一小片片剷下來，可以看見裡面包覆的蔬菜海鮮料可挺多的呢，吃起來充滿餡料的飽滿感。

▲辣醬兌入熱湯，噗噗滾開的溫暖美味，伴隨著縷縷白煙久久不散。

▲這道海鮮鍋，連韓國人來吃都大讚道地，可別嫌肚子飽了就不喝點喔。

整套這樣牛豬雞拼盤4人套餐，份量實在很多，雖然標示4人套餐，但超過4人並不會被趕出去，快多ㄌㄠˋ些人來增加戰鬥值吧。

平價的消費，服務也很親切，兼具食材品質與道地美味，I’m Gogi帶給我們超乎期待的韓式烤肉！對了，成年朋友們可以叫上兩瓶韓國啤酒來配烤肉，未成年的請乖乖喝水果口味波露露喔。親朋友好姊姊妹妹們，咱們該約囉！

I’m Gogi 我是肉

地址：高雄市鼓山區華榮路283號2樓

電話：07-553-9228

營業時間：週一~五11:30~14:30、17:30~22:00

週六日11:30~15:00、17:30~22:00（出餐為營業結束前一個小時）

備註：用餐時間為100分鐘、需加收10％服務費、禁帶外食飲料