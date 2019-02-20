名人帶路吃高雄　晶華酒店、漢來美食董事長推薦這6家在地美食



▲高雄鹽埕廣東汕頭勝味牛肉店。（圖／紫色微笑提供）



記者黃士原／台北報導

高雄市在韓國瑜市長上任後積極推動觀光，在地美食這塊也是重點工作之一，日前發表了高雄旗津、鹽程、鼓山在地美食地圖，其中還有董事長帶路、由晶華酒店董事長潘思亮、漢來美食董事長林淑婷推薦的6家在地美食，下次到高雄先朝聖這6家吧。

晶華酒店董事長潘思亮從小在鹽埕區長大，他也特別推薦鹽埕區的在地美食，像是廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵；漢來美食董事長林淑婷推薦的旗津海產料理、阿進切仔麵等，也都是歷史悠久的老店。



▲廣東汕頭勝味牛肉店。（圖／紫色微笑）

廣東勝味牛肉店

60多年的老店，湯頭是用扁角熬煮，店家提供溫體牛肉與獨家配方醃製過的特製牛肉，另外，除了火鍋之外，店家的招牌蚵仔煎也很推薦。

廣東勝味牛肉店

地址：高雄市鹽埕區七賢三路65號

電話：07 551 1352



▲高雄婆婆冰必吃的芒果冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）



高雄婆婆冰

創立於1934年，招牌是芒果冰，是來店裡必點冰品。除了冰品之外，還有販售水果切盤、蜜餞等。

高雄婆婆冰

地址：高雄市鹽埕區七賢三路135號

電話：07 561 6567



▲高雄鹽埕米糕城。（圖／橘子狗愛吃糖）



米糕城

這是家60年老店，是鹽埕區的老字號，米糕都是自製不假他，然後再淋上肉臊，搭配魚鬆與小黃瓜，是很傳統的美食。

米糕城

地址：高雄市鹽埕區大仁路107號

電話：07 533 3168



▲港園牛肉麵。（圖／愛文大叔）

港園牛肉麵

也是家有60年歷史的老店，號稱全高雄最好吃的牛肉麵。麵條是自家生產，牛肉清湯順口，肉則是半筋半肉。

港園牛肉麵

地址：高雄市鹽埕區大成街55號

電話：07 561 3842

鄭家切仔麵

切仔麵拌上店家自製豬油與油蔥酥，香氣濃。店裡還有黑白切，豬肝、豬心、豬腸、生腸，以及小卷、魚卵等。

鄭家切仔麵

地址：高雄市鹽埕區新樂街201巷5號

電話：07 561 0706



旗后活海產

新鮮海產就是旗津的在地特色，旗后活海產開業超過30年，是許多旅客來訪時會去的人氣店家。

旗后活海產

地址： 805高雄市旗津區廟前路31號

電話： 07 571 5808