ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

名人帶路吃高雄　晶華酒店、漢來美食董事長推薦這6家在地美食

ETtoday餓勢力

▲高雄鹽埕廣東汕頭勝味牛肉店。（圖／紫色微笑提供）
▲高雄鹽埕廣東汕頭勝味牛肉店。（圖／紫色微笑提供）

記者黃士原／台北報導

高雄市在韓國瑜市長上任後積極推動觀光，在地美食這塊也是重點工作之一，日前發表了高雄旗津、鹽程、鼓山在地美食地圖，其中還有董事長帶路、由晶華酒店董事長潘思亮、漢來美食董事長林淑婷推薦的6家在地美食，下次到高雄先朝聖這6家吧。

晶華酒店董事長潘思亮從小在鹽埕區長大，他也特別推薦鹽埕區的在地美食，像是廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵；漢來美食董事長林淑婷推薦的旗津海產料理、阿進切仔麵等，也都是歷史悠久的老店。


▲廣東汕頭勝味牛肉店。（圖／紫色微笑）

廣東勝味牛肉店
60多年的老店，湯頭是用扁角熬煮，店家提供溫體牛肉與獨家配方醃製過的特製牛肉，另外，除了火鍋之外，店家的招牌蚵仔煎也很推薦。

廣東勝味牛肉店
地址：高雄市鹽埕區七賢三路65號
電話：07 551 1352


▲高雄婆婆冰必吃的芒果冰。（圖／虎麗笑嗨嗨

高雄婆婆冰
創立於1934年，招牌是芒果冰，是來店裡必點冰品。除了冰品之外，還有販售水果切盤、蜜餞等。

高雄婆婆冰
地址：高雄市鹽埕區七賢三路135號
電話：07 561 6567


▲高雄鹽埕米糕城。（圖／橘子狗愛吃糖

米糕城
這是家60年老店，是鹽埕區的老字號，米糕都是自製不假他，然後再淋上肉臊，搭配魚鬆與小黃瓜，是很傳統的美食。

米糕城
地址：高雄市鹽埕區大仁路107號
電話：07 533 3168


▲港園牛肉麵。（圖／愛文大叔）

港園牛肉麵
也是家有60年歷史的老店，號稱全高雄最好吃的牛肉麵。麵條是自家生產，牛肉清湯順口，肉則是半筋半肉。

港園牛肉麵
地址：高雄市鹽埕區大成街55號
電話：07 561 3842

鄭家切仔麵
切仔麵拌上店家自製豬油與油蔥酥，香氣濃。店裡還有黑白切，豬肝、豬心、豬腸、生腸，以及小卷、魚卵等。

鄭家切仔麵
地址：高雄市鹽埕區新樂街201巷5號
電話：07 561 0706

旗后活海產
新鮮海產就是旗津的在地特色，旗后活海產開業超過30年，是許多旅客來訪時會去的人氣店家。

旗后活海產
地址： 805高雄市旗津區廟前路31號
電話： 07 571 5808

關鍵字： 美食情報 高雄美食 董事長帶路吃美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

朝聖肉多多燒肉超市！生猛龍蝦、正宗和牛現選現吃

全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　拿多少吃多少

肉多多也開火鍋超市！買得到活體波士頓龍蝦　開幕限時優惠588元

想吃什麼就買什麼！這4家都是可以自己挑選食材的超市火鍋店

西門町新開幕超市火鍋低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應

120個座位全台最大門市　祥富火鍋超市桃園店11/12-11/15試賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費景點「雲林稻草捲」平日不開放

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

韓人氣歌謠三明治3/7起來台快閃

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

日本LAWSON推「Hello Kitty杯套」

懶人旅遊法　讓你耍廢也玩得盡興

2019台灣燈會開幕　民眾盛讚美爆了

豐原超美咖啡廳有網美彩繪外牆

基隆小旅行景點大集合

名人遊輪「千禧號」最新樣貌搶先看

熱門行程

最新新聞更多

南投主打日月潭拚每年80萬陸客

泰國清邁網美咖啡　河邊玻璃屋超美

宜昌岩洞餐廳就在懸崖峭壁上用餐

董事長帶路吃6家高雄在地美食

《拜託了便利商店》韓式料理特輯

酷航6/1起高雄航線「全面增班」

台南懷舊古城豆花　還有互動彩繪牆

基隆小旅行景點大集合

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366