韓西式合璧超驚艷！高雄樓中樓餐廳　必吃秘漬厚切豬五花

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點評：約會、帶小孩吃這味都適合～～

▲（影片／高雄美食地圖 提供，請勿任意翻攝以免侵權）

文、圖／高雄美食地圖

美食空間二重奏 多國風味好吃絕對

精緻韓式咖啡料理人氣店

喜歡研究店的名字，尤其是有特色的小店。北高雄優美河堤畔的這一間Duo Cafe，名字就很特別。（其實是不太會唸）Duo [doo-oh, dyoo-oh] two things ordinarily placed or found together.（翻譯我不會，但偷偷抄下店裡牆上的說明，這我會。）原來，意思是美食與空間的二重奏。果然，韓西式合璧的特色餐點與氣質溫馨的環境氣氛，連袂譜出最和諧的樂曲。而這樂曲，因為一道道的精緻美食，高潮迭起。

◆燒烤秘漬韓式味增醬厚切豬五花

菜名很長，厚切豬五花很Q很香。

方圓深淺各色盤碟，原木托盤上隨意擺排，像交響樂團的樂手各司其職。本樂團主唱，是這一整排的厚切豬五花肉。只用溫體豬，以韓式味增醬加上7、8種的調料，密密地醃上一整日，使其充分入味。帶著厚醬去烤，單聞香氣就誘人，一嚐，唉呦我的媽怎麼那麼好吃。鹹香帶甘甜，瘦肉Q軟油花脆，吃起來很有嚼勁，越咬越香，就著白飯入口，味道剛剛好完美，果然是招牌。

▲燒烤秘漬韓式味噌醬厚切豬五花套餐，298元。厚切的口感飽滿，韓式味噌醬鹹甜不油，分量足足的，過癮。太下飯，免費再續一碗白飯的福利，記得領。葉菜類、根莖類的新鮮生菜，可以單沾甜香甜香的胡蔴醬吃，配重口味的燒烤豬五花也很搭，取葉面大一點點的直接捲成韓式烤肉，變著法兒的，愛怎麼吃都行，總之是菜肉平衡，口感和諧。





▲一口白飯一口肉，吃個飽嘟嘟～

◆熱煎韓風手打年糕漢堡排

這是一套非常適合親子共食的套餐，用的是溫和不辛辣、注重營養健康的食材。

將牛豬絞肉加入適量的洋蔥末、紅蘿蔔末，混合均勻拍打，能讓肉質更緊實有彈性，還有韓式年糕趁機亂入。文火熱煎，鎖住肉汁。Duo Cafe的這道漢堡肉口味偏清爽，是比較健康做法，很適合小朋友吃。要是學齡前兒童的話可以整塊給，年幼一點的小朋友就稍微切分幾塊，保證都能讓孩子們啊姆啊姆地吃個不停。

▲熱煎韓風手打年糕漢堡排套餐，328元。調味雖然簡單，但非常清爽美味。試著沾一點隨餐附上的韓式麻油鹽。很有趣，竟不覺得油膩，反而很順口。順便算算自己第幾口時能吃到這塊Qㄉㄟˋㄉㄟˋ的韓式年糕。

◆Duo特製勁辣炸雞腿排

來道辣的～厚實又大塊的雞腿排，先接受韓式、西式混合辛香料的殷殷款待，靜置一日，讓豐富的調味滲入雞肉裡。

然後，著薄粉以低溫姿態緩炸至肉熟，最後拉高油溫炸酥逼油，不讓醃製香料黑了咱雞腿排的嬌嫩本色。

▲Duo特製勁辣雞腿排套餐，328元。外皮卡滋酥脆，腿肉鮮嫩香甜，調味混搭輕辣，輕點些檸檬解膩。裹的麵衣如此輕薄，即使是炸的也不覺得油膩，是比較講究健康的作法。粉嫩粉嫩的雞肉色澤，隱藏秘醃24小時的香味與辣度。

有些事，就是不讓人一眼看透，像人生，酸甜苦辣你得自己嚐過。主食套餐每份都會附上隨機四樣手作小菜，依照季節時令巧手作變，所以今天明天吃到什麼都隨緣，但每一道都是唰嘴又夠味，簡直像尾牙抽獎般令人期待。（什麼公司尾牙是抽小菜？）

韓式蘿蔔泡菜、台式醃蘿蔔塊、黃金泡菜海帶絲、芝麻海帶芽、炒時蔬，還有滷得非常夠味的鵪鶉蛋。最厲害的是這軟嫩的玉子燒，鹹中帶甜蛋香濃厚，簡直小菜中的頭獎，小朋友都好愛這一道。所有小菜都是Duo Cafe自製，也會考量搭配。如果是親子檔，醃製類小菜會配少一點，如果小朋友特別喜歡吃蛋也會免費多給，很是貼心。

◆拉絲起司義式波隆那肉醬

▲拉絲起司義式波隆那肉醬套餐，338元。三樣隨機小菜配麵包，麵包也可以換成白飯。取牛豬混合的粗絞肉，炒至金黃色，加入切成丁末的蔬菜，然後用紅酒、牛奶、番茄慢燉2小時以上，直至所有食材都燉煮得軟透入味。

▲肉醬份量非常爆多，鋪在上層的起司更是整個滿蓋，以切片麵包為勺，放心大膽地抹舀，享受起司與肉醬的雙重美味。

◆家常韓式牛肉冬粉鍋

家常韓式牛肉冬粉鍋，238元。附兩樣小菜與白飯。用昆布熬煮的高湯湯頭，下鮮菇、豆腐等配料，待料將熟，再將事先用糖、醬油、洋蔥醃過的牛肉片，快炒出香氣後，入湯鍋一起滾煮。

▲加上口感Q彈的韓國寬冬粉，添些韓國細辣粉提香，湯頭喝起來很清甜好喝，肉片配料也很下飯呢。

▲來兩杯超美的飲品。菜單上沒有隱藏限定版－綜合莓果烏龍茶，以及有著夢幻藍紫色澤的－花蝴蝶檸檬微氣泡，跟姊妹聚會的話記得點這樣的飲料當拍照道具啊。（當然也是可以喝啦……）

享用過各色美食餐點，請Duo Cafe專屬的吧檯咖啡師，給你來一杯細膩的拉花吧！Duo Cafe線條俐落的門面，像個很有個性的女孩，聰慧而不多言，靜立於河堤邊。

有點小清新、有點文青，還有點溫馨可愛。風格走的是韓國個性咖啡店那樣結合了時尚與美食的特色。

▲時尚明亮的吧檯與高腳座椅區，是情侶約會與姊妹聚餐的拍照聖地。

▲店裡氣氛很溫馨，整體的佈置色調給人非常舒服的感受。

挑高的樓中樓有種秘密基地的Fu，很適合親子用餐，光是樓梯轉角的玩偶佈置就夠孩子看的。

Duo Cafe

地址：高雄市三民區河堤路500號

電話：07-346-0370

營業時間：11:30～20:00 (可用餐至21:00)／周二、三店休

消費：每人低消100元

