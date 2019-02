韓西式合璧超驚艷！高雄樓中樓餐廳　必吃秘漬厚切豬五花

點評:約會、帶小孩吃這味都適合~~

美食空間二重奏 多國風味好吃絕對

精緻韓式咖啡料理人氣店

喜歡研究店的名字,尤其是有特色的小店。北高雄優美河堤畔的這一間Duo Cafe,名字就很特別。(其實是不太會唸)Duo [doo-oh, dyoo-oh] two things ordinarily placed or found together.(翻譯我不會,但偷偷抄下店裡牆上的說明,這我會。)原來,意思是美食與空間的二重奏。果然,韓西式合璧的特色餐點與氣質溫馨的環境氣氛,連袂譜出最和諧的樂曲。而這樂曲,因為一道道的精緻美食,高潮迭起。

◆燒烤秘漬韓式味增醬厚切豬五花

菜名很長,厚切豬五花很Q很香。

方圓深淺各色盤碟,原木托盤上隨意擺排,像交響樂團的樂手各司其職。本樂團主唱,是這一整排的厚切豬五花肉。只用溫體豬,以韓式味增醬加上7、8種的調料,密密地醃上一整日,使其充分入味。帶著厚醬去烤,單聞香氣就誘人,一嚐,唉呦我的媽怎麼那麼好吃。鹹香帶甘甜,瘦肉Q軟油花脆,吃起來很有嚼勁,越咬越香,就著白飯入口,味道剛剛好完美,果然是招牌。

▲燒烤秘漬韓式味噌醬厚切豬五花套餐,298元。厚切的口感飽滿,韓式味噌醬鹹甜不油,分量足足的,過癮。太下飯,免費再續一碗白飯的福利,記得領。葉菜類、根莖類的新鮮生菜,可以單沾甜香甜香的胡蔴醬吃,配重口味的燒烤豬五花也很搭,取葉面大一點點的直接捲成韓式烤肉,變著法兒的,愛怎麼吃都行,總之是菜肉平衡,口感和諧。





▲一口白飯一口肉,吃個飽嘟嘟~

◆熱煎韓風手打年糕漢堡排

這是一套非常適合親子共食的套餐,用的是溫和不辛辣、注重營養健康的食材。

將牛豬絞肉加入適量的洋蔥末、紅蘿蔔末,混合均勻拍打,能讓肉質更緊實有彈性,還有韓式年糕趁機亂入。文火熱煎,鎖住肉汁。Duo Cafe的這道漢堡肉口味偏清爽,是比較健康做法,很適合小朋友吃。要是學齡前兒童的話可以整塊給,年幼一點的小朋友就稍微切分幾塊,保證都能讓孩子們啊姆啊姆地吃個不停。

▲熱煎韓風手打年糕漢堡排套餐,328元。調味雖然簡單,但非常清爽美味。試著沾一點隨餐附上的韓式麻油鹽。很有趣,竟不覺得油膩,反而很順口。順便算算自己第幾口時能吃到這塊Qㄉㄟˋㄉㄟˋ的韓式年糕。

◆Duo特製勁辣炸雞腿排

來道辣的~厚實又大塊的雞腿排,先接受韓式、西式混合辛香料的殷殷款待,靜置一日,讓豐富的調味滲入雞肉裡。

然後,著薄粉以低溫姿態緩炸至肉熟,最後拉高油溫炸酥逼油,不讓醃製香料黑了咱雞腿排的嬌嫩本色。

▲Duo特製勁辣雞腿排套餐,328元。外皮卡滋酥脆,腿肉鮮嫩香甜,調味混搭輕辣,輕點些檸檬解膩。裹的麵衣如此輕薄,即使是炸的也不覺得油膩,是比較講究健康的作法。粉嫩粉嫩的雞肉色澤,隱藏秘醃24小時的香味與辣度。

有些事,就是不讓人一眼看透,像人生,酸甜苦辣你得自己嚐過。主食套餐每份都會附上隨機四樣手作小菜,依照季節時令巧手作變,所以今天明天吃到什麼都隨緣,但每一道都是唰嘴又夠味,簡直像尾牙抽獎般令人期待。(什麼公司尾牙是抽小菜?)

韓式蘿蔔泡菜、台式醃蘿蔔塊、黃金泡菜海帶絲、芝麻海帶芽、炒時蔬,還有滷得非常夠味的鵪鶉蛋。最厲害的是這軟嫩的玉子燒,鹹中帶甜蛋香濃厚,簡直小菜中的頭獎,小朋友都好愛這一道。所有小菜都是Duo Cafe自製,也會考量搭配。如果是親子檔,醃製類小菜會配少一點,如果小朋友特別喜歡吃蛋也會免費多給,很是貼心。

◆拉絲起司義式波隆那肉醬

▲拉絲起司義式波隆那肉醬套餐,338元。三樣隨機小菜配麵包,麵包也可以換成白飯。取牛豬混合的粗絞肉,炒至金黃色,加入切成丁末的蔬菜,然後用紅酒、牛奶、番茄慢燉2小時以上,直至所有食材都燉煮得軟透入味。

▲肉醬份量非常爆多,鋪在上層的起司更是整個滿蓋,以切片麵包為勺,放心大膽地抹舀,享受起司與肉醬的雙重美味。

◆家常韓式牛肉冬粉鍋

家常韓式牛肉冬粉鍋,238元。附兩樣小菜與白飯。用昆布熬煮的高湯湯頭,下鮮菇、豆腐等配料,待料將熟,再將事先用糖、醬油、洋蔥醃過的牛肉片,快炒出香氣後,入湯鍋一起滾煮。

▲加上口感Q彈的韓國寬冬粉,添些韓國細辣粉提香,湯頭喝起來很清甜好喝,肉片配料也很下飯呢。

▲來兩杯超美的飲品。菜單上沒有隱藏限定版-綜合莓果烏龍茶,以及有著夢幻藍紫色澤的-花蝴蝶檸檬微氣泡,跟姊妹聚會的話記得點這樣的飲料當拍照道具啊。(當然也是可以喝啦……)

享用過各色美食餐點,請Duo Cafe專屬的吧檯咖啡師,給你來一杯細膩的拉花吧!Duo Cafe線條俐落的門面,像個很有個性的女孩,聰慧而不多言,靜立於河堤邊。

有點小清新、有點文青,還有點溫馨可愛。風格走的是韓國個性咖啡店那樣結合了時尚與美食的特色。

▲時尚明亮的吧檯與高腳座椅區,是情侶約會與姊妹聚餐的拍照聖地。

▲店裡氣氛很溫馨,整體的佈置色調給人非常舒服的感受。

挑高的樓中樓有種秘密基地的Fu,很適合親子用餐,光是樓梯轉角的玩偶佈置就夠孩子看的。

Duo Cafe

地址:高雄市三民區河堤路500號

電話:07-346-0370

營業時間:11:30~20:00 (可用餐至21:00)/周二、三店休

消費:每人低消100元