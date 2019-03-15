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成大人必吃美食！從消夜賣到早上的早點店　深夜還客滿

點評：下次一定要去吃!
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▲台南後站勝利早點。（圖／熱血玩台南提供）

成大人必吃的「勝利早點」。（圖／熱血玩台南提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

被稱為美食之都的台南，便宜又好吃的小吃真的多到吃不完，而位於台南後站，成功大學附近的這家早餐店，除了是成大學生必吃之外，甚至連外地人都會專程來朝聖，雖為「早點」，卻是從下午4 點開始一路營業到隔天早上10點半。

▲台南後站勝利早點。（圖／熱血玩台南提供）

▲即便深夜後依然高朋滿座。

這間勝利早點每到消夜時段一定都是滿滿人潮，一張樸實的菜單上印著滿滿的品項，且最貴的才35塊，可以說是銅板價。從中式的燒餅、蛋餅到西式的吐司都有。

▲台南後站勝利早點。（圖／熱血玩台南提供）

▲銅板價的菜單。

有許多中式的小點已經先做好放在餐檯上，採自助式夾取後再一起結帳。而來勝利早點必點的就是燒肉蛋餅和蔥餅了。微酥的蛋餅皮，配上裡面滿滿的高麗菜絲和美奶滋，配上燒肉吃起帶有甜甜鹹鹹的口感，並不會過於油膩。餅也是值得一吃。

▲台南後站勝利早點。（圖／熱血玩台南提供）

▲必吃的燒肉蛋餅。

也有網友推薦這裡的燒餅油條，這邊的燒餅在出餐錢都會加熱，配上酥脆的油條吃起來十分滿足，也可以搭配豆漿或是鹹豆漿，且每一家鹹豆漿的配料都不太一樣，各有各的特色。

▲台南後站勝利早點。（圖／熱血玩台南提供）

▲燒餅油條。

▲台南後站勝利早點。（圖／熱血玩台南提供）

▲鹹豆漿

下次來台南不要忘記來這裡吃個早餐，若是起不來或是在飯店就吃飽了也沒關係，消夜時段也有機會品嚐一下屬於成大人的道地小吃。

勝利早點
地址：台南市東區勝利路119號
電話： 06-2386043
營業時間：下午4點半~隔日上午10點

關鍵字： 消夜 早點 豆漿 小吃 勝利早點 台南 台南美食

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