228新開放景點！秘境水濂洞回歸、1:1仿古帆船迷必朝聖

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▲整修6個月後，三民蝙蝠洞將於2/28重新開放。（圖／ig@i_am_hank7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

過完元宵不久，接著迎來228連假，巧的是，桃園和台南分別於228當天開放景點，有水濂洞之稱的「三民蝙蝠洞」重新開放，台南還有仿古大船新亮點，一個自然景點；一個屬人文景點，預計在連假期間吸來滿滿人潮。





▲三民蝙蝠洞已難見蝙蝠，彎月形的洞窟、瀑布、翠綠溪流卻是這裡的三大特色。（圖／ig@annahui227提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 桃園 三民蝙蝠洞

桃園復興區三民蝙蝠洞因設施老舊，加上遊客不守規矩亂丟垃圾、隨意烤肉，桃園市府觀旅局去年9月整修蝙蝠洞步道，並設有觀景平台、座椅及停車區，預計228連假重新對外開放！

桃園秘境「三民蝙蝠洞」岩洞形勢渾然天成，彷彿巨石遮雨棚，彎月形的洞窟高約20公尺，配合瀑布、翠綠溪流成秘境三大特色，尤其是豐水期還能在洞穴看到瀑布景觀，又有水濂洞美稱，重新開放後，勢必再度成為桃園旅遊亮點。

秘境回歸後，提醒遊客不得戲水、撈魚、烤肉、露營，放煙火等活動也全面禁止，請靜靜欣賞大自然塑造的幽谷景觀，並隨手將垃圾帶走，共同愛護這處鬼斧神工的勝地。

三民蝙蝠洞

地點：桃園市復興區三民村東側五寮溪溪谷（GPS可設定桃園市復興區基國派101號）

▲夕陽與古船「台灣成功號」。（圖／取自《藝遊臺南》臉書專頁）

2.台南1661台灣船園區

台南又有一個新景點即將開放！四面環海的台灣與海洋文化密不可分，為了讓遊客可以感受17世紀航海時代的輝煌，台南市文化局以1比1打造仿古木造帆船「台灣成功號」，台灣船園區將自228連假起開放民眾入園參觀。

台灣成功號全長29.5公尺、高28公尺、重達300公噸，船身全為木造，站在船上還能登高遠眺安平港，古都、古船配上夕陽完美詮釋航海時代的風光。另外，時間艙、鯨背回首、穹頂小徑、啟航角、左舷廣場、S貨艙等空間均可慢慢探索。





▲1661台灣船園區自228起開放民眾入園參觀。（圖／取自台南市政府文化局官網）

台灣船園區假日提供導覽與帷幕劇場播放，且鄰近鄰近大魚的祝福、林默娘公園，還可與德陽艦、億載金城、安平古堡等周邊景點串連，228連假又多了新景點可以朝聖。

1661台灣船園區

地址：台南市安平區安億路139號

費用：全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件享半票優惠，6歲以下兒童及70歲以上國民憑證免費入園。

時間：週一至週五10:00至18:00，週六、日及假日至20:30。

假日導覽時間 ：10:30、11:30、14:30、15:30、16:30

帷幕劇場播放時間 ：週六日及假日18:30、19:00、19:30、20:00