世界最美花海街道白河「木棉花道」火紅盛放　連假交通管制

▲台南白河林初埤木棉花道今年提早開花，圖為2月17日拍攝花況。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

被譽為世界最美花海街道之一的白河林初埤木棉花道提早花開了！今年因受到暖冬影響，花期提早1個月，公所也因此將花季活動將提前，目前2月底花海已進入全數盛放時期。

白河區林初埤木棉道花季往年通常為3月份，今年部分木棉花竟在1月底就陸續綻放，林初埤木棉道列管715株木棉樹，與其他地區木棉道相比，因道路較狹窄，因此拍出的花海效果也比較壯觀。今年為了讓遊客能拍得更盡興，各單位合作移除了木棉花道旁電線桿，讓民眾能捕抓自然的花海風景。另外，木棉道旁的農夫市集將於2月28日開放，四天連假期間，白河區公所更備有約300株樹苗免費發送給民眾植栽。

▲整排的木棉花火紅盛放。



▲擾人的電線桿已全數移除。



每年花季從各地湧入賞花民眾，為了維持賞花秩序，假日期間將實施交通管制，賞花園區禁止車輛進入，管制點分別為南90林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口(南88、89交叉口)，管制時段從上午8時至下午6時。主要賞花區內禁止攤販設攤及停放車輛。民眾開車可沿著南88、89線路邊停車，走路約10至15分鐘即可抵達賞花園區。

▲假日將實施交通管制。



若搭乘大眾運輸工具，假日期間可搭乘新營客運黃幹線6-1號假日農村樂活公車加開班次至木棉花道，公車資訊可至大台南公車查詢；另南市公共自行車T-Bike在白河蓮鄉7-11及木棉花道舊鐵道入口也有租借站，民眾也可以騎鐵馬賞花。

白河林初埤木棉花道

地址：台南市白河區玉豐里林初埤