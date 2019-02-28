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賞完最美花海街再去泡泥漿溫泉！春日連假花漾泡湯小旅行

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▲西拉雅國家風景區。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

▲白河林初埤木棉花道被評選為世界15條最美花海街道之一。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

旅遊中心／綜合報導

春天就是要賞花，位於台南白河林初埤木棉花道被評選為世界最美花海街道之一，賞完火紅木棉花還可以到關子嶺泡泥漿溫泉，附近也有許多景點可以順遊，趁著連假安排一趟春日賞花泡湯小旅行吧。

1.白河林初埤木棉花道

白河林初埤木棉花道被國外旅遊網站評為15條最美花海街道之一，更是亞洲唯一入選，走在木棉花織成的橘紅色地毯上，搭配春光明媚的鄉村風景，相機隨手拍便是最吸睛的網美照。

▲台南白河林初埤木棉花道。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南白河林初埤木棉花道。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2.台灣國際蘭展

台灣國際蘭展是與世界蘭花會議、亞太蘭展並列的世界三大蘭花盛事，今年主題設定為「蘭境X閱讀臺南」，用蘭花為臺南的文化、藝術、慶典、產業著色，向國際介紹擁有悠久歷史的府城人文，將於3月2日正式登場。

3.菁寮無米樂社區、土溝農村美術館

▲西拉雅國家風景區。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

▲西拉雅國家風景區。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

國際蘭展位於具有豐富農村特色的台南市後壁，因紀錄片而知名的無米樂社區，是體驗綁稻草人、吃割稻飯等早期農村趣味的最佳選擇；近來熱門打卡景點的土溝農村美術館，將傳統農村生活融入藝術創作，是農村聚落也是美術館，可以體驗早期農村的文化與樂趣。

5.關子嶺溫泉

▲關子嶺溫泉。（圖／記者陳涵茵攝）

▲關子嶺百年溫泉。（圖／記者陳涵茵攝）

擁有百年歷史的關子嶺溫泉是富含礦物質的珍稀濁泉，將泥漿塗抹全身是最特別的體驗，賞花遊春之餘再到關子嶺泡個好湯，為連假畫上完美句點，另外在228連假前往泡湯正逢台灣好湯活動，到好湯指定地點完成集章便可換取小收納包。

▲關子嶺溫泉。（圖／記者陳涵茵攝）

▲關子嶺特色泥漿溫泉。（圖／記者陳涵茵攝）

關鍵字： 台南旅遊 花海旅遊

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